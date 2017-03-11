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Волевая победа Донбасса над Кривбассом

В фантастическом поединке «Донбасс» в овертайме добыл вторую победу в серии над «Кривбассом»

  • 11.03.2017 20:23
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Волевая победа Донбасса над Кривбассом

В стартовом периоде команды то и дело обменивались опасными моментами, но до голов дело так и не дошло. Богдан Дьяченко и Андрей Бесхлебный демонстрировали образцовую игру.

 Первыми смогли отличиться гости. После броска Ярослава Свищева Дьяченко, казалось, поймал шайбу, но та прокатилась в ворота.

 «Кривбасс» максимально усложнил дончанам задачу отыграться, забросив вторую шайбу в самом начале третьего периода. «Донбасс» сразу же бросился вперед, но распечатать ворота Бесхлебного удалось лишь за 3:38 до конца матча усилиями Дмитрия Голденкова.

 За минуту до сирены тренерский штаб дончан во главе с Сергеем Витером пошел ва-банк, выпустив 6-го полевого игрока. И не прогадал! Виталий Лялька сравнял счет всего за 6 секунд до конца и перевел игру в овертайм. А уже в дополнительное время все тот же Лялька добыл победу для «Донбасса».

 Итоговая победа дончан позволила им повести в серии со счетом 2:0. Далее полуфинал переезжает в Кривой Рог. 14 марта «Кривбасс» примет «Донбасс» на своем льду.

Плей-офф. 1/2 финала. Матч 2. «Донбасс» - «Кривбасс» - 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Свищев (Максименко, Ворона), 24:28, 0:2 - Михеёнок (Афанасьев, Вал. Алексюк), 48:49, 1:2 - Голденков (Шафаренко, Кочетков), 56:23, 2:2 - Лялька (Кочетков, Яковлевс), 59:54, 3:2 - Лялька (Бабинец, Петрухно-больш), 62:01.

«Донбасс»: Дьяченко (С. Люльчук); Кочетков - Захаров - Чердак, Кугут (А) - Сырей; Благой - Шафаренко - Никифоров, Вл. Алексюк - Яковлевс; Лялька (А) - Буценко - Бабинец, Петрухно - Победоносцев; Рамазанов - Бондарев (К) - Нименко, Григорьев - Голденков.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Слюсарь - Вал. Алексюк - Михеёнок, Белоусов - Декало; Попов - Секирко (А) - Савченко, Рябенко (А) - Афанасьев; Ворона - Максименко - Свищев, Александров - Катрич (К); Пидгурский - А. Люльчук - Куцевич, Рубан - Коваленко.

Источник — ХК Донбасс

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