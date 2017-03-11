В пятницу в Лиге были сыграны пять встреч.

Коламбус - Баффало - 4:3

1-й период

0:1 Баффало - Эван Родригез - 3 (Николас Делорье - 1), 02:50

1:1 Коламбус - Дэвид Савар - 4 (Брендон Дубински - 26), 06:09

2:1 Коламбус - Ник Фолиньо - 23 (Александер Веннберг - 41, Зак Веренски - 31), 17:05, в большинстве

2-й период

2:2 Баффало - Джош Горджес - 1 (Мэтт Моулсон - 14, Сэм Рейнхарт - 27), 04:56

3:2 Коламбус - Сэм Ганье - 17 (Сет Джонс - 27, Джек Джонсон - 15), 18:28, в большинстве

3-й период

3:3 Баффало - Расмус Ристолайнен - 5 (Джейк МакКейб - 14, Маркус Фолиньо - 9), 05:57

4:3 Коламбус - Бун Дженнер - 14 (Кэм Аткинсон - 27), 14:53

Сухая серия вратаря Коламбуса Сергея Бобровского прервалась на отметке 182:50 и он не смог побить клубный рекорд Стива Мэйсона (199:28), установленный в сезоне-2008/09. «Блю Джекетс» одержали 43-ю победу в сезоне, повторив клубный рекорд сезона-2013/14. Баффало проиграл четвертый раз подряд.

Детройт - Чикаго - 4:2

1-й период

0:1 Чикаго - Артемий Панарин - 21 (Патрик Кейн - 42, Артём Анисимов - 22), 04:23

1:1 Детройт - Ксавьер Улле - 3 (Густав Нюквист - 23, Дилан Ларкин - 10), 16:25

2:1 Детройт - Андреас Атанасиу - 15 (Ник Дженсен - 6, Томаш Татар - 16), 19:52

2-й период

3:1 Детройт - Томаш Татар - 16 (Хенрик Зеттерберг - 40, Густав Нюквист - 24), 15:17

3:2 Чикаго - Тревор ван Римсдик - 4 (Мариан Хосса - 17), 19:15

3-й период

4:2 Детройт - Томаш Татар - 17 (Хенрик Зеттерберг - 41, Густав Нюквист - 25), 15:31

Чикаго уступил во второй встрече подряд и не смог продлить победную гостевую серию до девяти матчей. Детройт прервал серию из четырех поражений. Вратарь хозяев Джеймс Ховард вышел на лед впервые с 20 декабря, когда он получил травму колена, и сделал 24 сэйва, став Первой звездой встречи.

Флорида - Миннесота - 4:7

1-й период

0:1 Миннесота - Джейсон Зукер - 21 (Йонас Бродин - 15, Микаель Гранлунд - 40), 07:50

1:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 20 (Кит Яндл - 30, Александр Барков - 24), 14:22, в большинстве

2:1 Флорида - Марк Писик - 3 (Винсент Трочек - 24, Кольтон Скевьёр - 9), 18:11

2-й период

2:2 Миннесота - Эрик Стаал - 20 (Нино Нидеррайтер - 27), 08:07

2:3 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 11 (Мартин Ханзал - 14, Зак Паризе - 15), 10:08

3:3 Флорида - Яромир Ягр - 13 (Винсент Трочек - 25, Джонатан Юбердо - 8), 11:09

3-й период

4:3 Флорида - Александр Барков - 17 (Марк Писик - 10), 02:57

4:4 Миннесота - Эрик Стаал - 21 (Марко Сканделла - 8, Чарли Койл - 31), 05:24

4:5 Миннесота - Зак Паризе - 16 (Джейсон Поминвиль - 30, Йонас Бродин - 16), 14:53

4:6 Миннесота - Микаель Гранлунд - 22 (Джейсон Зукер - 24, Мэтью Думба - 19), 18:50, в пустые ворота

4:7 Миннесота - Чарли Койл - 15 (Эрик Стаал - 30), 19:57, в пустые ворота

Миннесота эффектно избежала первой в сезоне серии из трех поражений. Флорида уступила в четвертой игре подряд и седьмой из последних восьми. Первой звездой поединка стал левый крайний хозяев Зак Паризе, который кроме победной шайбы отметился голевой передачей.

Сент-Луис - Анахайм - 4:3

1-й период

1:0 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 30 (Джейден Шварц - 27, Джей Баумистер - 10), 00:12

1:1 Анахайм - Рикард Ракелл - 28 (Райан Гецлаф - 41, Сами Ватанен - 19), 11:59

1:2 Анахайм - Крис Вагнер - 4 (Джаред Болл - 3, Кэм Фаулер - 22), 18:12

2-й период

2:2 Сент-Луис - Райан Ривс - 4 (Джейден Шварц - 28, Пол Штясны - 21), 04:17

3-й период

3:2 Сент-Луис - Пол Штясны - 18 (Владимир Тарасенко - 29, Алекс Пьетранжело - 25), 00:25

3:2 Сент-Луис - Райан Ривс не реализовал буллит

3:3 Анахайм - Якоб Силфверберг - 19 (Рикард Ракелл - 11, Кевин Биекса - 9), 09:24, в большинстве

4:3 Сент-Луис - Джоэль Эдмундсон - 2 (Роберт Бортуццо - 3, Джейк Аллен - 1), 19:40

«Блюзмены» выиграли в третий раз подряд после серии из пяти поражений. Форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко третий раз подряд забил 30 голов в сезоне, став первым игроком клуба со времен Кита Ткачука, которому подобное удалось в период 2001-04 гг.

Эдмонтон - Питтсбург - 2:3 (Б)

1-й период

0:1 Питтсбург - Ник Бонино - 13 (Скотт Уилсон - 15, Джастин Шульц - 34), 05:42

0:2 Питтсбург - Евгений Малкин - 32 , 17:25

2-й период

1:2 Эдмонтон - Дэвид Деарнэ - 5 (Зак Кэссиан - 13, Крис Расселл - 6), 04:55

3-й период

2:2 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 23 (Милан Лючич - 23, Леон Драйзайтль - 33), 12:45, в большинстве

Буллиты

2:3 Питтсбург, Фил Кессел

Дуэль капитанов получилась достойной: Коннор Макдэвид (Первая звезда матча) гораздо чаще оказывался в центре событий, но победу одержал Сидни Кросби. За 7:15 до конца третьего периода Макдэвид сравнял счет, исправившись за неаккуратную игру в первом периоде, когда форвард «Нефтяников» затолкал шайбу в свои ворота, а гол был записан на счет Евгения Малкина. Макдэвид с 75 очками лидирует в споре бомбардиров, а Малкин и Патрик Кейн с 71 баллом идут на втором месте. Сидни Кросби, Брент Бернс и Брэд Маршан отстают еще на одно очко. Питтсбург выиграл четвертый раз подряд, а вратарь Марк-Андре Флери (Вторая звезда поединка) сделал 40 сэйвов. Флери одержал 374-ю победу и сравнялся по этому показателю с Джоном Ванбисбруком на 15-м месте в истории Лиги.











