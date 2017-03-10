Кременчук громит Дженералз во втором матче плей-офф

Уже с самого начала игры «Кременчук» завладел шайбой, лишь изредка позволяя «Дженералз» убежать в контратаку. В середине первого периода, после вбрасывания, Дмитрий Чернышенко сбросил назад Илье Коренчуку, который мощным броском застал врасплох Евгения Напненко

На 16-й минуте матча эмоции вспыхнули у Александра Порупы: сначала защитник «Дженералз» несколько раз толкнул Владислава Гаврика клюшкой на «пятаке» перед своими воротами, после чего сбросил краги. Форвард сборной Украины ответил тем же, как результат – оба игрока получили штрафы за грубость, однако Порупа получил малый, большой и дисциплинарный до конца игры штрафы, тогда как Гаврик – лишь малый 2-минутный.

Это численное преимущество позволило кременчугской команде увеличить счёт. Спустя минуту после удаления Порупы, голкипер «Дженералз» казалось бы справился с очередным броском Кирющенкова по воротам, но на подборе первым был Георгий Кича, всё же переправивший шайбу в ворота.

На старте второго периода «Дженералз» получили шанс вернуться в игру, когда по очереди, с разницей в полторы минуты удалились Никита Савицкий и Денис Исаенко. Наставник киевской команды взял тайм-аут, однако столичной команде не удалось реализовать большинство.

Безрезультатная игра с преимуществом в двух игроков безусловно негативно сказалась на моральном состоянии «Дженералз». Едва только численные составы команд на льду стали равными, разрыв в счёте увеличил Артём Гниденко.

Спустя 5 минут габаритный Севастьян Карпенко успешно поборолся за шайбу с двумя защитниками киевской команды, и таким образом смог освободить место для Георгия Кичи, который броском в ближний верхний угол оформил дубль. На 38-й минуте встречи очередное большинство своей команды реализовал Виталий Кирющенков – Евгений Напненко, закрытый игроками, был бессилен перед броском.

Первая половина третьего периода прошла в довольно спокойной обстановке. На 51-й минуте игры Максим Слыш и Юрий Шпак получили обоюдные удаления за грубость, и, когда игроки уже собирались было выходить на лёд, Владимир Варивода отдал передачу от борта прямо под бросок Артёма Гниденко, выкатившегося на ворота столичной команды. Довершил разгром Андрей Башко, успешно подставивший клюшку под прострельную передачу Ильи Коренчука.

Таким образом, «Кременчук» вновь побеждает в домашнем матче полуфинала плей-офф, и серия перемещается в Бровары. Домашние матчи «Дженералз» состоятся 13 и 15 марта в 18:45.

«Кременчук» - «Дженералз» 7:0 (2:0; 3:0; 2:0)

Шайбы: 1:0 - Коренчук (Чернышенко), 11:23. 2:0 - Кича (Кирющенков – больш.), 17:33. 3:0 - Гниденко (Кирющенков – больш.), 27:22. 4:0 - Кича (Карпенко, Дегтярёв), 32:35. 5:0 - Кирющенков (Исаенко, Гаврик – больш.), 37:21. 6:0 - Гниденко (Варивода), 52:08. 7:0 - Башко (Коренчук, Чернышенко – больш.), 55:10.

«Кременчук»: Захарченко (Петленко). Башко – Андрейкив, Исаенко – Мельников, Романенко – Варивода, Савицкий – Дегтярев. Коренчук – Чернышенко – Слыш, Гаврик – Гниденко – Кирющенко, Петранговский – Гриценко – Коваленя, Кича – Карпенко – Бойков.

«Дженералз»: Напненко (Дорош). Скрипец – Татаренко, Сирченко – Шпак, Порупа – Боевых. Безуглый – Черненко – Янишевский, Овчинников – Костюк – Генералов, А. Дворник – Н. Дворник – Шиманский, Полищук.