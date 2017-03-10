В четверг в Лиге были сыграны десять встреч.

Каролина - Рейнджерс - 4:3

1-й период

0:1 Рейнджерс - Крис Крайдер - 26 (Дерек Степан - 33, Райан МакДона - 33), 07:24, в большинстве

1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 21 (Виктор Раск - 24), 13:15

2:1 Каролина - Валентин Зыков - 1 (Себастиан Ахо - 18, Джордан Стаал - 21), 13:44

2-й период

2:2 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 10 (Крис Крайдер - 20, Дерек Степан - 34), 07:16, в большинстве

2:3 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 11, 16:42, в большинстве

3-й период

3:3 Каролина - Себастиан Ахо - 19 (Теуво Теравяйнен - 20, Джастин Фолк - 15), 09:04, в большинстве

4:3 Каролина - Себастиан Ахо - 20 (Джордан Стаал - 22, Элиас Линдхольм - 26), 12:28, в большинстве

Прервалась серия «Рейнджеров» из пяти выездных побед. За хозяев дебютировал в НХЛ левый крайний Валентин Зыков. 21-летний россиянин в первом же матче забросил шайбу и получил звание Второй звезды поединка. Он стал 11-м игроком в истории клуба, забившим гол в дебютной встрече. Первой звездой признали правого крайнего «Ураганов» Себастиана Ахо. Финн стал третьим новичком в истории Каролины, который в первом же сезоне забросил минимум 20 шайб.

Торонто - Филадельфия - 4:2

1-й период

0:1 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 28 (Шейн Гостисбир - 23, Клод Жиру - 34), 06:09, в большинстве

1:1 Торонто - Вилльям Нюландер - 18 (Джэйк Гардинер - 24, Коннор Браун - 13) , 13:57, в большинстве

2-й период

2:1 Торонто - Тайлер Бозак - 16, 09:28

3-й период

3:1 Торонто - Митчелл Мэрнер - 16 (Морган Райлли - 20, Тайлер Бозак - 29), 13:44, в большинстве

3:2 Филадельфия - Шейн Гостисбир - 6 (Валтери Филппула - 28, Якуб Ворачек - 37), 17:32

4:2 Торонто - Назем Кадри - 28, 19:00, в пустые ворота

После пяти поражений Торонто выиграл второй раз подряд, а у Филадельфии прервалась серия из 4-х матчей с набранными очками. Центрфорвард хозяев Вилльям Нюландер повторил клубный рекорд среди новичков: он забросил 9 шайб в большинстве в своем первом «полном» сезоне.

Тампа-Бэй - Миннесота - 4:1

1-й период

1:0 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 29 (Виктор Хедман - 44, Ондржей Палат - 20), 06:53, в большинстве

2:0 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 13 (Джонатан Друин - 24, Джейк Дотчин - 5), 11:01

2-й период

3:0 Тампа-Бэй - Андрей Шустр - 2 (Никита Кучеров - 36, Тайлер Джонсон - 25), 04:37

3-й период

3:1 Миннесота - Марко Сканделла - 4 (Йонас Бродин - 14, Микко Койву - 32), 16:02

4:1 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 30 (Янни Гурдэ - 1), 18:51, в пустые ворота

Первой звездой поединка стал вратарь хозяев Андрей Василевский, отразивший 32 броска в створ. В последних пяти играх с россиянином в воротах Тампа-Бэй набирает очки, одержав при этом 4 победы. Защитник «Молний» Виктор Хедман, Вторая звезда, повторил собственное достижение, забросив 13 шайб за сезон.

Чикаго - Анахайм - 0:1

2-й период

0:1 Анахайм - Кори Перри - 12 (Логан Шо - 5, Кевин Биекса - 8), 17:44

Голкипер гостей Джонатан Бернье, Первая звезда встречи, отразил 43 броска в створ и одержал 100-ю победу в регулярных чемпионатах. Для канадца шатаут стал вторым в сезоне и 14-м в Лиге. Для Чикаго поражение стало первым в последних восьми играх. Правый крайний «Уток» Логан Шо сыграл 100-й матч в НХЛ.

Колорадо - Нью-Джерси - 3:2

2-й период

1:0 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 14 (Тайсон Бэрри - 25, Кэлвин Пикард - 2), 11:11

3-й период

1:1 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 15 (Бен Лавджой - 6), 00:42

2:1 Колорадо - Рене Бурк - 11 (Свен Андригетто - 8), 04:05

2:2 Нью-Джерси - Стефан Ноусен - 5 (Бю Беннетт - 9, Джозеф Бландиси - 3), 06:13

3:2 Колорадо - Франсуа Бошемен - 3 (Блэйк Комо - 8), 18:46

«Лавины» выиграли второй раз кряду впервые с 7-го февраля. Нью-Джерси проиграл 9-й раз подряд. Первой звездой поединка стал защитник хозяев Франсуа Бошемен, забивший решающий гол.

Калгари - Монреаль - 5:0

1-й период

1:0 Калгари - Марк Джордано - 10 (Мэттью Ткачак - 31, Михаэль Фролик - 24), 07:38

2-й период

2:0 Калгари - Майкл Стоун - 2 (Ти Джей Броди - 23, Джонни Гудро - 32), 08:36

3:0 Калгари - Шон Монахан - 22 (Майкл Стоун - 11, Джонни Гудро - 33), 15:28

4:0 Калгари - Майкл Фирлэнд - 14 (Джонни Гудро - 34, Шон Монахан - 23), 15:54

3-й период

5:0 Калгари - Джонни Гудро - 14 (Дерик Энгелланд - 10, Михаэль Фролик - 25), 16:12

Калгари одержал восьмую победу кряду — это лучшая серия команды в текущей регулярке. Рекорд клуба — 10 побед — был установлен осенью 1978-го. Вратарь хозяев Брайан Эллиотт, Третья звезда встречи, отразил 24 броска в створ и впервые в сезоне отстоял «на ноль». При этом в последних девяти играх он пропустил только 16 шайб, и в каждой из них команда набирала очки. Прервалась серия Монреаля из 6 побед.

Аризона - Оттава - 2:3 (ОТ)

2-й период

1:0 Аризона - Брендан Перлини - 11 (Тобиаш Ридер - 15, Джордан Мартинук - 12), 11:30

1:1 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 9 (Фредрик Классон - 7, Эрик Карлссон - 48), 12:11

2:1 Аризона - Лоусон Крауз - 4 (Джош Джурис - 5), 17:49

3-й период

2:2 Оттава - Эрик Карлссон - 12 (Жан-Габриэль Пажо - 17), 12:47

Овертайм

2:3 Оттава - Эрик Карлссон - 13, 00:40

Защитник гостей Эрик Карлссон, Первая звезда матча, в последних 14 поединках набрал 17 очков (5+12). Оттава одержала пятую победу кряду, причем из-за травм эту встречу пропускали сразу 4 игрока основы. Нападающий Аризоны Радим Врбата стал 310-м игроком в НХЛ и 12-м в истории клуба, сыгравшим 1000 матчей в карьере.

Ванкувер - Айлендерс - 3:4 (ОТ)

1-й период

0:1 Айлендерс - Джон Таварес - 25 (Джош Бэйли - 35, Андерс Ли - 16), 15:01

2-й период

1:1 Ванкувер - Рид Буше - 3 (Бо Хорват - 26, Трой Стечер - 18), 01:35

2:1 Ванкувер - Свен Бёртщи - 16, 03:31

2:2 Айлендерс - Энтони Бювиллье - 7 (Джош Бэйли - 36), 09:44

2:3 Айлендерс - Брок Нельсон - 15 (Ник Ледди - 26, Джош Бэйли - 37), 19:36

3-й период

3:3 Ванкувер - Трой Стечер - 3 (Хенрик Седин - 27, Маркус Гранлунд - 12), 19:40

Овертайм

3:4 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 19 (Кэлвин де Хаан - 15, Райан Стром - 17), 01:33

Великолепную игру провел нападающий гостей Джош Бэйли (Вторая звезда поединка), сделавший три голевые передачи. «Островитянам» осталось провести одну игру из девятиматчевого гостевого турне, по ходу которого пока выиграно пять встреч.

Сан-Хосе - Вашингтон - 4:2

1-й период

0:1 Вашингтон - Дэниэл Уинник - 9 (Джэй Бигл - 15, Том Уилсон - 10), 05:26

1:1 Сан-Хосе - Джо Торнтон - 6 (Янник Хансен - 8, Пол Мартин - 18), 08:43

2-й период

2:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 24 (Брент Бернс - 41, Джо Торнтон - 37), 02:32

2:2 Вашингтон - Бретт Коннолли - 14 (Кевин Шаттенкирк - 34), 14:40

3:2 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 22 (Брент Бернс - 42, Патрик Марло - 16), 18:04, в большинстве

3-й период

4:2 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 23 (Брент Бернс - 43, Джо Павелски - 35), 08:05, в большинстве

Два гола Логана Кутюра, Второй звезды матча, и три передачи Брента Бернса (Первой звезды) принесли «Акулам» победу над Вашингтоном, который не выигрывал в Сан-Хосе в основное время с 1993 года. А всего в последних 25 встречах против столичной команды «Акулы» праздновали успех 22 раза. Первое очко за Сан-Хосе набрал нападающий Янник Хансен, обменянный из Ванкувера. Вашингтон потерпел второе поражение подряд.

Лос-Анджелес - Нэшвилл - 3:2 (ОТ)

1-й период

0:1 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 14 (Джеймс Нил - 17, Роман Йоси - 28), 16:39

2-й период

1:1 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 9 (Мариан Габорик - 9, Пол Ладю - 4), 05:04, в большинстве

3-й период

1:2 Нэшвилл - Кевин Фиала - 8 (Майк Фишер - 23), 01:31

2:2 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 8 (Алек Мартинез - 25, Ник Дауд - 15), 10:55, в большинстве

Овертайм

3:2 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 10 (Дрю Даути - 29, Джефф Картер - 27), 03:34, в большинстве