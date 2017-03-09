Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр КУЛИКОВ: «Проиграли второй период»

Комментарий тренеров «Донбасса» и «Кривбасса» после первого матча плей-офф

  • 09.03.2017 22:58
  • 73 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Главные тренеры команд Сергей Витер и Александр Куликов прокомментировали результат первой встречи плей-офф УХЛ между «Донбассом» и «Кривбассом».

«Хочу сказать большое спасибо ребятам за игру. Что касается Богдана Дьяченко - сегодня он выполнил то, что от него требуется. Наши болельщики просто красавцы, спасибо им. На арене была очень приятная атмосфера, спасибо им большое», - поделился своими эмоциями наставник дончан Сергей Витер.

«Проиграли второй период. В первом периоде была еще более-менее равная борьба, а во втором мы сделали слишком много ошибок, и конечно нам забили - против нас играли мастеровитые ребята. Тем не менее, это плей-офф, будем готовиться к следующему матчу. У нас нет такой глубины состава - здесь собраны все ребята, и теперь будем готовиться и постараемся все-таки дать бой Донбассу», - рассказал главный тренер «Кривбасса» Александр Куликов.

Напомним, в первом матче плей-офф «Донбасс» одержал убедительную победу над «Кривбассом» со счетом 4:0.

Источник — ХК Донбасс

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.