Александр КУЛИКОВ: «Проиграли второй период»

Главные тренеры команд Сергей Витер и Александр Куликов прокомментировали результат первой встречи плей-офф УХЛ между «Донбассом» и «Кривбассом».

«Хочу сказать большое спасибо ребятам за игру. Что касается Богдана Дьяченко - сегодня он выполнил то, что от него требуется. Наши болельщики просто красавцы, спасибо им. На арене была очень приятная атмосфера, спасибо им большое», - поделился своими эмоциями наставник дончан Сергей Витер.

«Проиграли второй период. В первом периоде была еще более-менее равная борьба, а во втором мы сделали слишком много ошибок, и конечно нам забили - против нас играли мастеровитые ребята. Тем не менее, это плей-офф, будем готовиться к следующему матчу. У нас нет такой глубины состава - здесь собраны все ребята, и теперь будем готовиться и постараемся все-таки дать бой Донбассу», - рассказал главный тренер «Кривбасса» Александр Куликов.

Напомним, в первом матче плей-офф «Донбасс» одержал убедительную победу над «Кривбассом» со счетом 4:0.