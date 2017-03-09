Донбасс побеждает Кривбасс

Несмотря на заполненные трибуны «Альтаира», в первом периоде команды не порадовали болельщиков результативным хоккеем. Голов зрители не увидели, да и ожесточенной борьбы тоже – всего два удаления.

«Донбасс» «включился» уже во втором периоде, буквально смяв соперника. Первую шайбу в этой полуфинальной дуэли забросил Роман Благой, а еще через пару минут Олег Шафаренко удвоил преимущество хозяев. До конца периода подопечные Сергея Витера отличились еще дважды усилиями Евгения Никифорова и Александра Победоносцева, тем самым доведя счет до крупного.

В заключительные 20 минут «Донбасс» сыграл по счету, удержав свое солидное преимущество. Как ни старался «Кривбасс», в этой игре команда Александра Куликова не наиграла даже не гол престижа.

Как итог – уверенная победа «Донбасса» в первом матче полуфинальной серии со счетом 4:0. Вторая встреча этих команд состоится уже в субботу, 11 марта, также на арене «Альтаир» в Дружковке.

Плей-офф. 1/2 финала. Матч 1. «Донбасс» - «Кривбасс» - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:55, 2:0 - Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:01, 3:0 - Никифоров (Шафаренко), 37:03, 4:0 - Победоносцев (Бондарев), 38:07.

«Донбасс»: Дьяченко (Люльчук); Кочетков - Захаров - Голденков, Кугут (А) - Сырей; Благой - Шафаренко - Никифоров, Алексюк - Яковлевс; Лялька (А) - Буценко - Бабинец, Петрухно - Победоносцев; Рамазанов - Бондарев (К) - Нименко, Чердак - Григорьев.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Слюсарь - Алексюк - Михиенок, Белоусов - Декало; Попов - Секирко (А) - Савченко, Рябенко (А) - Афансьев; Ворона - Максименко - Свищев, Катрич (К) - Александров; Подгурский - Люльчук - Куцевич, Рубан - Коваленко