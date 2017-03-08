Александр СЕУКАНД: «У нас есть день на зализывание ран»

«Я благодарен ребятам за самоотдачу. Я давно говорил, что эти игры – особенные. У многих просто нет опыта игры на таком уровне.

Мы старались, но, конечно, грубейшие ошибки в обороне, которые недопустимы в таких играх, они склонили чашу весов в сторону хозяев.

Будем готовиться, у нас день на то, чтобы зализать раны, осознать и оценить все перед следующей игрой. Хватит ли кадров? Ну, игроков в супермаркете не купишь. Играем теми игроками, которые есть. Мы, практически, этим же составом постоянно играем, за исключением единиц. Настраиваться будем только на победу».