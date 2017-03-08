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Кременчук одержал победу в первом матче плей-офф

«Кременчук» побеждает «Дженералз»

  • 08.03.2017 21:47
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Кременчук одержал победу в первом матче плей-офф

«Кременчук» - «Дженералз» - 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Шайбы: 1:0 - Чернышенко (Коренчук, Слыш), 19:22, 2:0 - Кирющенков (Гаврик), 32:10, 2:1 - Генералов, (Костюк, Овчинников), 39:45, 3:1 - Коренчук (Слыш), 44:12, 4:1 - Коренчук (Башко, Слыш), 48:11, 4:2 - Овчинников (Янишевский, Костюк), 48:48, 5:2 - Слыш (Башко, Чернышенко), 50:10, 6:2 - Гаврик (Мельников, Кирющенков), 55:31.

«Кременчук»: Захарченко (Петленко). Башко – Андрейкив, Исаенко – Мельников, Романенко – Варивода, Савицкий – Дегтярев. Слыш – Чернышенко – Коренчук, Гаврик – Гниденко – Кирющенко, Петранговский – Гриценко – Коваленя, Кича – Карпенко – Бойков.

«Дженералз»: Напненко (Дорош). Скрипец – Татаренко, Сирченко – Шпак, Порупа – Боевых. Безуглый – Черненко – Янишевский, Овчинников – Костюк – Генералов, А. Дворник – Н. Дворник – Шиманский, Полищук.

Источник — УХЛ

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