Кременчук одержал победу в первом матче плей-офф

«Кременчук» - «Дженералз» - 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
Шайбы: 1:0 - Чернышенко (Коренчук, Слыш), 19:22, 2:0 - Кирющенков (Гаврик), 32:10, 2:1 - Генералов, (Костюк, Овчинников), 39:45, 3:1 - Коренчук (Слыш), 44:12, 4:1 - Коренчук (Башко, Слыш), 48:11, 4:2 - Овчинников (Янишевский, Костюк), 48:48, 5:2 - Слыш (Башко, Чернышенко), 50:10, 6:2 - Гаврик (Мельников, Кирющенков), 55:31.
«Кременчук»: Захарченко (Петленко). Башко – Андрейкив, Исаенко – Мельников, Романенко – Варивода, Савицкий – Дегтярев. Слыш – Чернышенко – Коренчук, Гаврик – Гниденко – Кирющенко, Петранговский – Гриценко – Коваленя, Кича – Карпенко – Бойков.
«Дженералз»: Напненко (Дорош). Скрипец – Татаренко, Сирченко – Шпак, Порупа – Боевых. Безуглый – Черненко – Янишевский, Овчинников – Костюк – Генералов, А. Дворник – Н. Дворник – Шиманский, Полищук.
Источник — УХЛ
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