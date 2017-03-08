Татьяна БОРСУКЕВИЧ: «Променяла черный пояс на коньки и клюшку»

Сегодня определится первый чемпион Украины по хоккею среди женских команд. На золотые награды претендовала и киевская «Украиночка». В ее составе могла выступать и наша героиня, но по определенным причинам этот сезон она пропускает. Вынужденный простой образовался и в ее судейской карьере, стартовавшей два года назад.

С чего все начиналось, откуда у девушки страсть к игре настоящих мужчин и о чем мечтает, она рассказала корреспонденту Sport.ua.

— Таня, начнем мы, пожалуй, с… айкидо. Ты ведь с десяти лет им занималась. Стало быть, чисто девчачьи занятия – куклы, кройка и шитье, бальные танцы – презирала?

— Совсем, нет. Кстати, я раньше и на бальные танцы ходила. Было время, совмещалаих с айкидо, правда, оно все так смешивалось,что решила остаться только в единоборствах.

— Почему айкидо? Небось, дружила с мальчишками и хотела научиться драться, как они? Или, наоборот, чтобы от них отбиваться?

— (Смеется). Просто с детства нравились боевые искусства, я очень хотела заниматься каратэ или чем-то похожим, но не получалось. А в 11 лет пошла на айкидо, и на семь лет увлеклась.

Потом в Университет физкультуры поступила, там с хоккеистами познакомилась. Плюс я живу недалеко отледовой арены АТЭК и у меня была давняя мечта сфотографироваться с известным хоккеистом. Словом, я не могла не попасть в эту игру. Но поначалу занималась параллельно айкидо и ходила на хоккей. После занятий прямо в кимоно мчалась на каток, там рядышком, быстренько переодевалась и на лед. Когда пришло время выбирать, выбрала хоккей.

— За семь лет достигла каких-то успехов в боевых искусствах?

— Был у меня коричневый пояс, и оставалось чуть до черного, но я решила не продолжать. Были травмы, и я решила на хоккей. Там травмы редко, но метко.

Первой моей командой был «Триумф», выступающий в Аматорской хоккейной лиге в группе «Мастер». Я с ними работала до прошлого года, но уже год не тренируюсь. Времени не было, другие заботы.

— Чуть ли не первый твой выход на лед закончился травмой и операцией. Ногу сломала?

— Это была не на хоккее, я еще не занималась. Как-то шли с айкидо, решили отдохнуть: пойти на каток покататься. Я профессионально не каталась, просто как умела. И попыталась парня с айкидо научить стоять на коньках. Получилось, я держу его за руку, он падает, я перелетаю через него и коленом ударяюсь.Мне сделали операцию на колене, думала, на лед не вернусь.

Но в итоге именно после этого пошла на хоккей (смеется). Нет, травма вообще не мешает заниматься, хорошо прооперировали.

— Силовые приемы любишь применять?

— Бывает, мне говорят:«Танюха, ты же девочка, а так бортуешь».

— Не дралась? Навыки айкидо пригодились бы поставить тафгая на место? Или на коньках не сильно приемчиками похвастаешься?

— Наверное, когда бортануть, помогает: знаешь, как правильно сгруппироваться. Понятно, что когда играешь, не вспоминаешь айкидо, но, наверное,само тело помнит приемы.

— Смешные моменты были?

— Неожиданные. Если раньше у меня была мечта сфотографироваться с хоккеистом, то потом помню, был момент, подходит папа с ребенком, а я как раз в хоккейной форме, и говорит, можно я сына с вами сфотографирую? Я в шоке была.

— Ты значилась в ростере и женской команды —«Украиночки» под 55 номером.

— Нет, у меня 23 номер, там ошиблись. Потренировалась я с «Триумфом», выходила только перед тренировками на разминки —15 минут и все. А потом начала именно играть. Потом у меня команда «Шторм» была, я начала с ними выходить на лед уже против «Триумфа».

А за «Украиночку» я играла, по-моему, в прошлом году. Год тренировалась, там Тарас Бега работает — наш первый тренер. Но по некоторым причинам я не тренируюсь уже год, и чемпионат Украины женский начался, вот финал на носу, но я не играю с ними.

— Что так?

— Для меня, наверное, только судейство останется, нужно в этом направлении развиваться, если я хочу судить чемпионат Украины. И вот Александр Дмитриевич Говорун, наш начальник (главный специалист по судейству и инспектированию соревнований ФХУ – прим. ред.), сказал, что раз у меня такой энтузиазм, возможно, он разрешит мне на взрослом чемпионате поработать.Только нужно очень стараться.

«Тренеры пока еще в шоке, когда я в судейской форме здороваюсь с ними за руку»

— А как тебе вообще в голову пришла эта идея: стать хоккейным арбитром?

— Забавно получилось. В 2014-м шел чемпионат Украины, а у нас должна была быть тренировка. Вижу – лед пустой,я и выкатилась, в форме, как положено. И не заметила, что там уже судьи разминаются! Смотрят на меня, улыбаются и говорят: «А вы куда? У нас здесь чемпионат Украины». Я глядь, а там зрители тоже на меня глазеют. Я быстренько звоню, оказывается, тренировку отменили (смеется).

Потом те арбитры спрашивают:«Что девочки играют в хоккей, это хорошо, а вы не хотите судьей быть?» Я ответила, давайте попробуем. Так все и началось.

— Когда дебютировала?

— Ой, долго шла к этому,пока форму купила.В итоге начала судить где-то в феврале-марте 2016-го. Официально четыре игры отработала: три у детей, и одну у подростков. Там полуфиналы и финал чемпионатов был в этих возрастных группах.

А в этом году не судила потому, что не получила квалификацию по определенным причинам. Когда сейчас хотела получить, начальник сказал, что смысла нет: лучше уже в следующем году. Потому что игры в младших чемпионатах уже закончились, а взрослых я судить пока не могу. Нужно определенное количество детских матчей отработать, и только потом уже допустят к взрослым.

— Осенью 2015-го ты проходила предсезонный сбор с судьями-мужчинами. Кто предложил, кто разрешил?

— Это я попросила Александра Дмитриевича, он главный по судьям, он нами руководит. Попросилась, он говорит, приди,попробуй. Я пришла,мне все понравилось, тесты сдавала. И в 2016-ом я тоже с ними была, только тесты не прошла: они уже профессионалов судят, а я только начинающий рефери, поэтому были тяжелые вопросы для меня, и я провалила квалификацию.Когда была возможность пересдать, у меня не получалось,вот и пропустила год.

Еще одну игру аматоров отсудила в 2016 году, где-то ближе к лету, играли «Париматч» и ТФК, это любительская группа.

— На детских матчах интересно работать?

— Это чемпионаты U-10 и U-11, там «Донбасс» и другие сильные команды.Помню, мне еще говорили, что первый раз выйти работать на такую сильную команду, тяжело. Но вроде нормально отсудила, только нервничала очень, другие арбитры мне помогали, сама быя не справилась.Если бы я что-то не так сделала, они бы за меня свистнули.

Также одну игру U-14 отсудила. Вышла, думала, тоже дети, а тут уже такие взрослые, подростки.Я в шоке, куда вы меня поставили?А мне отвечают, сама напросилась.

— Как детишки воспринимали девушку-судью? Непослушание встречалось? Огрызались на штрафы?

— Ну, я получается, как линейный арбитр, только «зоны свищу», вбрасывания провожу, а главным еще не была.

Но только выхожу из раздевалки, все сразу: «Смотри-смотри, это ж девочка судья!» Все в шоке, и тренера тоже.Там перед игрой приветствие с тренерами, я подъезжаю и за руку здороваюсь, так они такие спрашивают: «Вы и судить будете?» Я бодро отвечаю: «Да!», но всегда так страшно было. Когда уже судишь, то нормально. Сами судьи говорили,что волнение перед игрой, это естественно, все они волнуются. Главное, чтобы во время игры все хорошошло.

— С хоккейными правилами быстро разобралась? Как определять положение вне игры, что такое проброс?

— Сначала вообще ничего не знала, например, что такое зона. Играла, как попало. Потом, когда предложили быть судьей, начала правила учить. Но когда стала практиковать, намного быстрееусваивала правила, чем когда просто читаешь.

— Как у тебя с катанием? Уже лучше, чем у фигуристов?

— Когда регулярно играешь, конечно, лучше начинаешь кататься, и скорость улучшается. Особенно благодаря тому, что играла в хоккей с мужчинами. Вот, год не тренировалась, а недавно вышла на лед, думала,совсем плохо будет. Но вроде ничего, нормально все.

Хотя чтобы взрослый чемпионат судить, нужно равняться на лучших судей, там требуется реакция и скорость. Нужно оченьпостараться, чтобы туда попасть.

— Много преград?

— Знаете, первая девушка арбитр, многие еще не хотят, чтобы я взрослый чемпионат судила, потому что как-то это вообще непривычно. Но я говорю, что добьюсь. И начальник мой тоже одобрил, спасибо всем судьям, которые поддерживают и говорят, что все у меня получится. Я могу в любой момент позвонить и попросить подсказать что-то по правилам, и мне всегда помогут.

— С футбольными судьями часом не знакома? Знаешь, что есть такая Екатерина Монзуль?

—Я даже один матч футбольный отсудила, в университете. Играл наш НУФВСУ против академии какой-то, это уже взрослые ребята. И мне Дмитрий Степанович Фоменко говорит, давай, может попробуешь себя в футболе. Я тогда училась на кафедре футбола и занималась непрофессионально, и один матч отсудила. Но мне хоккей ближе.

«Во время матчей криков «Судью на мыло!» не слышу»

— Другой момент: не секрет, что тренеры, а особенно хоккеисты в пылу борьбы и эмоций матерятся хуже сапожников. Часто приходится слышать мат? С трибун приходилось слышать ругань в свой адрес?

— Когда судишь, ты не слышишь. Потом, на видео слышу, как кричали:«Судью на мыло!» или еще что-то, как во всех играх бывает. Главное, что во время матча не слышу, потому что полностью на игре концентрируюсь.

— Случались спорные решения, за которые тебе потом было стыдно? Ведь арбитров без ошибок не бывает?

— Бывало, и не раз, наверное (смеется). Помню,однажды свистнула «зону», а ее не было.Никто ничего не понял, но мне судья в раздевалке потом сказал, что не было «зоны», попросил больше не ошибаться. Как говоритнаш начальник, одну ошибку можно сделать, но потом ее повторять нельзя.

— С женщинами легче работается, или, наоборот, капризные?

— Лучше с мужчинами. В мужской команде, допустим, ко мне более так относились бережно, как к девочке. И то поначалу только, а в последние разы, особенно, когда шайбу забирала, меня и толкали, и бортовали. Как с полноценным игроком обращались, жестко бывало и больно,случалось, скорая забирала. Но ничего, все нормально.

А женская команда... Там каждая хочет лучше казаться и не совсем дружно. Просто мужчины поругались, забыли и дальше работают, а женщины помнят это все.

Но женщин я еще не судила.Хотела поработать на чемпионате Украины, но мне сказали, что это тоже самое, что и взрослый мужской чемпионат, и официально ты пока не можешь судить, нужно потерпеть.

«Шайбой по маникюру – очень больно»

— Среди обычных людей бытует мнение, что в Инфиз поступают одни троечники. Ты в школе хорошо училась?

— Я была хорошисткой, а в университете – отличница, у меня все пятерки, начиная с первого курса. В Инфизене так уж и легко заниматься, чтобы выучиться на того же реабилитолага нужно много терминов по медицине знать. Но мне интересно, и учеба для меня на первом месте. В принципе я все успеваю, и заниматься спортом и учится.

— Ты оканчиваешь НУФВСУ, какая специализация?

— Специализация «Физическая реабилитация в спорте высших достижений». Я вот поступила на магистратуру на реабилитолога, и у меня тоже все пятерки. Составляли рейтинг успеваемости, и так получилось, что я первая в списке среди учащихся.

Мне много в чем помог университет, там я познакомилась с хоккейными людьми, преподавателями по хоккею, студентами.Благодаря этому попала в команду «Триумф» и начала заниматься хоккеем, а потом и судейством. Потому что сама я не пошла бы на хоккей. Знала,что вот рядом есть каток, но очень уж дорогой вид спорта. Да и как я попаду туда?Но все сложилось, мне повезло, мечта сбылась.

— Женщина, даже хоккейный арбитр, должна оставаться женщиной. Ты накладываешь макияж перед матчами? У тебя в судейской – туалетный столик?

— Ну, такой минимальный, там реснички подкрасить. Это когда уже выходишь со льда, одеваешь каблуки, все остальное и вперед. На льду же мыслишь как арбитр, или даже мужчина.

— О длинных ногтях можно забыть?

— В принципе, я особо не страдаю от этого. Оно мешать не будет, но для безопасности не стоит, потому что если зацепят, будет очень больно.Или когда шайба попадет, я уже испытывала эти ощущения.

— Тренировки выматывающие?

— Мне нравится. Бывало так, что я тренировалась три тренировки подряд с мужчинами: сначала команда военкомата, потом «Шторм», «Триумф», и мне нравилось.Я бы еще тренировалась, если бы можно было. Но потом так сильно себя загнала, что поняла: нужно остановиться, делать по одной тренировке.

А сейчас целый год не тренируюсь, у меня то поступление, то еще что-то, и решила отложить хоккей.Но судить я точно буду, хочу добиться, чтобы судить взрослый чемпионат Украины.

— Как снимаешь усталость? Как вообще отдыхаешь? Дискотеки или библиотеки?

—Мне понемножку все нравится. Я снимаюсь в массовках, был эпизод в фильме с Ольгой Сумской. Сьемки разные мне нравятся, просто в кино люблю сходить.

— На диетах для поддержания формы сидишь?

— Это тяжело, и я решила, что не стоит. Жизнь дается один раз, и я решила, что нужно кушать все. Иногда бывает, что не хочется есть, тогда не кушаю, вот это и есть диета. Но особо жестких воздержаний у меня нет.

— Твой молодой человек, когда узнал, чем ты занимаешься, сколько минут молчал? Он не ревнует к мужскому коллективу?

— У меня как такового молодого человека нет. Ребята, с которыми я общаюсь, спрашивают, не ревновал бы мой парень? Говорю, что все нормально, мне доверяют (смеется).

Иван АНДРЕЙЧЕНКО