В понедельник в Лиге были сыграны четыре встречи.

Тампа-Бэй - Рейнджерс - 0:1 (ОТ)

Овертайм

0:1 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 9 (Райан МакДона - 32), 03:56

Вратарь нью-йоркской команды Антти Раанта отразил 38 бросков в створ и стал Второй звездой матча. Для финна шатаут стал третьим в сезоне и седьмым в регулярных чемпионатах.

Оттава - Бостон - 4:2

1-й период

1:0 Оттава - Дерик Брассар - 12 (Алекс Барроуз - 12, Марк Мето - 11), 01:21

2:0 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 7 (Дион Фанеф - 18), 03:25

2:1 Бостон - Патрис Бержерон - 17 (Тори Круг - 37), 18:27

3-й период

3:1 Оттава - Майк Хоффман - 20 (Эрик Карлссон - 46, Дион Фанеф - 19), 07:50, в большинстве

3:2 Бостон - Брэд Маршанд - 30 (Дэвид Пастрняк - 29, Тори Круг - 38), 09:04, в большинстве

4:2 Оттава - Алекс Барроуз - 12 (Марк Стоун - 27, Эрик Карлссон - 47), 19:10, в пустые ворота

В этой встрече двумя очками отметился новобранец Оттавы Александр Барроуз, который уже успел набрать четыре результативных балла за три матча в составе нового клуба. Голкипер гостей Крэйг Андерсон сделал 25 сэйвов, что помогло «Сенаторам» одержать третью победу подряд.

Вашингтон - Даллас - 2:4

1-й период

0:1 Даллас - Девин Шор - 11 (Патрик Шарп - 10, Стивен Джонс - 5), 01:48

2-й период

0:2 Даллас - Радек Факса - 10, 04:04

0:3 Даллас - Джейсон Спецца - 11 (Джейми Бенн - 39, Тайлер Сегин - 44), 05:58

1:3 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 21 (Кевин Шаттенкирк - 33, Брукс Орпик - 13), 15:52

3-й период

2:3 Вашингтон - Ти Джей Оши - 25 (Карл Алзнер - 10, Никлас Бэкстрем - 46), 12:26

2:4 Даллас - Патрик Шарп - 8 (Джон Клингберг - 29), 18:42, в пустые ворота

Вратарь Далласа Кари Лехтонен, Первая звезда поединка, сделал 42 сэйва и прервал 15-матчевую победную серию «Кэпиталз» на домашней арене. Напомним, что Вашингтон не проигрывал дома с 29 декабря прошлого года.

Виннипег - Сан-Хосе - 2:3

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 22 (Мелкер Карлссон - 10, Бренден Диллон - 8), 09:45

1:1 Виннипег - Джошуа Морриссей - 4, 11:27

3-й период

1:2 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 9 (Логан Кутюр - 23), 07:26, в меньшинстве

1:3 Сан-Хосе - Джо Павелски - 23 (Марк-Эдуард Власик - 17, Джо Торнтон - 36), 19:34, в пустые ворота

2:3 Виннипег - Марк Шайфли - 28 (Николай Элерс - 32, Патрик Лайне - 27), 19:53, в большинстве

Самым примечательным моментом встречи стал 1000-й результативный пас Джо Торнтона в карьере. Когда «Джетс» сняли вратаря в концовке поединка в попытке спасти матч, именно ветеран Сан-Хосе начал атаку, которая завершилась точным броском Павелски. Торнтон стал 13-м игроком в истории НХЛ, добравшимся до этой исторической отметки.











