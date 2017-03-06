Матчи плей-офф, по мнению Сергей Варламова, будут зрелищнее регулярного чемпионата.

«В нынешнем сезоне в чемпионате участвовало шесть команд, которые сыграли 120 матчей. В среднем, согласно статистике, в матчах УХЛ забивалось шесть голов за игру. Отмечу, что значительно возросло, по сравнению с прошлым сезоном, количество матчей, в которых разрыв был в одну-две шайбы. Таких игр было 53. Это говорит о том, что уровень команд подравнялся. В этом сезоне сохранялась интрига – до последнего матча не было ясно, кто выиграет регулярный чемпионат. «Кременчуг», обыграв в последнем туре «Белый Барс», выиграл регулярный чемпионат, обойдя «Донбасс» благодаря личным встречам».

«Первые четыре команды – «Кременчуг», «Донбасс», «Кривбасс» и «Дженералс» определят сильнейшего в играх плей-офф. Для матчей на вылет нами был разработан логотип, основой которого стал Кубок, который будет вручен победителю. Матчи плей-офф стартуют 8-го марта. Серии будут проходить до четырех побед».

«К матчам плей-офф готовятся не только хоккеисты, но и судьи. Сегодня я присутствовал на судейском семинаре – и на нем было принято решение о введении Coach Challenge. Это – тренерский запрос на пересмотр момента. Его можно будет взять один раз за матч. Если тренер команды, которая берет Coach Challenge, был прав, решение арбитра пересматривается. Если изначально было принято верное решение – команда теряет право на таум-аут.

Матчи плей-офф будут проходить без буллитов. В случае ничьей играется дополнительный период, который будет длиться до первой забитой шайбы. Призового фонда для команды-победительницы в этом сезоне не предусмотрено. Только кубок медали и радость от победы».

«Сколько команд будет выступать в следующем сезоне? Мы будем собираться с учередителями лиги, и обсуждать этот вопрос. Пока все на стадии переговоров – я не готов наверняка вам сказать».

«Проблемы у «Кривбасса»? Честно говоря, я не знаю, какая у них финансовая ситуация. На сегодняшний день команда есть, они играют и бьются за медали. Могу пожелать удачи и хорошей игры в плей-офф», - сказал Варламов.

Серии плей-офф УХЛ стартуют 8-го марта. В «женский день» свою серию начнут «Кременчуг» и «Дженералз», а 9-го марта в борьбу за чемпионский кубок вступят «Донбасс» и «Кривбасс».