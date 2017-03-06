В воскресенье в Лиге были сыграны семь встреч.

Калгари - Айлендерс - 5:2

1-й период

1:0 Калгари - Михаэль Фролик - 14 (Даги Хэмилтон - 30, Микаэль Бэклунд - 27), 14:56

2:0 Калгари - Ти Джей Броди - 6 (Алекс Чэйссон - 8, Мэттью Стэйджан - 15), 16:28

3:0 Калгари - Майкл Фирлэнд - 13 (Шон Монахан - 22), 17:10

4:0 Калгари - Шон Монахан - 21 (Джонни Гудро - 31, Даги Хэмилтон - 31), 19:36

2-й период

4:1 Айлендерс - Джон Таварес - 24 (Джош Бэйли - 33, Скотт Мэйфилд - 4), 08:30

3-й период

5:1 Калгари - Крис Верстиг - 12 (Сэм Беннетт - 11, Мэтт Бартковски - 1), 06:58

5:2 Айлендерс - Джейсон Чимера - 16 (Ник Ледди - 25, Шэйн Принс - 12), 11:32

Калгари выиграл седьмой раз подряд — это лучшая серия команды в сезоне. Другая лучшая серия — 9 матчей кряду с набранными очками. Вратарь хозяев Брайан Эллиотт, Третья звезда поединка, в последних двенадцати встречах одержал 10 побед.

Питтсбург - Баффало - 4:3

1-й период

0:1 Баффало - Райан О'Райлли - 16 (Брайан Джионта - 17, Эвандер Кейн - 12), 06:19

0:2 Баффало - Брайан Джионта - 14 (Мэтт Моулсон - 13), 14:53, в большинстве

0:3 Баффало - Джек Айкел - 16 (Маркус Фолиньо - 8, Сэм Рейнхарт - 26), 18:07

2-й период

1:3 Питтсбург - Джастин Шульц - 11 (Фил Кессел - 38, Евгений Малкин - 38), 07:45

2:3 Питтсбург - Евгений Малкин - 29 (Джастин Шульц - 32, Патрик Хорнквист - 20), 13:42, в большинстве

3-й период

3:3 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 8 (Конор Шири - 19, Ник Бонино - 16), 16:14

4:3 Питтсбург - Конор Шири - 18 (Джастин Шульц - 33, Брайан Думулин - 11), 17:04

После двух поражений Питтсбург одержал вторую победу кряду. Первой звездой матча стал голкипер хозяев Марк-Андре Флери, который после 8-го января провел всего лишь вторую игру на PPG Paints Arena.

Нью-Джерси - Коламбус - 0:3

2-й период

0:1 Коламбус - Бун Дженнер - 13 (Кэм Аткинсон - 26, Брендон Дубински - 24), 02:45

0:2 Коламбус - Оливер Бьоркстранд - 3 (Сэм Ганье - 23, Дэвид Савар - 15), 05:35

3-й период

0:3 Коламбус - Сэм Ганье - 16 (Оливер Бьоркстранд - 4, Скотт Хартнелл - 19), 08:56

Вратарь гостей Сергей Бобровский, Первая звезда поединка, отразил 20 бросков в створ и второй раз кряду сыграл «на ноль». Для россиянина эта победа стала 34-й в сезоне — отныне это новый клубный рекорд для голкиперов Коламбуса. Нью-Джерси проиграл седьмой раз подряд и повторил свою худшую серию в текущей регулярке. Защитник хозяев Дэлтон Праут, 6 сезонов отыгравший за «Блю джекетс», впервые сыграл против бывшей команды. Его накануне обменяли на защитника Кайла Куинси, для которого встреча также стала первой против экс-партнеров.

Миннесота - Сан-Хосе - 3:1

1-й период

1:0 Миннесота - Зак Паризе - 15 (Джейсон Поминвиль - 29, Райан Сутер - 26), 11:06, в большинстве

2:0 Миннесота - Эрик Стаал - 18 (Мэтью Думба - 18), 15:24

2:1 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 9 (Майкл Хэйли - 9, Джастин Браун - 7), 18:26

3-й период

3:1 Миннесота - Эрик Стаал - 19 (Мартин Ханзал - 13), 18:11, в пустые ворота

Прервалась серия Сан-Хосе из восьми игр с набранными очками. Миннесота забила в большинстве 16 раз в последних 16-ти матчах, а процент реализации численного преимущества в домашних поединках у команды — лучший в Лиге (30,7).

Анахайм - Ванкувер - 1:2

1-й период

0:1 Ванкувер - Бо Хорват - 20 (Бен Хаттон - 14, Алекс Бьега - 3), 14:09

2-й период

0:2 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 17, 06:35

3-й период

1:2 Анахайм - Патрик Ивз - 23 (Райан Гецлаф - 38, Кевин Биекса - 7), 06:12

Вратарь гостей Ричард Бахман сыграл впервые с октября 2015-го — и сразу же стал Первой звездой встречи, отразив 43 броска в створ. Центрфорвард Ванкувера Бо Хорват стал первым с 2001-го года игроком команды, который забросил минимум 20 шайб за сезон до достижения 22-летнего возраста. В сезоне-2000/01 подобным результатом отметился Даниэль Седин.

Колорадо - Сент-Луис - 0:3

1-й период

0:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 17 (Джейден Шварц - 25, Алекс Пьетранжело - 23), 03:56, в большинстве

0:2 Сент-Луис - Кайл Бродзяк - 8 (Райан Ривс - 6), 05:33

2-й период

0:3 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 18 (Кольтон Парайко - 25), 10:11, в большинстве

Голкипер гостей Джейк Аллен, Первая звезда матча, отразил 27 бросков в створ и оформил третий шатаут в сезоне (и 14-й — в регулярных чемпионатах). Второй звездой стал центрфорвард «Блюзменов» Пол Штясны. Он впервые в 11-ти поединках забил в ворота «Лавин», за которых отыграл первые 8 сезонов своей карьеры. Их одноклубник Джейден Шварц провел 300-ю встречу в Лиге. Сент-Луис прервал серию из пяти поражений, Колорадо проиграл четвертый раз кряду.

Аризона - Каролина - 1:2

2-й период

1:0 Аризона - Питер Холланд - 3 (Энтони Дуклэйр - 7, Люк Щенн - 7), 03:23

1:1 Каролина - Теуво Теравяйнен - 12 (Джейкоб Слэвин - 21, Виктор Раск - 23), 04:46

3-й период

1:2 Каролина - Дерек Райан - 10 (Джефф Скиннер - 21), 16:03