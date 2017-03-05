Донбасс обыгрывает Кривбасс

Старт поединка выдался крайне неудачным для «Кривбасса». По очереди Денис Кочетков, Роман Благой и Евгений Никифоров отметились в воротах Андрея Бесхлебного, что несомненно обескуражило наставника криворожан Александра Куликова, который тут же сменил вратаря – на лёд вышел Вячеслав Вязовов.

Атакующий запал «Донбасса» слегка спал, а «Кривбасс» не оставлял надежд вернуться в игру. Это удалось после отличной передачи Алексея Вороны на Руслана Максименко, который переправил шайбу в пустой угол ворот.

Ударный первый период продолжил Никита Буценко, забросивший в ворота голкипера «Кривбасса» после рикошета.

В конце второго периода преимущество в двух игроков было реализовано «Кривбассом»: после наброса во вратарскую, шайба отлетела к Никите Попову, сократившему отставание в счёте. Ещё одно большинство было реализовано криворожанами на 55-й минуте – Александр Михеёнок отдал передачу на Игоря Слюсаря, который выложил шайбу под мощный бросок Кириллу Белоусову, пробившему Богдана Дьяченко.

Преимущество в две шайбы восстановилось буквально тут же – Олег Шафаренко набросил шайбу на ход Евгению Никифорову, который расстрелял Владислава Вязовова. Точку в матче поставил Никита Буценко, оказавшийся в одиночестве перед воротами голкипера «Кривбасса», и, обыграв его, закатил шайбу в ворота.

Таким образом, этим матчем была подведена итоговая линия под Первым этапом чемпионата Украинской хоккейной лиги. Первые матчи плей-офф состоятся 8 и 9 марта.

«Кривбасс» Кривой Рог - «Донбасс» Донецк 3:6 (1:4; 1:0; 1:2)

Шайбы: 0:1 - Кочетков (Захаров, Чердак), 03:44. 0:2 - Благой (Шафаренко, Петрухно), 03:52. 0:3 - Никифоров (Благой, Шафаренко), 06:19. 1:3 - Максименко (Ворона, Катрич), 10:11. 1:4 - Буценко (Лялька, Вл. Алексюк), 12:45. 2:4 - Н.А. Попов (Коваленко, Рябенко – 5х3), 38:06. 3:4 - Белоусов (Слюсарь, Михеёнок – больш.), 54:30. 3:5 - Никифоров (Шафаренко, Благой), 54:49. 3:6 - Буценко (Лялька), 59:02.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов – с 06:19); Декало, Афанасьев, Белоусов, Александров, Рябенко, Горлушко, А. Люльчук, Катрич; Коваленко, Максименко, Секирко, Ворона, Н.А. Попов, Пидгурский, Вал. Алексюк, Михеёнок, Куцевич, Рубан, Свищев, Слюсарь.

«Донбасс»: Дьяченко (Люльчук); Сырей, Победоносцев, Кугут, Яковлевс, Вл. Алексюк, Григорьев, Петрухно; Шафаренко, Лялька, Бабинец, Буценко, Чердак, Благой, Кочетков, Захаров, Бондарев, Рамазанов, Нименко, Никифоров, Голденков.