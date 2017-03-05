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Витязь проиграли Дженералз в последнем матче сезона

Харьковчане завершили свой сезон на минорной ноте

  • 05.03.2017 16:48
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Витязь проиграли Дженералз в последнем матче сезона

«Витязь» и «Дженералз» подходили к игре с разных стартовых позиций: «Генералы» узнали имя соперника по плей-офф, которым стал «Кременчук», тогда как на «Витязь» несомненно давила мрачная серия из 20 поражений подряд. Тем не менее, стоит отдать должное харьковской команде, которая боролась на морально-волевых качествах в каждом матче.

 Уже в дебюте матча «Дженералз» дважды подряд успели сыграть в меньшинстве, что только раззадорило киевлян. На 7-й минуте первого периода Алексей Овчинников, заложив вираж за чужими воротами, отдал передачу на Алексея Костюка, открывшего счёт в матче.

 После пропущенной шайбы «Витязь» сразу завёлся, и спустя 5 минут Павел Большаков, подобрав шайбу после рикошета от щитка Евгения Напненко, всё же смог «размочить» вратаря «Дженералз» и сравнять счёт.

 Заброшенная шайба, вкупе с тотальным преимуществом по броскам, расслабила харьковскую команду, чем воспользовались «Дженералз». Сначала, за полторы минуты до конца периода, при игре в большинстве шайбу забросил Егор Безуглый, после чего «Витязь» пропустил вновь – в этот раз вратаря переиграл Алексей Янишевский.

 Две пропущенные шайбы в концовке периода заставили Алексея Лазаренко заменить вратаря – во втором периоде в воротах «Витязя» вместо Александра Томашука на льду появился Тимур Даас. Команды обменивались острыми выпадами, однако результативными действиями отметиться им не удалось.

 Третий период выдался более активным и зрелищным: сначала на 41-й минуте, в суматохе возле ворот Тимура Дааса, Алексей Овчинников затолкал шайбу в ворота, увеличив преимущество в счёте. Через 7 минут Алексей Янишевский и Егор Безуглый обменялись передачами перед воротами Дааса, а Даниил Скрипец забросил шайбу в сетку ворот харьковчан. Не снижая оборотов, «Дженералз» продолжали идти в атаку, и на 51-й минуте встречи Сергей Черненко отдал передачу Андрею Татаренко, который в буквальном смысле сквозь игрока соперника мощным броском довёл счёт до разгромного.

 Последнее слово в игре осталось за «Витязем»: Игорь Кривонос оставил шайбу Павлу Большакову, и, получив передачу обратно, забросил вторую шайбу харьковской команды в сегодняшнем матче.

 Таким образом, последний матч «Витязя» в нынешнем сезоне завершился поражением 2:6, несмотря на великолепную самоотдачу команды. «Дженералз» же ставят победную точку в регулярном сезоне, и начинают готовиться к плей-офф, который для подопечных Александра Сеуканда начнётся 8 марта в Кременчуге.

«Витязь» Харьков - «Дженералз» Киев 2:6 (1:3; 0:0; 1:3)

 Шайбы: 0:1 - Костюк (Овчинников, Генералов), 06:22. 1:1 - Большаков (Сальников, Посевин), 11:07. 1:2 - Безуглый (Черненко - больш.), 18:23. 1:3 - Янишевский (Черненко, Безуглый), 19:58. 1:4 - Овчинников (Костюк), 40:41. 1:5 - Скрипец (Янишевский, Безуглый), 47:52. 1:6 - Татаренко (Черненко, Безуглый), 50:05. 2:6 - Кривонос (Посевин, Большаков), 51:32.

 «Витязь»: Томашук (Даас – с 20:00 до 50:05); Наливайко - Сальников, Поддубный - Матвиенко, Никитин - Лисин; Посевин - Большаков - Кривонос, Ефремов - Миколенко - Алексанян-Петрович, Олейник - Муртищев - Нестерук, Колядинский, Боронило.

«Дженералз»: Напненко (Любимов); Татаренко - Скрипец, Шпак - Сирченко, Боевых - Порупа; Безуглый - Черненко - Янишевский, Овчинников - Костюк - Шиманский, Н. Дворник - Генералов - А. Дворник, Полищук.

Источник — УХЛ

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