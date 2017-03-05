В субботу в Лиге были сыграны десять встреч.

Виннипег - Колорадо - 6:1

1-й период

1:0 Виннипег - Патрик Лайне - 32 (Мэтью Перро - 21, Дастин Бафлин - 34), 04:22

2:0 Виннипег - Блэйк Уилер - 20 (Брайан Литтл - 16, Дастин Бафлин - 35), 09:47, в большинстве

3:0 Виннипег - Марк Шайфли - 27 (Патрик Лайне - 26, Николай Элерс - 30), 10:02

2-й период

4:0 Виннипег - Бен Чиарот - 1 (Николай Элерс - 31, Блэйк Уилер - 35), 07:03

5:0 Виннипег - Николай Элерс - 21 (Блэйк Уилер - 36), 09:05

3-й период

6:0 Виннипег - Якоб Труба - 6, 13:54

6:1 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 14 (Коди Голубеф - 4, Рене Бурк - 5), 19:44

Виннипег одержал вторую победу подряд и на расстояние двух очков приблизился к Лос-Анджелесу, который занимает место второй «уайлд-кард». Правый крайний хозяев Патрик Лайне, Третья звезда матча, забил 32-й гол в сезоне, выйдя в лидеры по этому показателю среди новичков. В общем зачете Лиги он занимает второе место, уступая только Сидни Кросби (34).

Бостон - Нью-Джерси - 3:2

2-й период

1:0 Бостон - Тори Круг - 6 (Дэвид Пастрняк - 28, Патрис Бержерон - 25), 07:06, в большинстве

1:1 Нью-Джерси - Девантэ Смит-Пелли - 4 (Стивен Сантини - 5, Кайл Палмьери - 22), 11:48

2:1 Бостон - Брэндон Карло - 6 (Патрис Бержерон - 26, Дэвид Бэкис - 18), 18:25

3-й период

2:2 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 20 (Тэйлор Холл - 28), 05:51

3:2 Бостон - Райан Спунер - 11 (Дрю Стаффорд - 10, Фрэнк Ватрано - 7), 08:18

Бостон дожал соперника в третьем периоде и одержал восьмую победу в 10 матчах при Брюсе Кэссиди. «Дьяволы» потерпели шестое поражение подряд, а Бостон продолжает борьбу с Оттавой за второе место Атлантического дивизиона.

Рейнджерс - Монреаль - 1:4

1-й период

0:1 Монреаль - Ши Вебер - 15 (Макс Пачиоретти - 26, Стив Отт - 4), 12:51

2-й период

0:2 Монреаль - Арттури Лехконен - 12 (Филлип Дано - 21, Макс Пачиоретти - 27), 08:48

0:3 Монреаль - Эндрю Шо - 10 (Алекс Гальченюк - 21, Андрей Марков - 24), 18:37

3-й период

1:3 Рейнджерс - Крис Крайдер - 24 (Дерек Степан - 32, Матс Зуккарелло Аасен - 33), 01:44

1:4 Монреаль - Джорди Бенн - 3 (Натан Болью - 21, Алекс Гальченюк - 22), 06:58

Монреаль одержал пятую победу подряд. Вновь здорово сыграл вратарь гостей Кэри Прайс (Первая звезда поединка), сделавший 26 сэйвов и выигравший свой четвертый матч кряду. За этот отрезок он пропустил только четыре гола со 112 бросков. «Рейнджеры» проиграли в четвертой подряд домашней игре. Следующие четыре встречи нью-йоркская команда проведет в гостях.

Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 (Б)

1-й период

1:0 Баффало - Райан О'Райлли - 15 (Расмус Ристолайнен - 35, Джек Айкел - 26), 19:48, в большинстве

2-й период

1:1 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 19 (Виктор Хедман - 43, Никита Кучеров - 35), 02:37

Буллиты

1:2 Тампа-Бэй, Брэйден Пойнт

Главным событием этого матча стал потрясающий буллит, реализованный Никитой Кучеровым. Российский форвард сделал вид, что подрабатывает назад шайбу, но не тронул ее, и снаряд закатился в ворота между щитков Робина Ленера. «Молнии» выиграли третий раз в четырех играх и на расстояние трех очков приблизились к зоне плей-офф. Баффало проиграл пятый раз за шесть встреч.

Флорида - Даллас - 1:2

1-й период

0:1 Даллас - Джейми Бенн - 24 (Тайлер Сегин - 42, Джейсон Спецца - 27), 11:01

1:1 Флорида - Джонатан Юбердо - 5 (Джонатан Марчиссо - 19, Александр Барков - 23), 16:20, в большинстве

3-й период

1:2 Даллас - Джон Клингберг - 11 (Тайлер Сегин - 43, Джейми Бенн - 38), 18:53

Флорида потерпела пятое поражение в шести встречах и на два очка отстает от зоны плей-офф. «Звезды» выиграли четвертую игру из шести, прервав серию из шести гостевых поражений.

Оттава - Коламбус - 3:2

1-й период

0:1 Коламбус - Брэндон Саад - 20 (Зак Веренски - 29, Сет Джонс - 25), 02:17

1:1 Оттава - Виктор Стольберг - 10 (Крис Келли - 6, Томми Уингелс - 4), 13:25

2-й период

2:1 Оттава - Эрик Карлссон - 11 (Марк Стоун - 26, Марк Мето - 10), 08:59

3-й период

3:1 Оттава - Зак Смит - 16 (Жан-Габриэль Пажо - 16), 16:58, в меньшинстве, в пустые ворота

3:2 Коламбус - Сэм Ганье - 15 (Зак Веренски - 30, Кэм Аткинсон - 25), 17:38, в большинстве

Оттава одержала вторую победу подряд, заработав два очка наряду с конкурентами по Атлантическому дивизиону Монреалем и Бостоном. Коламбус проиграл в основное время впервые за пять матчей. За «Сенаторов» первым голом отметился Виктор Стольберг (Вторая звезда встречи), обменянный из Каролины. А защитник хозяев Эрик Карлссон, Первая звезда, не только забросил 11-ю шайбу в сезоне, но и сыграл 312-й матч без перерыва, установив клубный рекорд.

Вашингтон - Филадельфия - 2:1 (Б)

3-й период

0:1 Филадельфия - Шон Кутюрье - 10 (Мэтт Рид - 7, Ник Каусинс - 9), 01:19

1:1 Вашингтон - Дмитрий Орлов - 5 (Мэтт Нисканен - 31), 02:40

Овертайм

2:1 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 20 (Кевин Шаттенкирк - 32, Александр Овечкин - 28), 03:25, в большинстве

Вашингтон обновил два клубных рекорда, выиграв 15-й матч подряд дома и набрав дома очки в 17-й игре кряду (одержав при этом 16 побед). Защитник Кевин Шаттенкирк заработал первое очко в форме столичной команды.

Нэшвилл - Чикаго - 3:5

1-й период

0:1 Чикаго - Патрик Кейн - 28 (Брент Сибрук - 29, Рихард Паник - 18), 16:23, в большинстве

2-й период

0:2 Чикаго - Йордин Туту - 1 (Брент Сибрук - 30, Данкан Кит - 40), 11:03

1:2 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 22 (Райан Джохансен - 40, ПиКей Суббан - 24), 12:20

1:3 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 17, 19:03, в большинстве

2:3 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 13, 19:17

3-й период

3:3 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 23 (Райан Джохансен - 41, Филип Форсберг - 24), 04:13

3:4 Чикаго - Брайан Кэмпбелл - 5 (Джонатан Тэйвз - 31, Рихард Паник - 19), 18:55

3:5 Чикаго - Патрик Кейн - 29 (Артемий Панарин - 38), 19:21, в пустые ворота

Чикаго одержал седьмую победу подряд и установил клубный рекорд, выиграв восьмой гостевой матч подряд. Команда на хорошей ноте уходит на долгожданный пятидневный перерыв. Нэшвилл проиграл во второй раз подряд, но уверенно занимает третье место в Центральном дивизионе, на шесть очков опережая Сент-Луис.

Лос-Анджелес - Ванкувер - 3:4

1-й период

0:1 Ванкувер - Свен Бёртщи - 14 (Луи Эрикссон - 12, Бо Хорват - 23), 11:37

0:2 Ванкувер - Хенрик Седин - 13 (Бо Хорват - 24, Крис Танев - 6), 18:28

2-й период

0:3 Ванкувер - Свен Бёртщи - 15 (Бо Хорват - 25, Луи Эрикссон - 13), 06:38

0:4 Ванкувер - Николай Голдобин - 1 (Бен Хаттон - 13, Брэндон Саттер - 13), 12:43

1:4 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 8 (Алек Мартинез - 24, Дрю Даути - 28), 16:40, в большинстве

3-й период

2:4 Лос-Анджелес - Тревор Льюис - 9 (Адриан Кемпе - 3, Пол Ладю - 3), 12:03, в большинстве

3:4 Лос-Анджелес - Алек Мартинез - 8 (Адриан Кемпе - 4, Дерек Форборт - 13), 18:39, в меньшинстве

Ванкувер прервал серию из четырех поражений, хотя был близок к тому, чтобы упустить лидерство в четыре шайбы. Победный гол оказался на счету Николая Голдобина, который провел первую игру за Ванкувер после обмена из Сан-Хосе. Этот гол стал для него первым в НХЛ с 17 октября 2015 года.

Эдмонтон - Детройт - 4:3

1-й период

1:0 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 22 (Адам Ларссон - 13), 01:41

1:1 Детройт - Антони Манта - 14 (Хенрик Зеттерберг - 36), 15:04

2:1 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 6 (Адам Ларссон - 14, Дэвид Деарнэ - 7), 19:38

3-й период

3:1 Эдмонтон - Джордан Эберле - 14 (Милан Лючич - 22), 06:58

3:2 Детройт - Даррен Хелм - 8 (Дилан Ларкин - 8), 10:26

4:2 Эдмонтон - Патрик Марун - 21 (Леон Драйзайтль - 32, Коннор Макдэвид - 52), 14:02

4:3 Детройт - Дилан Ларкин - 13 (Джастин Абделькадер - 12, Хенрик Зеттерберг - 37), 19:25

Гол и передача Коннора Макдэвида, Первой звезды матча, помогли Эдмонтону выиграть во второй раз подряд и укрепиться на втором месте Тихоокеанского дивизиона. За «Нефтяников» дебютировал обменянный из Монреаля центрфорвард Дэвид Деарнэ, сделавший голевую передачу.











