Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дженералз переиграл Витязь

«Генералы» на выезде добыли победу

  • 04.03.2017 16:48
  • 70 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Дженералз переиграл Витязь

«Витязь» - «Дженералз» - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Шайбы: 0:1 - Безуглый (Черненко-меньш), 17:56, 1:1 - Кривонос (Посевин), 34:14, 1:2 - Янишевский (Татаренко, Скрипец), 46:32, 2:2 - Алексанян-Петрович, 51:17, 2:3 - Овчинников (Генералов, Сирченко), 57:30, 2:4 - Генералов (Костюк), 59:46

«Витязь»: Даас (Томашук); Наливайко, Сальников, Матвиенко, Никитин, Поддубный; Лисин, Колядинский, Муртищев, Посевин, Нестерук, Кривонос, Ефремов, Олейник, Большаков, Алексанян-Петрович, Боронило, Миколенко.

«Дженералз»: Напненко (Любимов); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Черненко, Шиманский, Костюк, Генералов, Безуглый, А. Дворник, Н. Дворник.

Источник — УХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.