Дженералз переиграл Витязь

«Витязь» - «Дженералз» - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Шайбы: 0:1 - Безуглый (Черненко-меньш), 17:56, 1:1 - Кривонос (Посевин), 34:14, 1:2 - Янишевский (Татаренко, Скрипец), 46:32, 2:2 - Алексанян-Петрович, 51:17, 2:3 - Овчинников (Генералов, Сирченко), 57:30, 2:4 - Генералов (Костюк), 59:46
«Витязь»: Даас (Томашук); Наливайко, Сальников, Матвиенко, Никитин, Поддубный; Лисин, Колядинский, Муртищев, Посевин, Нестерук, Кривонос, Ефремов, Олейник, Большаков, Алексанян-Петрович, Боронило, Миколенко.
«Дженералз»: Напненко (Любимов); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Черненко, Шиманский, Костюк, Генералов, Безуглый, А. Дворник, Н. Дворник.
Источник — УХЛ
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