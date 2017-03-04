Кременчук минимально обыгрывает Белый Барс

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Динамо Киев - Олимпик Д 17:59 — olgorl Або криза-схудли, або.... писець динаме прийшов! Декомунизують символ диктатуры! 17:51 — Elblanko Я не зрозумію, є федорчук, є корзун... Нащо вони тут малолєтку ставлять.

Эйбар - Реал Мадрид 17:48 — Peter Bryant Да ладно прорвало то как, но по любому должны пропустить

Боруссия Д - Байер 17:38 — Sasha3110 Баеру звизд..ц от Атлетико будет с такой игрой!!!