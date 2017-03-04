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Кременчук минимально обыгрывает Белый Барс

Кирющенков приносит «Кременчуку» победу в регулярном чемпионате

  • 04.03.2017 16:44
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Кременчук минимально обыгрывает Белый Барс

«Белый Барс» - «Кременчук» - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайба: 0:1 - Кирющенков (Гниденко, Башко), 04:24.

«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко). Разумов – Даниленко – Печерских, Бондаренко – Ромащенко – Винницкий, Микулко – Ружников – Лесников, Ромахин – Найденов – Сеник, Логач – Толкунов, Ядловский – Поцелуенко, Дворецкий – Воронин, Гриценко.

«Кременчук»: Захарченко (Петленко). Коренчук – Чернышенко – Слыш, Гаврик – Гниденко – Кирющенков, Петранговский – Гриценко – Коваленя, Кича – Карпенко – Бойков, Башко – Андрейкив, Исаенко – Игнатенко, Варивода – Романенко, Савицкий – Мельников.

Источник — УХЛ

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