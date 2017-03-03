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НХЛ. Рекорд Вашингтона и достижение Лундквиста. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 03.03.2017 14:10
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НХЛ. Вашингтон - Нью-Джерси
© НХЛ. Вашингтон - Нью-Джерси
В четверг в Лиге были сыграны десять встреч. 
 
Бостон - Рейнджерс - 1:2 
3-й период
0:1 Рейнджерс - Павел Бучневич - 7 (Ник Холден - 20, Рик Нэш - 14), 05:10
0:2 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 5 (Мэтт Пампел - 2, Брэйди Скей - 28), 09:35
1:2 Бостон - Брэд Маршанд - 29 (Дэвид Пастрняк - 27, Колин Миллер - 6), 12:56 
 
Шведский вратарь нью-йоркской команды Хенрик Лундквист в день своего 35-летия стал Первой звездой матча и сравнялся по числу побед в карьере с Грантом Фюром (403), с которым теперь делит 10-е место в истории Лиги. 
 
 
Баффало - Аризона - 6:3 
1-й период
0:1 Аризона - Теему Пулккинен - 2 (Макс Доми - 20, Кристиан Дворак - 13), 07:54 
1:1 Баффало - Маркус Фолиньо - 11 (Райан О'Райлли - 27, Расмус Ристолайнен - 34), 11:54, в меньшинстве 
2-й период
2:1 Баффало - Райан О'Райлли - 14 (Джек Айкел - 24, Кайл Окпосо - 23), 00:57, в большинстве
2:2 Аризона - Тобиаш Ридер - 14, 02:05, в меньшинстве
3:2 Баффало - Джек Айкел - 15 (Сэм Рейнхарт - 25, Кайл Окпосо - 24), 11:08, в большинстве
3-й период
3:3 Аризона - Алекс Голигоски - 3 (Оливер Экман-Ларссон - 24, Тобиаш Ридер - 13), 08:20
4:3 Баффало - Эвандер Кейн - 23 (Райан О'Райлли - 28, Джейк МакКейб - 13), 14:24
5:3 Баффало - Маркус Фолиньо - 12 (Джек Айкел - 25, Коди Фрэнсон - 15), 18:17, в пустые ворота
6:3 Баффало - Сэм Рейнхарт - 15, 19:56, в пустые ворота
 
Баффало прервал серию из четырех поражений. «Койоты» проиграли второй раз подряд, а нападающий Теему Пулккинен в дебютной игре за Аризону отметился голом. 
 
 
Филадельфия - Флорида - 2:1 (Б)
2-й период
0:1 Флорида - Аарон Экблад - 9, 11:34, в меньшинстве
3-й период
1:1 Филадельфия - Валтери Филппула - 8 (Брэйден Щенн - 23, Якуб Ворачек - 35), 10:38
Буллиты
2:1 Филадельфия, Якуб Ворачек
 
Филадельфия выиграла второй раз подряд, одержав волевую победу благодаря решающему буллиту в исполнении Якуба Ворачека (Первой звезды поединка), а также Валттери Филппуле, который в дебютной игре за «Флайерз» сравнял счет в третьем периоде и стал Третьей звездой. За Флориду дебютировал нападающий Томас Ванек, нанесший пять бросков по воротам.
 
 
Вашингтон - Нью-Джерси - 1:0 
3-й период
1:0 Вашингтон - Якуб Врана - 2 (Евгений Кузнецов - 36, Джон Карлсон - 26), 07:21, в большинстве 
 
Вашингтон одержал 14-ю домашнюю победу подряд, установив клубный рекорд. Вратарю столичной команды Брэдену Холтби хватило всего 15 сэйвов, чтобы в восьмой раз в сезоне отыграть на ноль и стать Первой звездой встречи. Нью-Джерси проиграл пятый раз подряд и уже можно констатировать, что выбыл из борьбы за плей-офф. Защитник Вашингтона Кевин Шаттенкирк дебютировал перед домашней публикой, сыграв 21 минуту и нанеся один бросок по воротам. 
 
 
Коламбус - Миннесота - 1:0 
3-й период
1:0 Коламбус - Брэндон Саад - 19 (Ник Фолиньо - 23), 04:32 
 
Сергей Бобровский переиграл Девана Дубника в дуэли одних из лучших вратарей лиги. Голкипер Коламбуса отразил все 38 бросков, в четвертый раз в сезоне отыграв на ноль. На счету Дубника 39 сэйвов. В четырех матчах после пятидневного перерыва Коламбус набрал семь очков из восьми возможных и вышел на второе место Столичного дивизиона. 
 
 
Монреаль - Нэшвилл - 2:1 
1-й период
0:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 11 (ПиКей Суббан - 23, Майк Фишер - 21), 18:25, в большинстве 
3-й период
1:1 Монреаль - Брендан Галлахер - 7 (Алекс Гальченюк - 20), 10:55
2:1 Монреаль - Пол Байрон - 15, 19:51
 
При счете 1:1 за восемь секунд до конца третьего периода Пол Байрон, Первая звезда матча, убежал в отрыв и принес «Канадиенс» четвертую победу подряд. Нэшвилл проиграл впервые за пять матчей, а Филип Форсберг не смог набрать очки впервые за семь игр. В предыдущих шести на его счету было 14 (10+4) баллов.
 
 
Оттава - Колорадо - 2:1 
1-й период
1:0 Оттава - Алекс Барроуз - 10 (Майк Хоффман - 23, Коди Сиси - 9), 08:39 
2-й период
2:0 Оттава - Алекс Барроуз - 11 (Майк Хоффман - 24), 15:41
3-й период
2:1 Колорадо - Рене Бурк - 10 (Нэтан Маккиннон - 30, Тайсон Бэрри - 22), 05:25
 
Левый крайний хозяев Алекс Барроуз, Первая звезда поединка, показал, что Оттава не зря обменяла его из Ванкувера. В первой же игре нападающий забил оба гола «Сенаторов», которые продолжили погоню за лидером Атлантического дивизиона Монреалем. «Лавины» проиграли 13-ю из 14 гостевых игр. 
 
 
Даллас - Айлендерс - 4:5 
1-й период
0:1 Айлендерс - Райан Стром - 12 (Джейсон Чимера - 10), 09:29 
1:1 Даллас - Джейми Бенн - 22 (Тайлер Сегин - 40, Джейсон Спецца - 26), 19:52, в большинстве 
2-й период
2:1 Даллас - Радек Факса - 9 (Патрик Шарп - 9, Грег Патерин - 6), 07:33
3:1 Даллас - Джейсон Спецца - 10 (Джон Клингберг - 28, Тайлер Сегин - 41), 10:14
3:2 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 17 (Райан Стром - 15, Джош Бэйли - 32), 14:49
3-й период
3:3 Айлендерс - Ник Ледди - 10 (Андерс Ли - 15, Джон Таварес - 30), 00:25
3:4 Айлендерс - Деннис Зайденберг - 5 (Кэлвин де Хаан - 13, Райан Стром - 16), 07:46
3:5 Айлендерс - Николай Кулемин - 11 (Ник Ледди - 24), 09:30
4:5 Даллас - Джейми Бенн - 23, 17:09, в меньшинстве
 
«Островитяне» выиграли третий матч из последних четырех и продолжают борьбу за плей-офф в условиях плотной таблицы Восточной конференции. Форвард хозяев Антуан Россель из-за травмы не доиграл матч, а тренер Линди Рафф сказал, что сезон для него, возможно, закончен. 
 
 
Лос-Анджелес - Торонто Мэйпл - 3:2 (Б)
1-й период
0:1 Торонто - Тайлер Бозак - 15 (Митчелл Мэрнер - 34, Джеймс ван Римсдик - 29), 02:04 
2-й период
0:2 Торонто - Никита Зайцев - 3 (Брайан Бойл - 10), 07:20
3-й период
1:2 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 7 (Дрю Даути - 27, Джэйк Маззин - 13), 00:27, в большинстве
2:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 22 (Алек Мартинез - 23, Тайлер Тоффоли - 13), 01:57
Буллиты
3:2 Лос-Анджелес, Анже Копитар
 
Благодаря победе «Короли» обошли Сент-Луис и вошли в зону плей-офф. Торонто проиграл четвертый раз подряд и лишился места в зоне «уайлд-кард». В составе хозяев дебютировал обменянный из Колорадо Джером Игинла.
 
 
Сан-Хосе - Ванкувер - 3:1 
1-й период
0:1 Ванкувер - Бо Хорват - 19 (Бен Хаттон - 12, Свен Бёртщи - 15), 07:38, в большинстве 
1:1 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 8 (Логан Кутюр - 22, Пол Мартин - 17), 15:45 
1:1 Сан-Хосе - Крис Тьерни не реализовал буллит 
2-й период
2:1 Сан-Хосе - Маркус Соренсен - 1 (Томаш Гертл - 10, Джоэл Уорд - 18), 09:28
3:1 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 21 (Патрик Марло - 15, Брент Бернс - 40), 13:49
 
Хозяева пропустили первыми, но в целом довольно уверенно разобрались с Ванкувером, прервав серию неудач в матчах с «Кэнакс», которые выигрывали в Сан-Хосе шесть раз подряд. Форвард «Акул» Маркус Соренсен забил первый гол в НХЛ. Сан-Хосе выиграл третий раз подряд и укрепился на позиции лидера Тихоокеанского дивизиона. Ванкувер проиграл четвертый раз подряд.





Источник — Sport.ua

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