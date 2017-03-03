В четверг в Лиге были сыграны десять встреч.

Бостон - Рейнджерс - 1:2

3-й период

0:1 Рейнджерс - Павел Бучневич - 7 (Ник Холден - 20, Рик Нэш - 14), 05:10

0:2 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 5 (Мэтт Пампел - 2, Брэйди Скей - 28), 09:35

1:2 Бостон - Брэд Маршанд - 29 (Дэвид Пастрняк - 27, Колин Миллер - 6), 12:56

Шведский вратарь нью-йоркской команды Хенрик Лундквист в день своего 35-летия стал Первой звездой матча и сравнялся по числу побед в карьере с Грантом Фюром (403), с которым теперь делит 10-е место в истории Лиги.

Баффало - Аризона - 6:3

1-й период

0:1 Аризона - Теему Пулккинен - 2 (Макс Доми - 20, Кристиан Дворак - 13), 07:54

1:1 Баффало - Маркус Фолиньо - 11 (Райан О'Райлли - 27, Расмус Ристолайнен - 34), 11:54, в меньшинстве

2-й период

2:1 Баффало - Райан О'Райлли - 14 (Джек Айкел - 24, Кайл Окпосо - 23), 00:57, в большинстве

2:2 Аризона - Тобиаш Ридер - 14, 02:05, в меньшинстве

3:2 Баффало - Джек Айкел - 15 (Сэм Рейнхарт - 25, Кайл Окпосо - 24), 11:08, в большинстве

3-й период

3:3 Аризона - Алекс Голигоски - 3 (Оливер Экман-Ларссон - 24, Тобиаш Ридер - 13), 08:20

4:3 Баффало - Эвандер Кейн - 23 (Райан О'Райлли - 28, Джейк МакКейб - 13), 14:24

5:3 Баффало - Маркус Фолиньо - 12 (Джек Айкел - 25, Коди Фрэнсон - 15), 18:17, в пустые ворота

6:3 Баффало - Сэм Рейнхарт - 15, 19:56, в пустые ворота

Баффало прервал серию из четырех поражений. «Койоты» проиграли второй раз подряд, а нападающий Теему Пулккинен в дебютной игре за Аризону отметился голом.

Филадельфия - Флорида - 2:1 (Б)

2-й период

0:1 Флорида - Аарон Экблад - 9, 11:34, в меньшинстве

3-й период

1:1 Филадельфия - Валтери Филппула - 8 (Брэйден Щенн - 23, Якуб Ворачек - 35), 10:38

Буллиты

2:1 Филадельфия, Якуб Ворачек

Филадельфия выиграла второй раз подряд, одержав волевую победу благодаря решающему буллиту в исполнении Якуба Ворачека (Первой звезды поединка), а также Валттери Филппуле, который в дебютной игре за «Флайерз» сравнял счет в третьем периоде и стал Третьей звездой. За Флориду дебютировал нападающий Томас Ванек, нанесший пять бросков по воротам.

Вашингтон - Нью-Джерси - 1:0

3-й период

1:0 Вашингтон - Якуб Врана - 2 (Евгений Кузнецов - 36, Джон Карлсон - 26), 07:21, в большинстве

Вашингтон одержал 14-ю домашнюю победу подряд, установив клубный рекорд. Вратарю столичной команды Брэдену Холтби хватило всего 15 сэйвов, чтобы в восьмой раз в сезоне отыграть на ноль и стать Первой звездой встречи. Нью-Джерси проиграл пятый раз подряд и уже можно констатировать, что выбыл из борьбы за плей-офф. Защитник Вашингтона Кевин Шаттенкирк дебютировал перед домашней публикой, сыграв 21 минуту и нанеся один бросок по воротам.

Коламбус - Миннесота - 1:0

3-й период

1:0 Коламбус - Брэндон Саад - 19 (Ник Фолиньо - 23), 04:32

Сергей Бобровский переиграл Девана Дубника в дуэли одних из лучших вратарей лиги. Голкипер Коламбуса отразил все 38 бросков, в четвертый раз в сезоне отыграв на ноль. На счету Дубника 39 сэйвов. В четырех матчах после пятидневного перерыва Коламбус набрал семь очков из восьми возможных и вышел на второе место Столичного дивизиона.

Монреаль - Нэшвилл - 2:1

1-й период

0:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 11 (ПиКей Суббан - 23, Майк Фишер - 21), 18:25, в большинстве

3-й период

1:1 Монреаль - Брендан Галлахер - 7 (Алекс Гальченюк - 20), 10:55

2:1 Монреаль - Пол Байрон - 15, 19:51

При счете 1:1 за восемь секунд до конца третьего периода Пол Байрон, Первая звезда матча, убежал в отрыв и принес «Канадиенс» четвертую победу подряд. Нэшвилл проиграл впервые за пять матчей, а Филип Форсберг не смог набрать очки впервые за семь игр. В предыдущих шести на его счету было 14 (10+4) баллов.

Оттава - Колорадо - 2:1

1-й период

1:0 Оттава - Алекс Барроуз - 10 (Майк Хоффман - 23, Коди Сиси - 9), 08:39

2-й период

2:0 Оттава - Алекс Барроуз - 11 (Майк Хоффман - 24), 15:41

3-й период

2:1 Колорадо - Рене Бурк - 10 (Нэтан Маккиннон - 30, Тайсон Бэрри - 22), 05:25

Левый крайний хозяев Алекс Барроуз, Первая звезда поединка, показал, что Оттава не зря обменяла его из Ванкувера. В первой же игре нападающий забил оба гола «Сенаторов», которые продолжили погоню за лидером Атлантического дивизиона Монреалем. «Лавины» проиграли 13-ю из 14 гостевых игр.

Даллас - Айлендерс - 4:5

1-й период

0:1 Айлендерс - Райан Стром - 12 (Джейсон Чимера - 10), 09:29

1:1 Даллас - Джейми Бенн - 22 (Тайлер Сегин - 40, Джейсон Спецца - 26), 19:52, в большинстве

2-й период

2:1 Даллас - Радек Факса - 9 (Патрик Шарп - 9, Грег Патерин - 6), 07:33

3:1 Даллас - Джейсон Спецца - 10 (Джон Клингберг - 28, Тайлер Сегин - 41), 10:14

3:2 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 17 (Райан Стром - 15, Джош Бэйли - 32), 14:49

3-й период

3:3 Айлендерс - Ник Ледди - 10 (Андерс Ли - 15, Джон Таварес - 30), 00:25

3:4 Айлендерс - Деннис Зайденберг - 5 (Кэлвин де Хаан - 13, Райан Стром - 16), 07:46

3:5 Айлендерс - Николай Кулемин - 11 (Ник Ледди - 24), 09:30

4:5 Даллас - Джейми Бенн - 23, 17:09, в меньшинстве

«Островитяне» выиграли третий матч из последних четырех и продолжают борьбу за плей-офф в условиях плотной таблицы Восточной конференции. Форвард хозяев Антуан Россель из-за травмы не доиграл матч, а тренер Линди Рафф сказал, что сезон для него, возможно, закончен.

Лос-Анджелес - Торонто Мэйпл - 3:2 (Б)

1-й период

0:1 Торонто - Тайлер Бозак - 15 (Митчелл Мэрнер - 34, Джеймс ван Римсдик - 29), 02:04

2-й период

0:2 Торонто - Никита Зайцев - 3 (Брайан Бойл - 10), 07:20

3-й период

1:2 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 7 (Дрю Даути - 27, Джэйк Маззин - 13), 00:27, в большинстве

2:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 22 (Алек Мартинез - 23, Тайлер Тоффоли - 13), 01:57

Буллиты

3:2 Лос-Анджелес, Анже Копитар

Благодаря победе «Короли» обошли Сент-Луис и вошли в зону плей-офф. Торонто проиграл четвертый раз подряд и лишился места в зоне «уайлд-кард». В составе хозяев дебютировал обменянный из Колорадо Джером Игинла.

Сан-Хосе - Ванкувер - 3:1

1-й период

0:1 Ванкувер - Бо Хорват - 19 (Бен Хаттон - 12, Свен Бёртщи - 15), 07:38, в большинстве

1:1 Сан-Хосе - Миккел Бёдкер - 8 (Логан Кутюр - 22, Пол Мартин - 17), 15:45

1:1 Сан-Хосе - Крис Тьерни не реализовал буллит

2-й период

2:1 Сан-Хосе - Маркус Соренсен - 1 (Томаш Гертл - 10, Джоэл Уорд - 18), 09:28

3:1 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 21 (Патрик Марло - 15, Брент Бернс - 40), 13:49

Хозяева пропустили первыми, но в целом довольно уверенно разобрались с Ванкувером, прервав серию неудач в матчах с «Кэнакс», которые выигрывали в Сан-Хосе шесть раз подряд. Форвард «Акул» Маркус Соренсен забил первый гол в НХЛ. Сан-Хосе выиграл третий раз подряд и укрепился на позиции лидера Тихоокеанского дивизиона. Ванкувер проиграл четвертый раз подряд.











