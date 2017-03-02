Кременчук громит Дженералз

Как ни старались подопечные Александра Сеуканда навязать борьбу «Кременчуку», в конце концов ничего у них так и не получилось. Уже в первом периоде хозяева четырежды расписались в воротах Евгения Напненко. По разу отметились Тимур Гриценко и Владимир Романенко, а дубль на свой счет записал Артем Гниденко.

Во втором периоде «Кременчук» лишь увеличил разрыв в счете, дважды реализовав численное большинство. Авторами голов стали Игорь Коваленя и Илья Коренчук.

Хозяева не стали сушить игру и продолжали активно идти вперед и в последние 20 минут матча. В дебюте заключительного периода Георгий Кича поразил ворота «Дженералз», на что киевляне сумели ответить голом капитана Андрея Татаренко. Но и это было не все.

Денис Исаенко, Виталий Кирющенков и Максим Слыш довели счет до двухзначного, а за считанные секунды до конца Алексей Костюк сумел забросить вторую шайбу гостей в этом поединке.

10:2 – крупная победа «Кременчука», которому до победы в регулярном чемпионате осталось выиграть в основное время у «Белого Барса». Киевлян ждет еще два матча с «Витязем» в Харькове.

«Кременчук» - «Дженералз» - 10:2 (4:0, 2:0, 4:2)

Шайбы: 1:0 - Гриценко (Коваленя, Гаврик), 05:15, 2:0 - Гниденко (Кича, Кирющенков), 07:14, 3:0 - Гниденко (Коваленя, Кича), 17:24, 4:0 - Романенко (Коваленя, Гриценко), 18:13, 5:0 - Коваленя (Гаврик-больш), 25:38, 6:0 - Коренчук (Андрейкив, Слыш-больш), 32:50, 7:0 - Кича (Гниденко, Кирющенков), 41:38, 7:1 - Татаренко (Янишевский, Скрипец-больш), 42:29, 8:1 - Исаенко (Игнатенко-больш), 44:59, 9:1 - Кирющенков (Романенко), 49:44, 10:1 - Слыш (Коренчук), 59:01, 10:2 - Костюк (Боевых, Овчинников), 59:45.

«Кременчук»: Петров (Петленко); Башко – Андрейкив, Исаенко – Игнатенко, Романенко – Варивода, Савицкий – Дегтярев. Коренчук – Кузьмик – Слыш, Кича – Гниденко – Кирющенков, Гаврик – Гриценко – Коваленя, Луговой - Карпенко – Бойков.

«Дженералз»: Напненко (Любимов, 49:44); Татаренко – Скрипец, Шпак – Сирченко, Порупа – Боевых. Безуглый – Черненко – Янишевский, Овчинников – Костюк – Генералов, Шиманский – Дворник – В. Дворник, Полищук.