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Первый чемпион Украины по хоккею среди женщин определится 8 марта

Чемпионство разыграют четыре команды

  • 02.03.2017 20:09
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fhu.com.ua
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Перший чемпіонат України з хокею серед жінок виходить на фінішну пряму. Після завершення першого етапу змагання визначилася четвірка команд, яка у Фіналі Чотирьох визначить чемпіона та призерів змагання.

Перший етап змагання відбувся за туровою системою. Загальна кількість турів – п’ять. Кожна команда-учасниця приймала один тур на своєму майданчику. За підсумками першого етапу до Фіналу Чотирьох потрапили дніпровські «Королеви Дніпра» та «Дніпровські Білки», харківські «Пантери» та столична «Україночка».

В рамках регулярного чемпіонату було зіграно 30 матчів, в яких було закинуто 232 шайби. Автором історичної першої шайби стала нападаючий «Україночки» Юлія Добровольська. Найрезультативнішим гравцем чемпіонату стала гравець «Королев Дніпра» Олена Ткачук.

Фінал Чотирьох відбудеться 7-8 березня 2017 року у місті Києві. В перший ігровий день у півфіналах зустрінуться найкраща команда першого етапу «Королеви Дніпра» та «Дніпровські Білки», а також «Україночка» та «Пантери». Команди, що програють у півфіналах у очному протистоянні визначать володаря бронзових нагород, а переможці півфінальних матчів посперечаються за чемпіонський кубок. Таким чином, перший в історії переможець чемпіонату України з хокею серед жінок визначиться у Міжнародний жіночий день – 8 березня.

Розклад матчів Фіналу Чотирьох:

7 березня (вівторок):

17:00 «Пантери» – «Україночка»

19:45«Королеви Дніпра» – «Дніпровські Білки»

8 березня (середа)

12:00 Матч за третє місце

14:30 Фінал

17:15 Урочиста церемонія нагородження чемпіона та призерів

Источник — Федерация хоккея Украины

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