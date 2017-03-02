Первый чемпион Украины по хоккею среди женщин определится 8 марта

Перший чемпіонат України з хокею серед жінок виходить на фінішну пряму. Після завершення першого етапу змагання визначилася четвірка команд, яка у Фіналі Чотирьох визначить чемпіона та призерів змагання.

Перший етап змагання відбувся за туровою системою. Загальна кількість турів – п’ять. Кожна команда-учасниця приймала один тур на своєму майданчику. За підсумками першого етапу до Фіналу Чотирьох потрапили дніпровські «Королеви Дніпра» та «Дніпровські Білки», харківські «Пантери» та столична «Україночка».

В рамках регулярного чемпіонату було зіграно 30 матчів, в яких було закинуто 232 шайби. Автором історичної першої шайби стала нападаючий «Україночки» Юлія Добровольська. Найрезультативнішим гравцем чемпіонату стала гравець «Королев Дніпра» Олена Ткачук.

Фінал Чотирьох відбудеться 7-8 березня 2017 року у місті Києві. В перший ігровий день у півфіналах зустрінуться найкраща команда першого етапу «Королеви Дніпра» та «Дніпровські Білки», а також «Україночка» та «Пантери». Команди, що програють у півфіналах у очному протистоянні визначать володаря бронзових нагород, а переможці півфінальних матчів посперечаються за чемпіонський кубок. Таким чином, перший в історії переможець чемпіонату України з хокею серед жінок визначиться у Міжнародний жіночий день – 8 березня.

Розклад матчів Фіналу Чотирьох:

7 березня (вівторок):

17:00 – «Пантери» – «Україночка»

19:45 – «Королеви Дніпра» – «Дніпровські Білки»

8 березня (середа)

12:00 – Матч за третє місце

14:30 – Фінал

17:15 – Урочиста церемонія нагородження чемпіона та призерів