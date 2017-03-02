Украинец Шахрайчук возглавит новокузнецкий Металлург

Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2017/18 будет украинец Вадим Шахрайчук. В тренерский штаб специалиста также войдёт Константин Симчук.

В среду было объявлено, о расторжении «Кузней» контракта с Сергеем Бердниковым, который руководил командой в минувшем регулярном чемпионате.

Украинский специалист во времена игровой карьеры выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» и другие команды из России, Украины и Словакии.

Последним местом работы Шахрайчука была украинская команда «Дженералз», где он занимал пост главного тренера.