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Украинец Шахрайчук возглавит новокузнецкий Металлург

В тренерский штаб клуба также войдет Константин Симчук

  • 02.03.2017 18:39
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ХК Донбасс. Вадим Шахрайчук
© ХК Донбасс. Вадим Шахрайчук

Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2017/18 будет украинец Вадим Шахрайчук. В тренерский штаб специалиста также войдёт Константин Симчук.

В среду было объявлено, о расторжении «Кузней» контракта с Сергеем Бердниковым, который руководил командой в минувшем регулярном чемпионате.

Украинский специалист во времена игровой карьеры выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» и другие команды из России, Украины и Словакии.

Последним местом работы Шахрайчука была украинская команда «Дженералз», где он занимал пост главного тренера.

Источник — Чемпионат

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