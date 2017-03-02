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УХЛ представила логотип плей-офф

УХЛ представила логотип, под которым будут проводиться матчи плей-офф чемпионата сезона 2016/2017

  • 02.03.2017 13:14
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Метки
uhl.com.ua
© uhl.com.ua

Ключевым элементом стало изображение кубка, борьба за который начнется уже 8 марта.

Напомним, участники плей-офф определились за три тура до окончания регулярного сезона. Ими стали «Кременчуг», «Донбасс», «Кривбасс» и «Дженералз».

Пока неизвестен только победитель регулярного сезона. Его определят «Кременчуг» и «Донбасс».

 

Источник — УХЛ

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