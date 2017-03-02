УХЛ представила логотип плей-офф

Хачериди надо "поблагодарить" за два автогола с Шахтёром и ещё один автогол с Черноморц...

Все ви хлопці начеьто правильно пишете ,ала є одне але ! Для чого було Суркісові давати Ярмолі з...

если я правильно разобрал его бред,то завтра будет Столярчук он и расскажет почему Пидгрушна не. ...

Наші ходом сьогодні щось не дуже. Джима тільки 18, Меркушина 45((

Ніби то швидка в цьому сезоні Джима наразі ходом не дуже: Кайса М. маючи 2 промахи, обійшла украі...

і давайте зараз на 40 секунд підемо на рекламу, а потім...Чувак уже реально не знает что говорить...

рукалицо!!!шо он мелет!!!!не давайте ему больше комментировать