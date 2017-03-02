УХЛ представила логотип плей-офф

Ключевым элементом стало изображение кубка, борьба за который начнется уже 8 марта.
Напомним, участники плей-офф определились за три тура до окончания регулярного сезона. Ими стали «Кременчуг», «Донбасс», «Кривбасс» и «Дженералз».
Пока неизвестен только победитель регулярного сезона. Его определят «Кременчуг» и «Донбасс».
Источник — УХЛ
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