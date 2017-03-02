Алексей ЛАЗАРЕНКО: «Претензий к игрокам предъявить не могу»

Эмоциональный главный тренер «Витязя» Алексей Лазаренко прокомментировал игру своих подопечных в игре 39-го тура Украинской хоккейной лиги против «Донбасса» в Дружковке.
«Ребята молодцы, без тренировок, тем не менее собираются… играют как могут. Претензий не могу предъявить никому из игроков. Правда, к играм подходят без тренировок. Поэтому выдыхаются к третьему периоду, садятся полностью. Конечно ошибались, но старались. Молодцы».
Также свой комментарий дал исполняющий обязанности главного тренера «Донбасса» Сергей Витер.
«Были хорошие моменты в большинстве, удачно разыгрывали. Ребята молодцы, работает над этим компонентом. Много не использовали возможностей во втором периоде, в третьем забили немного больше.
Спасибо моим ребятам за терпение, харьковчанам - за борьбу».
Источник — ХК Донбасс
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