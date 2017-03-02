Алексей ЛАЗАРЕНКО: «Претензий к игрокам предъявить не могу»

Эмоциональный главный тренер «Витязя» Алексей Лазаренко прокомментировал игру своих подопечных в игре 39-го тура Украинской хоккейной лиги против «Донбасса» в Дружковке.

«Ребята молодцы, без тренировок, тем не менее собираются… играют как могут. Претензий не могу предъявить никому из игроков. Правда, к играм подходят без тренировок. Поэтому выдыхаются к третьему периоду, садятся полностью. Конечно ошибались, но старались. Молодцы».

Также свой комментарий дал исполняющий обязанности главного тренера «Донбасса» Сергей Витер.

«Были хорошие моменты в большинстве, удачно разыгрывали. Ребята молодцы, работает над этим компонентом. Много не использовали возможностей во втором периоде, в третьем забили немного больше.

Спасибо моим ребятам за терпение, харьковчанам - за борьбу».