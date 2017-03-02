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ОФИЦИАЛЬНО: Вегас Голден Найтс принят в ряды членов НХЛ

В следующем сезоне НХЛ пополнится новой командой

  • 02.03.2017 11:02
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ОФИЦИАЛЬНО: Вегас Голден Найтс принят в ряды членов НХЛ

«Вегас Голден Найтс» в среду завершил регистрацию команды и официально стал членом Национальной хоккейной лиги. Теперь новая команда, которая начнет выступление в следующем сезоне, может комплектовать состав.

Владелец «Голден Найтс» Билл Фоули провел заключительный платеж за вхождение команды в НХЛ и завершил необходимую бумажную работу, что позволит генеральному менеджеру Джорджу Макфи и операционному отделу «Вегаса» начать полноценную работу.

«От лица совета директоров я рад официально приветствовать «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, - сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. - Я поздравляю Билла Фоули, семью Фоули, семью Малуф, город Лас-Вегас и болельщиков «Голден Найтс» с тем, что они к нам присоединились».

Фоули назвал это «важнейшей вехой в истории команды».

«Вегас Голден Найтс» официально стал членом Национальной хоккейной лиги, - сказал Фоули. - Для нашей организации это запоминающийся день. У нас бы ничего не получилось без поддержки наших болельщиков. За два года мы добились колоссального прогресса». 

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