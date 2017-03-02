В среду в Лиге были сыграны две встречи.
Тампа-Бэй - Каролина - 4:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 11 (Никита Кучеров - 33, Ондржей Палат - 18), 07:58, в большинстве
1:1 Каролина - Ноа Ханифин - 3 (Элиас Линдхольм - 24, Себастиан Ахо - 17), 11:51
1:2 Каролина - Дерек Райан - 9 (Ноа Ханифин - 15, Виктор Раск - 22), 14:54, в большинстве
3-й период
2:2 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 18 (Джейк Дотчин - 4, Ондржей Палат - 19), 10:51
3:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 27 (Тайлер Джонсон - 23, Джейсон Гаррисон - 7), 15:18
3:3 Каролина - Джей Макклемент - 5 (Джейкоб Слэвин - 19, Элиас Линдхольм - 25), 17:23, в меньшинстве
Овертайм
4:3 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 12 (Никита Кучеров - 34, Тайлер Джонсон - 24), 00:46
Тампа-Бэй набирает очки в девятом матче из десяти последних, одержав при этом 7 побед. Правый крайний хозяев Никита Кучеров, Вторая звезда поединка, в последних четырех встречах набирает минимум по 3 очка. Последний раз 12 очков в четырех играх за «Молний» набирал Винсент Лекавалье в ноябре 2007-го. Каролина в последних девяти выездных матчах одержала только 1 победу.
Чикаго - Питтсбург - 4:1
2-й период
1:0 Чикаго - Патрик Кейн - 25 (Ник Шмалтц - 12), 08:49
1:1 Питтсбург - Скотт Уилсон - 7 (Рон Хэйнси - 11), 17:00
2:1 Чикаго - Рихард Паник - 17 (Данкан Кит - 38), 19:36
3-й период
3:1 Чикаго - Патрик Кейн - 26 (Ник Шмалтц - 13, Артемий Панарин - 37), 16:52
4:1 Чикаго - Патрик Кейн - 27, 19:19, в пустые ворота
Правый крайний хозяев Патрик Кейн, Вторая звезда поединка, оформил второй хет-трик в трех встречах и помог команде одержать пятую победу кряду.
Источник — Sport.ua
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