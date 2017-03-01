Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кривбасс переигрывает Белый Барс

«Белый Барс» снова уступает «Кривбассу»

  • 01.03.2017 21:32
  • 14 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Кривбасс» - «Белый Барс» - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – Слюсарь (Алексюк - больш.), 17:00. 2:0 – Михеёнок (Алексюк, Декало - больш.), 32:47. 2:1 – Бондаренко (Ромащенко), 39:53. 3:1 – Ворона, 43:40. 4:1 – Рубан (Куцевич, Пидгурский), 44:03. 4:2 – Бондаренко (Ромащенко - больш.), 59:59.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Декало, Афанасьев, Белоусов, Александров, Рябенко, Горлушко, Люльчук; Коваленко, Максименко, Савченко, Ворона, Попов, Пидгурский, Алексюк, Михеенок, Куцевич, Рубан, Свищев, Слюсарь.

«Белый Барс»: Власенко (Краснопольский); Гриценко, Логач, Дворецкий, Ядловский, Поцелуенко, Толкунов, Воронин; Ромахин, Даниленко, Лесников, Найденов, Праведный, Разумов, Ромащенко, Бондаренко, Сеник, Ружников, Печерских, Винницкий, Микулко.

Источник — УХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.