Кривбасс переигрывает Белый Барс

«Кривбасс» - «Белый Барс» - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – Слюсарь (Алексюк - больш.), 17:00. 2:0 – Михеёнок (Алексюк, Декало - больш.), 32:47. 2:1 – Бондаренко (Ромащенко), 39:53. 3:1 – Ворона, 43:40. 4:1 – Рубан (Куцевич, Пидгурский), 44:03. 4:2 – Бондаренко (Ромащенко - больш.), 59:59.
«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Декало, Афанасьев, Белоусов, Александров, Рябенко, Горлушко, Люльчук; Коваленко, Максименко, Савченко, Ворона, Попов, Пидгурский, Алексюк, Михеенок, Куцевич, Рубан, Свищев, Слюсарь.
«Белый Барс»: Власенко (Краснопольский); Гриценко, Логач, Дворецкий, Ядловский, Поцелуенко, Толкунов, Воронин; Ромахин, Даниленко, Лесников, Найденов, Праведный, Разумов, Ромащенко, Бондаренко, Сеник, Ружников, Печерских, Винницкий, Микулко.
Источник — УХЛ
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