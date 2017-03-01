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Донбасс громит Витязь

Дончане забросили 12 шайб

  • 01.03.2017 21:25
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«Донбасс» – «Витязь» – 12:0 (3:0, 2:0, 7:0)
Шайбы: 1:0 – Чердак (Захаров, Сырей - больш.), 11:01. 2:0 – Лялька (Буценко - больш), 16:09. 3:0 – Захаров (Чердак, Кочетков - больш.), 16:37. 4:0 – Буценко (Лялька, Никифоров - больш.), 29:40. 5:0 – Никифоров (Благой, Петрухно), 44:19. 6:0 – Нименко (Бондарев, Григорьев), 42:24. 7:0 – Лялька (Бабинец), 43:26. 8:0 – Рамазанов (Бондарев), 45:03. 9:0 -– Лялька (Бабинец, Буценко), 46:16. 10:0 – Лялька (Бабинец, Буценко), 53:04. 11:0 – Алексюк (Бабинец, Буценко - больш.), 56:13. 12:0 – Буценко (Яковлевс, Лялька), 59:17.

 «Донбасс»: Дьяченко (Люльчук); Кочетков – Захаров – Чердак, Кугут (А) – Сырей; Р.Благой – Автаев – Никифоров, Яковлевс – Вл.Алексюк; Лялька (А) – Буценко – Бабинец, Петрухно – Каменьков; Рамазанов – Бондарев – Нименко, Таран – Григорьев.

«Витязь»: Томашук (Даас); Посевин (К) – Большаков – Кривонос (А), Наливайко – Сальников; Ефремов – Муртищев – Алексанян-Петрович, Матвиенко – Поддубный; Никитин – Олейник – Колядинский, Кривда (А) – Гасимов; Боронило.

Источник — УХЛ

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