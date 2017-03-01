Во вторник в Лиге были сыграны двенадцать встреч.

Бостон - Аризона - 4:1

1-й период

1:0 Бостон - Колин Миллер - 5 (Дэвид Пастрняк - 26, Давид Крейчи - 27), 03:06

2-й период

1:1 Аризона - Питер Холланд - 2 (Брендан Перлини - 6, Радим Врбата - 32), 03:27, в большинстве

2:1 Бостон - Райли Нэш - 4 (Патрис Бержерон - 23), 07:07, в меньшинстве

3:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 13 (Брэд Маршанд - 38, Патрис Бержерон - 24), 18:05

4:1 Бостон - Брэд Маршанд - 28, 19:49

Бостон продолжил впечатляющую серию после смены тренера. При Брюсе Кэссиди «Брюинз» выиграли семь из восьми матчей. Аризона проиграла третий поединок из четырех. Бостон обыграл «Койотов» 10-й раз подряд, те последний раз побеждали «Брюинз» 9 октября 2010 года в Праге.

Баффало - Нэшвилл - 4:5 (ОТ)

1-й период

1:0 Баффало - Брайан Джионта - 13 (Зак Богосян - 6, Джек Айкел - 23), 15:52

2:0 Баффало - Кайл Окпосо - 19 (Джейк МакКейб - 12, Мэтт Моулсон - 12), 17:26

2:1 Нэшвилл - Майк Фишер - 16 (Остин Ватсон - 10, Мэтт Ирвин - 9), 18:49

2-й период

2:2 Нэшвилл - Колин Уилсон - 11 (Райан Джохансен - 39, Роман Йоси - 26), 02:09, в большинстве

3:2 Баффало - Эвандер Кейн - 22 (Брайан Джионта - 16, Коди Фрэнсон - 14), 05:35

3-й период

4:2 Баффало - Джейк МакКейб - 2 (Кайл Окпосо - 22, Райан О'Райлли - 26), 00:56

4:3 Нэшвилл - Райан Джохансен - 10 (Филип Форсберг - 23, Мэтт Ирвин - 10), 11:16

4:4 Нэшвилл - Филип Форсберг - 25 (Виктор Арвидссон - 24), 17:37

Овертайм

4:5 Нэшвилл - Филип Форсберг - 26 (Роман Йоси - 27), 02:45

Левый крайний гостей Филип Форсберг, Первая звезда встречи, забил в пятой игре подряд, за этот период на его счету 10 голов. Нэшвилл выиграл рекордный в этом сезоне четвертый матч подряд, а проигрышная серия Баффало достигла четырех встреч.

Рейнджерс - Вашингтон - 1:4

1-й период

1:0 Рейнджерс - Брэйди Скей - 3 (Адам Кленденинг - 8, Джей Ти Миллер - 29), 05:08

2-й период

1:1 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 20 (Дмитрий Орлов - 24, Евгений Кузнецов - 34), 07:28

1:2 Вашингтон - Бретт Коннолли - 13 (Мэтт Нисканен - 29, Ларс Эллер - 12), 16:26

3-й период

1:3 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 21 (Евгений Кузнецов - 35, Мэтт Нисканен - 30), 01:15

1:4 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 19 (Маркус Йоханссон - 22, Джон Карлсон - 25), 17:57, в большинстве

За столичную команду первую игру провел защитник Кевин Шаттенкирк, накануне обменянный из Сент-Луиса. Тренер Вашингтона Барри Тротц одержал 700-ю победу в карьере, третьим среди действующих тренеров перешагнув данную отметку: после Линди Раффа из Далласа (726) и Джоэла Кенневилля из Чикаго (840).

Филадельфия - Колорадо - 4:0

1-й период

1:0 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 26 (Эндрю Макдональд - 13), 04:04, в меньшинстве

2:0 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 27 (Шейн Гостисбир - 22, Клод Жиру - 32), 08:07, в большинстве

3:0 Филадельфия - Якуб Ворачек - 17 (Брэйден Щенн - 22, Клод Жиру - 33), 10:35, в большинстве

2-й период

3:0 Колорадо - Микко Рантанен не реализовал буллит

4:0 Филадельфия - Джордан Уил - 1 (Радко Гудас - 12, Марк Стрейт - 16), 07:16

33 сэйва Стива Мэйсона, Второй звезды поединка, принесли Филадельфии победу в первом матче из последних трех. Для Мэйсона шатаут стал вторым в сезоне. «Флайерз» впервые с 12 января забили более трех голов за матч. В предыдущих 11 играх они забросили 17 шайб. Нападающий Колорадо Михаил Григоренко провел 200-й матч в НХЛ.

Монреаль - Коламбус - 1:0 (ОТ)

Овертайм

1:0 Монреаль - Алекс Гальченюк - 15 (Ши Вебер - 23, Макс Пачиоретти - 25), 03:53, в большинстве

26 сэйвов Кэри Прайса, Второй звезды втречи, и гол Алекса Гальченюка (Первой звезды) в овертайме принесли Монреалю третью победу подряд. Гальченюк забил в дополнительную пятиминутку во второй встрече кряду. Интересно, что «Канадиенс» в феврале не одержали ни одной победы в основное время (за месяц у команды 5 выигрышей и 8 поражений). За Монреаль дебютировал защитник Джорди Бенн, обменянный из Далласа.

Флорида - Каролина - 3:2 (Б)

1-й период

1:0 Флорида - Яромир Ягр - 12 (Джонатан Юбердо - 7, Александр Барков - 22), 12:35, в большинстве

2:0 Флорида - Винсент Трочек - 22 (Райлли Смит - 18, Алекс Петровиц - 10), 16:37

2-й период

2:1 Каролина - Ли Стемпняк - 11 (Теуво Теравяйнен - 18, Джейкоб Слэвин - 18), 09:46

3-й период

2:2 Каролина - Себастиан Ахо - 18 (Виктор Раск - 21, Элиас Линдхольм - 23), 05:48

Буллиты

3:2 Флорида, Александр Барков

Флорида прервала серию из трех поражений, все из которых пришлись на домашние матчи. Правый крайний хозяев Яромир Ягр стал третьим игроком в истории НХЛ после Горди Хоу и Криса Челиоса, кому удалось как минимум дважды забить после наступления 45-летия. Вратарь Каролины Кэм Уорд сыграл за «Ураганов» 600-й матч с первых минут, став 11-м вратарем в истории, сыгравшим 600 игр в старте за одну команду.

Сент-Луис - Эдмонтон - 1:2

1-й период

1:0 Сент-Луис - Пол Штясны - 16 (Алекс Пьетранжело - 22, Джейден Шварц - 24), 11:07, в большинстве

1:1 Эдмонтон - Милан Лючич - 14 (Джордан Эберле - 25, Райан Нюджент-Хопкинс - 18), 11:51

2-й период

1:2 Эдмонтон - Марк Летесту - 13 (Коннор Макдэвид - 51, Райан Нюджент-Хопкинс - 19), 00:41, в большинстве

Сент-Луис проиграл в пятый раз подряд - это самая длительная серия неудач «Блюзменов» в сезоне. Эдмонтон завершил шестиматчевое гостевое турне с тремя победами и тремя поражениями. Капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид сделал одну передачу. С 72 очками он лидирует в споре бомбардиров, на пять очков опережая Сидни Кросби.

Виннипег - Миннесота - 5:6

1-й период

1:0 Виннипег - Патрик Лайне - 31 (Марк Шайфли - 38, Мэтью Перро - 18), 01:02

1:1 Миннесота - Микаель Гранлунд - 21 (Микко Койву - 31), 03:02

1:2 Миннесота - Тайлер Граовач - 7 (Микаель Гранлунд - 37, Мартин Ханзал - 11), 14:19

1:3 Миннесота - Эрик Хаула - 13 (Микаель Гранлунд - 38, Крис Стюарт - 5), 18:42, в большинстве

2-й период

1:4 Миннесота - Марко Сканделла - 3 (Мартин Ханзал - 12), 08:03

2:4 Виннипег - Адам Лоури - 11 (Дрю Стаффорд - 9, Николай Элерс - 29), 09:32

2:5 Миннесота - Райан Уайт - 9 (Крис Стюарт - 6), 13:19

3:5 Виннипег - Мэтью Перро - 7 (Блэйк Уилер - 33, Дастин Бафлин - 31), 17:37

3-й период

4:5 Виннипег - Джоэль Армиа - 7 (Марк Шайфли - 39), 09:35, в меньшинстве

5:5 Виннипег - Марк Шайфли - 26 (Мэтью Перро - 19, Патрик Лайне - 25), 11:17

5:6 Миннесота - Джейсон Зукер - 20 (Эрик Хаула - 9, Марко Сканделла - 7), 17:50

Миннесота в двух последних играх пропустила девять шайб, но все равно одержала две победы. Виннипег проиграл в основное время впервые за шесть матчей. Патрик Лайне набрал 2 очка (1+1) и с 56 очками занимает первое место среди новичков в гонке бомбардиров.

Даллас - Питтсбург - 3:2

1-й период

0:1 Питтсбург - Евгений Малкин - 26 (Патрик Хорнквист - 19, Карл Хагелин - 15), 10:04

2-й период

0:2 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 7 (Йан Коул - 16, Крис Куниц - 18), 10:40

3-й период

1:2 Даллас - Бретт Ричи - 11 (Джон Клингберг - 26, Антуан Руссель - 15), 03:40

2:2 Даллас - Джейсон Спецца - 9 (Джейми Бенн - 37, Дэн Хэмьюс - 14), 09:41

3:2 Даллас - Антуан Руссель - 12 (Джон Клингберг - 27), 10:36

Питтсбург потерпел первое поражение в трех матчах и впервые в сезоне проиграл, когда вел после двух периодов. До этого «Пингвины» выиграли все 26 таких матчей. Даллас выиграл третий матч из четырех последних.

Калгари - Лос-Анджелес - 2:1 (ОТ)

1-й период

0:1 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 21 (Анже Копитар - 30, Джефф Картер - 26), 08:42, в большинстве

2-й период

1:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 12 (Марк Джордано - 19), 09:44

Овертайм

2:1 Калгари - Ти Джей Броди - 5 (Микаэль Бэклунд - 26), 01:47

Вратарь Бен Бишоп, Третья звезда матча, дебютировал за Лос-Анджелес и сделал 28 сэйвов, но этого оказалось достаточно только для завоевания одного очка. «Короли» потерпели второе подряд поражение в овертайме.

Ванкувер - Детройт - 2:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Детройт - Франс Нильсен - 12 (Андреас Атанасиу - 7, Ксавьер Улле - 9), 04:36

0:2 Детройт - Франс Нильсен - 13 (Хенрик Зеттерберг - 33), 11:41, в большинстве

2-й период

1:2 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 16 (Даниэль Седин - 23, Хенрик Седин - 26), 01:55

3-й период

2:2 Ванкувер - Рид Буше - 2, 17:14

Овертайм

2:3 Детройт - Джастин Абделькадер - 5 (Хенрик Зеттерберг - 34, Никлас Кронвалл - 8), 02:31, в большинстве

Детройт начал пятиматчевое гостевое турне третьей победой в четырех последних играх. Ванкувер потерпел третье поражение подряд.

Сан-Хосе - Торонто - 3:1

2-й период

0:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 31 (Джош Лейво - 8, Вилльям Нюландер - 27), 06:41, в большинстве

1:1 Сан-Хосе - Бренден Диллон - 2 (Кевин Лабанк - 12, Джо Павелски - 34), 12:17

3-й период

2:1 Сан-Хосе - Томаш Гертл - 8 (Патрик Марло - 14, Брент Бернс - 39), 18:36

3:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 21 (Джо Торнтон - 35, Логан Кутюр - 21), 19:37, в пустые ворота

Центрфорвард хозяев Джо Торнтон отличился голевой передачей, которая стала для него 999-й в карьере. Торонто потерпел третье поражение подряд.











