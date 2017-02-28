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Тренеров команд, забивших 20 автоголов, отстранили на 2,5 года

Каждый из клубов оштрафован на 300 тысяч рублей

  • 28.02.2017 15:53
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ТАСС. Игорь Гапанович
© ТАСС. Игорь Гапанович

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России отстранил главных тренеров архангельского «Водника» и иркутской команды «Байкал-Энергия» на 2,5 года.

Кроме того, каждый из клубов оштрафован на 300 тысяч рублей.

Команду «Водник» тренирует Игорь Гапанович, «Байкал-Энергию» - Евгений Ерахтин.

В минувшее воскресенье архангельский «Водник» на своем поле проиграл «Байкалу-Энергии» со счетом 9:11, все голы команды забили в свои ворота. По некоторым данным, это было сделано, чтобы избежать встречи с сильным соперником в играх на вылет чемпионата страны. Результаты матча аннулированы, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле.

Оба клуба получили предупреждения: в случае повторного нарушения будут применены санкции вплоть до исключения из соревнований.

В отношении директора клуба «Водник» Дмитрия Минина, игрока Олега Пивоварова, забившего в свои ворота 11 мячей, и старшего тренера команды Николая Еровича решение будет вынесено в среду, так как Пивоваров не смог прибыть в Москву во вторник.

Источник — Интерфакс

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