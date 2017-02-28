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НХЛ. Натуральный хет-трик Кучерова и эпидемия в Миннесоте

Статистика и видеообзоры поединков понедельника

  • 28.02.2017 08:40
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НХЛ. Тампа-Бэй - Оттава
© НХЛ. Тампа-Бэй - Оттава
В понедельник в Лиге были сыграны три встречи. 
 
Нью-Джерси - Монреаль - 3:4 (ОТ)
1-й период
1:0 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 19 (Трэвис Зэйджак - 26), 19:41 
3-й период
2:0 Нью-Джерси - Джон Мур - 6 (Джозеф Бландиси - 2, Дэймон Северсон - 24), 02:38
2:1 Монреаль - Александр Радулов - 15 (Алексей Емелин - 7, Джефф Петри - 19), 02:49
3:1 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 13 (Майлс Вуд - 7, Кайл Палмьери - 21), 07:54, в большинстве
3:2 Монреаль - Макс Пачиоретти - 30 (Натан Болью - 20, Александр Радулов - 29), 08:37
3:3 Монреаль - Макс Пачиоретти - 31 (Ши Вебер - 21, Александр Радулов - 30), 19:07
Овертайм
3:4 Монреаль - Алекс Гальченюк - 14 (Ши Вебер - 22, Александр Радулов - 31), 02:54, в большинстве
 
Левый крайний гостей Макс Пачиоретти, Вторая звезда матча, стал первым игроком Монреаля после Ги Лефлера, сумевшим на протяжении пяти сезонов забрасывать минимум 30 шайб в регулярных чемпионатах (Лефлер за 14 сезонов с «Канадиенс» в семи достигал подобного результата). Нью-Джерси проиграл четвертый раз подряд.
 
 
Тампа-Бэй - Оттава - 5:1 
1-й период
0:1 Оттава - Кайл Тёррис - 22 (Эрик Карлссон - 45, Майк Хоффман - 22), 06:26, в большинстве 
2-й период
1:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 9, 01:39
2:1 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 24 (Виктор Хедман - 40, Джонатан Друин - 20), 05:37, в большинстве
3:1 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 25 (Джонатан Друин - 21, Тайлер Джонсон - 21), 10:26, в большинстве
4:1 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 26 (Виктор Хедман - 41, Джонатан Друин - 22), 19:46, в большинстве
3-й период
5:1 Тампа-Бэй - Брэйдон Коберн - 3 (Никита Кучеров - 32, Тайлер Джонсон - 22), 10:57
 
Правый крайний хозяев Никита Кучеров, Первая звезда поединка, оформил «натуральный» хет-трик — он забил три гола подряд в течение одного периода. Россиянин стал третьим хоккеистом в истории клуба, кому удалось подобное достижение. Заодно он повторил результат Криса Котонса, который в октябре 1992-го также все три шайбы забросил за «Молний» в большинстве. Центрфорвард «Сенаторов» Кайл Тёррис набрал 300 очков в НХЛ (128+172).
 
 
Миннесота - Лос-Анджелес - 5:4 (ОТ)
1-й период
0:1 Лос-Анджелес - Ник Шор - 5 (Мариан Габорик - 8, Джэйк Маззин - 12), 08:15 
1:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 20 (Джаред Спёрджин - 21, Райан Уайт - 7), 13:00 
1:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 20, 15:01 
2-й период
2:2 Миннесота - Джордан Шрёдер - 4 (Крис Стюарт - 4), 04:23
2:3 Лос-Анджелес - Джэйк Маззин - 8 (Ник Дауд - 14, Двайт Кинг - 7), 11:30
3:3 Миннесота - Райан Уайт - 8 (Эрик Стаал - 29), 13:05
3-й период
3:4 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 7 (Ник Шор - 7, Тревор Льюис - 12), 01:57
4:4 Миннесота - Джейсон Зукер - 19 (Тайлер Граовач - 1, Джордан Шрёдер - 7), 07:04
Овертайм
5:4 Миннесота - Микаель Гранлунд - 20 (Джаред Спёрджин - 22, Микко Койву - 30), 00:12
 
Центрфорвард хозяев Микаель Гранлунд, Первая звезда встречи, набирает очки в четвертой игре кряду (4+2).  Победа хозяев тем ценнее, что сразу два основных форварда команды, Зак Паризе и Джейсон Поминвилль, накануне матча оказались в лазарете с диагнозом «свинка».





Источник — Sport.ua

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