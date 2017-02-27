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НХЛ. Рейнджерс уступили Коламбусу, Нэшвилл обыграл Эдмонтон

Статистика и видеообзоры поединков воскресенья

  • 27.02.2017 09:02
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НХЛ. Рейнджерс - Коламбус
© НХЛ. Рейнджерс - Коламбус
В воскресенье в Лиге были сыграны семь встреч. 
 
Даллас - Бостон - 3:6 
1-й период
0:1 Бостон - Брэд Маршанд - 27 (Патрис Бержерон - 22, Дэвид Пастрняк - 24), 05:56 
0:2 Бостон - Давид Крейчи - 16 (Тори Круг - 34, Дэвид Бэкис - 17), 06:51 
2-й период
1:2 Даллас - Джон Клингберг - 10 (Иржи Гудлер - 7, Девин Шор - 17), 04:40
2:2 Даллас - Иржи Гудлер - 3 (Джейми Бенн - 36, Тайлер Сегин - 39), 11:49, в большинстве
2:3 Бостон - Фрэнк Ватрано - 10 (Кеван Миллер - 7, Райан Спунер - 23), 14:41
2:4 Бостон - Патрис Бержерон - 15 (Брэд Маршанд - 36, Здено Хара - 12), 15:21
3-й период
2:5 Бостон - Патрис Бержерон - 16 (Брэд Маршанд - 37, Тори Круг - 35), 07:48
3:5 Даллас - Тайлер Сегин - 22 (Патрик Шарп - 8, Джон Клингберг - 25), 13:00
3:6 Бостон - Райан Спунер - 10 (Тори Круг - 36, Дэвид Пастрняк - 25), 14:23, в большинстве
 
Бостон выиграл шесть матчей из последних семи. Первой звездой встречи стал центрфорвард гостей Патрис Бержерон, набравший 3 очка (2+1).
 
 
Каролина - Калгари - 1:3 
1-й период
1:0 Каролина - Виктор Раск - 14 (Джефф Скиннер - 20, Ноа Ханифин - 14), 04:54, в большинстве 
2-й период
1:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 11 (Джонни Гудро - 30, Ти Джей Броди - 20), 06:05
1:2 Калгари - Джонни Гудро - 12, 14:50
3-й период
1:3 Калгари - Джонни Гудро - 13 (Шон Монахан - 20, Ти Джей Броди - 21), 11:05
 
Калгари завершил выездную серию из пяти поединков, в каждом из которых команда набирала очки и одержала 4 победы. «Флэймз» в этом сезоне 25 раз вели в счете после второго периода и в этих играх одержали 24 победы. Каролина проиграла шесть матчей из последних семи, причем в пяти из них не могла забросить более одной шайбы. 
 
 
Рейнджерс - Коламбус - 2:5 
1-й период
0:1 Коламбус - Александер Веннберг - 11 (Дэвид Савар - 14, Оливер Бьоркстранд - 2), 01:02 
1:1 Рейнджерс - Рик Нэш - 18 (Джимми Веси - 10, Дерек Степан - 31), 04:07 
1:2 Коламбус - Кэм Аткинсон - 28 (Сэм Ганье - 22, Зак Веренски - 28), 06:47, в большинстве 
1:2 Коламбус - Брэндон Саад не реализовал буллит 
2-й период
1:3 Коламбус - Александер Веннберг - 12 (Оливер Бьоркстранд - 3), 09:47
3-й период
1:4 Коламбус - Кэм Аткинсон - 29 (Брендон Дубински - 23), 04:12
1:5 Коламбус - Джош Андерсон - 14 (Вилльям Карлссон - 17, Скотт Хартнелл - 18), 19:36
2:5 Рейнджерс - Джеспер Фаст - 5 (Марк Стаал - 5, Оскар Линдберг - 9), 19:59
 
Коламбус одержал четыре победы в последних пяти играх. Нью-йоркская команда в последних семи домашних поединках впервые уступила в основное время.
 
 
Нэшвилл - Эдмонтон - 5:4 
1-й период
1:0 Нэшвилл - Райан Эллис - 10 (ПиКей Суббан - 21, Калле Ярнкрок - 11), 04:55, в большинстве 
1:1 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 21 (Патрик Марун - 11), 05:23 
2:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 24 (Джеймс Нил - 13, Райан Джохансен - 38), 14:34, в большинстве 
2-й период
3:1 Нэшвилл - Вернон Фиддлер - 2 (Роман Йоси - 24, ПиКей Суббан - 22), 07:29
3:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 13 (Коннор Макдэвид - 50, Оскар Клефбом - 16), 14:12, в большинстве
4:2 Нэшвилл - Колин Уилсон - 10 (Джеймс Нил - 14, Маттиас Экхольм - 18), 15:21
4:3 Эдмонтон - Марк Летесту - 12 (Оскар Клефбом - 17), 16:25, в большинстве
4:4 Эдмонтон - Джордан Эберле - 13 (Андрей Секера - 20), 19:00
3-й период
5:4 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 21 (Джеймс Нил - 15, Роман Йоси - 25), 01:19, в большинстве
 
Левый крайний хозяев Филип Форсберг, Третья звезда встречи, в последних четырех матчах забросил 8 шайб. Его одноклубник Коннор Макдэвид первым в нынешней регулярке набрал 70 очков (21+50). Нэшвил набирает очки в четвертом подряд домашнем поединке, одержав при этом 3 победы.
 
 
Флорида - Оттава - 1:2 
1-й период
0:1 Оттава - Зак Смит - 15 (Эрик Карлссон - 43), 06:28, в меньшинстве 
1:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 19 (Джонатан Юбердо - 6, Кит Яндл - 29), 17:13, в большинстве 
2-й период
1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 21 (Майк Хоффман - 21, Эрик Карлссон - 44), 09:58
 
После пяти выездных побед Флорида уступила в третьей кряду домашней встрече. Центрфорвард гостей Зак Смит в этом сезоне чаще других забивал в меньшинстве — трижды. За два последних сезона он 8 раз забивал, когда его команда была в неполном составе — это лучший показатель среди действующих игроков. Правый крайний «Сенаторв» Крис Нил заработал 7 минут штрафа и вышел на 20-е место в истории Лиги по количеству штрафных минут — 2522.
 
 
Чикаго - Сент-Луис - 4:2 
1-й период
1:0 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 16 (Ник Шмалтц - 11, Рихард Паник - 17), 04:18 
2:0 Чикаго - Патрик Кейн - 24 (Джонатан Тэйвз - 30, Данкан Кит - 37), 11:44, в большинстве 
2:1 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 4, 16:54 
2-й период
2:2 Сент-Луис - Алекс Пьетранжело - 9 (Давид Перрон - 21, Патрик Берглунд - 8), 12:33, в большинстве
3-й период
3:2 Чикаго - Артём Анисимов - 22 (Артемий Панарин - 36, Патрик Кейн - 41), 14:40
4:2 Чикаго - Таннер Керо - 5 (Мариан Хосса - 16, Брент Сибрук - 27), 19:57, в пустые ворота
 
Чикаго выиграл девятый раз в последних десяти матчах, Сент-Луис проиграл третий раз подряд. Центрфорвард Джонатан Тэйвз, Вторая звезда поединка, забросил 267 шайб за «Блэкхокс» - это 8-й показатель в истории клуба.
 
 
Аризона - Баффало - 3:2 
1-й период
0:1 Баффало - Джек Айкел - 14 (Джош Горджес - 3), 18:01 
2-й период
0:2 Баффало - Эван Родригез - 2 (Джейк МакКейб - 11, Джек Айкел - 22), 09:53
3-й период
1:2 Аризона - Макс Доми - 7 (Радим Врбата - 31), 06:42
2:2 Аризона - Джейми Макгинн - 9 (Джош Джурис - 4, Джэйкоб Чичран - 9), 13:41
3:2 Аризона - Радим Врбата - 15 (Алекс Голигоски - 23, Макс Доми - 19), 19:41
 
Правый крайний хозяев Радим Врбата, Первая звезда встречи, набрал 600 очков в регулярных чемпионатах (274+326). Для этого чеху понадобилось провести 995 игр. Он набирает очки в 9-м матче кряду — это лучшая серия в его заокеанской карьере. Из 274 шайб Врбата 152 забросил, выступая за Аризону — это 8-й показатель в истории клуба.





Источник — Sport.ua

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