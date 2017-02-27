В воскресенье в Лиге были сыграны семь встреч.

Даллас - Бостон - 3:6

1-й период

0:1 Бостон - Брэд Маршанд - 27 (Патрис Бержерон - 22, Дэвид Пастрняк - 24), 05:56

0:2 Бостон - Давид Крейчи - 16 (Тори Круг - 34, Дэвид Бэкис - 17), 06:51

2-й период

1:2 Даллас - Джон Клингберг - 10 (Иржи Гудлер - 7, Девин Шор - 17), 04:40

2:2 Даллас - Иржи Гудлер - 3 (Джейми Бенн - 36, Тайлер Сегин - 39), 11:49, в большинстве

2:3 Бостон - Фрэнк Ватрано - 10 (Кеван Миллер - 7, Райан Спунер - 23), 14:41

2:4 Бостон - Патрис Бержерон - 15 (Брэд Маршанд - 36, Здено Хара - 12), 15:21

3-й период

2:5 Бостон - Патрис Бержерон - 16 (Брэд Маршанд - 37, Тори Круг - 35), 07:48

3:5 Даллас - Тайлер Сегин - 22 (Патрик Шарп - 8, Джон Клингберг - 25), 13:00

3:6 Бостон - Райан Спунер - 10 (Тори Круг - 36, Дэвид Пастрняк - 25), 14:23, в большинстве

Бостон выиграл шесть матчей из последних семи. Первой звездой встречи стал центрфорвард гостей Патрис Бержерон, набравший 3 очка (2+1).

Каролина - Калгари - 1:3

1-й период

1:0 Каролина - Виктор Раск - 14 (Джефф Скиннер - 20, Ноа Ханифин - 14), 04:54, в большинстве

2-й период

1:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 11 (Джонни Гудро - 30, Ти Джей Броди - 20), 06:05

1:2 Калгари - Джонни Гудро - 12, 14:50

3-й период

1:3 Калгари - Джонни Гудро - 13 (Шон Монахан - 20, Ти Джей Броди - 21), 11:05

Калгари завершил выездную серию из пяти поединков, в каждом из которых команда набирала очки и одержала 4 победы. «Флэймз» в этом сезоне 25 раз вели в счете после второго периода и в этих играх одержали 24 победы. Каролина проиграла шесть матчей из последних семи, причем в пяти из них не могла забросить более одной шайбы.

Рейнджерс - Коламбус - 2:5

1-й период

0:1 Коламбус - Александер Веннберг - 11 (Дэвид Савар - 14, Оливер Бьоркстранд - 2), 01:02

1:1 Рейнджерс - Рик Нэш - 18 (Джимми Веси - 10, Дерек Степан - 31), 04:07

1:2 Коламбус - Кэм Аткинсон - 28 (Сэм Ганье - 22, Зак Веренски - 28), 06:47, в большинстве

1:2 Коламбус - Брэндон Саад не реализовал буллит

2-й период

1:3 Коламбус - Александер Веннберг - 12 (Оливер Бьоркстранд - 3), 09:47

3-й период

1:4 Коламбус - Кэм Аткинсон - 29 (Брендон Дубински - 23), 04:12

1:5 Коламбус - Джош Андерсон - 14 (Вилльям Карлссон - 17, Скотт Хартнелл - 18), 19:36

2:5 Рейнджерс - Джеспер Фаст - 5 (Марк Стаал - 5, Оскар Линдберг - 9), 19:59

Коламбус одержал четыре победы в последних пяти играх. Нью-йоркская команда в последних семи домашних поединках впервые уступила в основное время.

Нэшвилл - Эдмонтон - 5:4

1-й период

1:0 Нэшвилл - Райан Эллис - 10 (ПиКей Суббан - 21, Калле Ярнкрок - 11), 04:55, в большинстве

1:1 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 21 (Патрик Марун - 11), 05:23

2:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 24 (Джеймс Нил - 13, Райан Джохансен - 38), 14:34, в большинстве

2-й период

3:1 Нэшвилл - Вернон Фиддлер - 2 (Роман Йоси - 24, ПиКей Суббан - 22), 07:29

3:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 13 (Коннор Макдэвид - 50, Оскар Клефбом - 16), 14:12, в большинстве

4:2 Нэшвилл - Колин Уилсон - 10 (Джеймс Нил - 14, Маттиас Экхольм - 18), 15:21

4:3 Эдмонтон - Марк Летесту - 12 (Оскар Клефбом - 17), 16:25, в большинстве

4:4 Эдмонтон - Джордан Эберле - 13 (Андрей Секера - 20), 19:00

3-й период

5:4 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 21 (Джеймс Нил - 15, Роман Йоси - 25), 01:19, в большинстве

Левый крайний хозяев Филип Форсберг, Третья звезда встречи, в последних четырех матчах забросил 8 шайб. Его одноклубник Коннор Макдэвид первым в нынешней регулярке набрал 70 очков (21+50). Нэшвил набирает очки в четвертом подряд домашнем поединке, одержав при этом 3 победы.

Флорида - Оттава - 1:2

1-й период

0:1 Оттава - Зак Смит - 15 (Эрик Карлссон - 43), 06:28, в меньшинстве

1:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 19 (Джонатан Юбердо - 6, Кит Яндл - 29), 17:13, в большинстве

2-й период

1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 21 (Майк Хоффман - 21, Эрик Карлссон - 44), 09:58

После пяти выездных побед Флорида уступила в третьей кряду домашней встрече. Центрфорвард гостей Зак Смит в этом сезоне чаще других забивал в меньшинстве — трижды. За два последних сезона он 8 раз забивал, когда его команда была в неполном составе — это лучший показатель среди действующих игроков. Правый крайний «Сенаторв» Крис Нил заработал 7 минут штрафа и вышел на 20-е место в истории Лиги по количеству штрафных минут — 2522.

Чикаго - Сент-Луис - 4:2

1-й период

1:0 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 16 (Ник Шмалтц - 11, Рихард Паник - 17), 04:18

2:0 Чикаго - Патрик Кейн - 24 (Джонатан Тэйвз - 30, Данкан Кит - 37), 11:44, в большинстве

2:1 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 4, 16:54

2-й период

2:2 Сент-Луис - Алекс Пьетранжело - 9 (Давид Перрон - 21, Патрик Берглунд - 8), 12:33, в большинстве

3-й период

3:2 Чикаго - Артём Анисимов - 22 (Артемий Панарин - 36, Патрик Кейн - 41), 14:40

4:2 Чикаго - Таннер Керо - 5 (Мариан Хосса - 16, Брент Сибрук - 27), 19:57, в пустые ворота

Чикаго выиграл девятый раз в последних десяти матчах, Сент-Луис проиграл третий раз подряд. Центрфорвард Джонатан Тэйвз, Вторая звезда поединка, забросил 267 шайб за «Блэкхокс» - это 8-й показатель в истории клуба.

Аризона - Баффало - 3:2

1-й период

0:1 Баффало - Джек Айкел - 14 (Джош Горджес - 3), 18:01

2-й период

0:2 Баффало - Эван Родригез - 2 (Джейк МакКейб - 11, Джек Айкел - 22), 09:53

3-й период

1:2 Аризона - Макс Доми - 7 (Радим Врбата - 31), 06:42

2:2 Аризона - Джейми Макгинн - 9 (Джош Джурис - 4, Джэйкоб Чичран - 9), 13:41

3:2 Аризона - Радим Врбата - 15 (Алекс Голигоски - 23, Макс Доми - 19), 19:41