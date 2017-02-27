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В России команды по хоккею с мячом забили 20 автоголов

Команды не имели желания побеждать в чемпионате России

  • 27.02.2017 08:02
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В чемпионате России по хоккею с мячом состоялся матч «Водник» (Архангельск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск). Первый тайм завершился без забитых мячей, встреча закончилась со счетом 9:11, но все 20 голов (первый на 68-й минуте игры) команды забили в свои ворота. Все 11 мячей «Водника» в свои ворота забил Олег Пивоваров.
 
Причиной этого стало нежелание команд побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф.
 
Если учитывать результат этого матча, то по итогам второго этапа чемпионата России «Водник» набрал 3 очка и занял шестое место в турнирной таблице, «Байкал» (24 очка) – стал вторым.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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