В чемпионате России по хоккею с мячом состоялся матч «Водник» (Архангельск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск). Первый тайм завершился без забитых мячей, встреча закончилась со счетом 9:11, но все 20 голов (первый на 68-й минуте игры) команды забили в свои ворота. Все 11 мячей «Водника» в свои ворота забил Олег Пивоваров.

Причиной этого стало нежелание команд побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф.

Если учитывать результат этого матча, то по итогам второго этапа чемпионата России «Водник» набрал 3 очка и занял шестое место в турнирной таблице, «Байкал» (24 очка) – стал вторым.



