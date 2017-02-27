Витязь отказался от матча против Кременчука

Харьковский «Витязь» отказался от матча Украинской хоккейной лиги против ХК «Кременчук», который должен был состояться в воскресенье, 26 февраля.
В связи с заболеваниями у 7 игроков команды, а также главного тренера, матч сыгран не будет, отмечается в сообщении. В частности, с температурой под 40 градусов слегли два вратаря команды Александр Томашук, Тимур Даас, защитники Роман Кривда, Богдан Поддубный и нападающие Егор Посевин, Дмитрий Ханин и Александр Миколенко.
Из-за плотного графика команд и скорого завершения 1-го этапа Украинской Хоккейной Лиги было решено не просить о переносе.
«Хоккейный клуб Витязь приносит свои извинения хоккейному клубу Кременчук и болельщикам», - указано в сообщении пресс-службы.
Источник — ХК Витязь
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