Президент Витязя: «Мы продолжаем чемпионат»

Президент харьковского «Витязя» Валерий Середенко прокомментировал ситуацию с неявкой его команды на гостевой матч с «Кременчугом»:

«Однозначно, мы продолжаем чемпионат и готовимся к матчу в Дружкове 1 марта с «Донбассом». Форс-мажор только в том, что конкретно сейчас люди заболели. Я делаю все для того, чтобы команда была в полном составе.

Все нормально. Глобального ничего нет, никаких забастовок или протестов. Просто так получилось. В субботу до 22:00 мы пытались поставить ребят на ноги, но не удалось, и мною было принято решение не ехать на матч. Но, повторюсь, мы готовимся к поединку с «Донбассом» и будем доигрывать чемпионат. Команда в обойме, все нормально».

Напомним, что поединок 38 тура УХЛ между «Кременчугом» и «Витязем», который должен был быть сыгран в Кременчуге в воскресенье, 26 февраля, не состоялся из-за болезни целого ряда игроков команды: вратарей Александра Томашука и Тимура Дааса, защитников Романа Кривды и Богдана Поддубного, а также нападающих Егора Посевина, Дмитрия Ханина и Александра Миколенко.