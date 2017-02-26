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Белый Барс проигрывает Донбассу

Дончане добыли победу в Белой Церкви

  • 26.02.2017 22:10
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УХЛ
© УХЛ
Хозяева вели в счете до 24-й минуты. Результативным стал розыгрыш большинства при активном участии Кирилла Бондаренко, а также его ассистентов – Ядловского и Лесникова.
 
Сравнять счет и выйти вперед дончане сумели в дебюте второго отрезка. Сначала Виктор Захаров замкнул передачу Григорьева, а затем Виталий Лялька результативно завершил розыгрыш атаки с участием Бабинца и Буценко.
 
В период с 38-й по 40 минуту еще по одному точному выстрелу нанесли Владимир Чердак и Дмитрий Даниленко. Как результат, на второй перерыв команды ушли при счете 2:3.
 
На 43-й минуте второе звено «Донбасса» забросило свою третью шайбу. Лялька, Бабинец ассистировали – Буценко забивал. А точку поставил Роман Благой, заставший врасплох Краснопольского за четыре минуты до конца.
 
Белый Барс – Донбасс – 2:6 (1:0, 1:3, 0:3).
 
Шайбы: 1:0 - Бондаренко (Ядловский, Лесников), 15:08, 1:1 - Захаров (Григорьев), 23:02, 1:2 - Лялька (Бабинец, Буценко), 24:11, 1:3 - Чердак (Кочетков, Захаров), 37:05, 2:3 - Даниленко (Разумов), 39:19, 2:4 - Лялька (Буценко, Бабинец), 43:36, 2:5 - Буценко (Лялька, Бабинец), 42:38, 2:6 - Р.Благой (Автаев, Яковлевс), 55:25.
 
Белый Барс: Краснопольский (Власенко); Разумов – Даниленко – Печерских, Логач – Толкунов (А); Бондаренко – Ромащенко (К) – Винницкий, Ядловский – Поцилуенко; Микулко – Ружников – Лесников, Дворецкий (А) – Воронин; Ромахин – Найденов – Сеник, Гриценко – Татарин.
 
Донбасс: Дьяченко (С.Люльчук); Кочетков – Захаров – Чердак, Кугут (А) – Сырей; Лялька (А) – Буценко – Бабинец, Петрухно – Каменьков; Р.Благой – Автаев – Голденков, Яковлевс – Вл.Алексюк; Рамазанов – Бондарев (К) – Нименко, Таран – Григорьев.

Источник — УХЛ

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