Известны пять команд, которые выступят в хоккейной Лиге чемпионов

Вслед за шведской «Фрелундой», выигравшей хоккейную Лигу чемпионов, определились очередные четыре участника следующего сезона – 2016/17.
Уже точно в турнире выступят швейцарские «Берн» и «Цюрих», а также австрийские «Вена» и «Ред Булл». Сыграет в Лиге и британский «Ноттингем», выигравший Континентальный кубок IIHF.
Напомним, что всего в следующем сезоне Лиги чемпионов выступит 32 клуба.
Вакантными остаются 26 мест. Из них – 19 гарантированы лигам-основателям: Швеция (4), Финляндия (5), Чехия (4), Германия (3), Швейцария (2), Австрия (1).
Оставшиеся 7 мест, достанутся чемпионам Словакии, Норвегии, Дании, Франции, Беларуси, Великобритании и Польши.
Источник — ХК Донбасс
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