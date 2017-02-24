В четверг в Лиге были сыграны шесть встреч.

Торонто - Рейнджерс - 1:2 (Б)

1-й период

1:0 Торонто - Коннор Браун - 15 (Тайлер Бозак - 25, Джэйк Гардинер - 22), 10:56

3-й период

1:1 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 19 (Кевин Хэйс - 28, Брэндон Пирри - 9), 10:50

Буллиты

1:2 Рейнджерс, Мика Зибанежад

Встреча превратилась в дуэль вратарей и решилась в серии буллитов. Хенрик Лундквист, Первая звезда матча, взял верх над Фредериком Андерсеном (Вторая звезда), сделав 32 сэйва за 65 минут и отразив два послематчевых штрафных броска.

Монреаль - Айлендерс - 0:3

1-й период

0:1 Айлендерс - Энтони Бювиллье - 6 (Брок Нельсон - 20, Ник Ледди - 23), 05:28

2-й период

0:2 Айлендерс - Андерс Ли - 23 (Джош Бэйли - 30, Джон Таварес - 29), 05:58

3-й период

0:3 Айлендерс - Джон Таварес - 23 (Джош Бэйли - 31, Брок Нельсон - 21), 19:01, в пустые ворота

«Островитяне» выиграли третий раз подряд, изрядно испортив настроение тренеру хозяев Клоду Жюльену. Мало того, что он проиграл второй матч из трех во главе Монреаля, так еще и потерпел поражение в своей 1000-й игре в тренерской карьере. Главный виновником этого стал вратарь гостей Томас Грайсс, Вторая звезда встречи, отразивший все 24 броска по воротам. «Канадиенс» проиграли восьмой матч из 10 последних - такой же показатель за этот отрезок только у «Колорадо».

Тампа-Бэй - Калгари - 2:3

1-й период

1:0 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 9 (Брэйдон Коберн - 5, Брэйден Пойнт - 15), 06:17

2-й период

1:1 Калгари - Микаэль Бэклунд - 18 (Марк Джордано - 18, Даги Хэмилтон - 28), 05:04

1:2 Калгари - Шон Монахан - 20 (Джонни Гудро - 29, Даги Хэмилтон - 29), 06:25

3-й период

1:3 Калгари - Даги Хэмилтон - 10 (Микаэль Бэклунд - 25, Михаэль Фролик - 20), 17:02, в большинстве

2:3 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 23 (Виктор Хедман - 39, Валтери Филппула - 27), 18:47, в большинстве

Калгари выиграл седьмую встречу из последних десяти. Тампа-Бэй не смогла продлить серию без поражений в основное время до восьми игр. 100-м голом за «Флэймз» отметился нападающий Шон Монахан, Первая звезда поединка.

Нэшвилл - Колорадо - 4:2

1-й период

1:0 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 19 (Крэйг Смит - 8, Роман Йоси - 22), 11:31

1:1 Колорадо - Джером Игинла - 8 (Джон Митчелл - 2), 17:52

2-й период

1:2 Колорадо - Патрик Уиркош - 4 (Джером Игинла - 10, Андреас Мартинсен - 4), 02:34

2:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 20 (Роман Йоси - 23, Райан Джохансен - 33), 05:26

3:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 21 (Райан Джохансен - 34), 10:59

3-й период

4:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 22, 19:23, в пустые ворота

Нападающий Нэшвилла Филип Форсберг, Первая звезда матча, оформил второй подряд хет-трик. В последний раз в НХЛ такое удавалось форварду Ванкувера Александру Берроузу в январе 2010 года. Колорадо проиграл восьмой матч из девяти.

Чикаго - Аризона - 6:3

1-й период

1:0 Чикаго - Ник Шмалтц - 6 (Джонатан Тэйвз - 28, Рихард Паник - 16), 00:37

1:1 Аризона - Джэйкоб Чичран - 5 (Александр Бурмистров - 9, Макс Доми - 17), 07:36

2:1 Чикаго - Райан Хартмэн - 15 (Мариан Хосса - 15), 10:28

3:1 Чикаго - Патрик Кейн - 21 (Райан Хартмэн - 11, Таннер Керо - 6), 16:41

3:2 Аризона - Райан Уайт - 7 (Александр Бурмистров - 10, Алекс Голигоски - 21), 17:42

3:3 Аризона - Радим Врбата - 13 (Мартин Ханзал - 10, Тобиаш Ридер - 12) , 18:39

2-й период

4:3 Чикаго - Михал Розивал - 1 (Ник Шмалтц - 10, Джонатан Тэйвз - 29), 02:56

5:3 Чикаго - Патрик Кейн - 22 (Брент Сибрук - 26), 12:41

3-й период

6:3 Чикаго - Патрик Кейн - 23 (Артемий Панарин - 35, Артём Анисимов - 21), 09:49

Правый крайний хозяев Патрик Кейн, Первая звезда поединка, оформил третий в карьере хет-трик, забив по голу в каждом из периодов.

Лос-Анджелес - Бостон - 1:4

1-й период

0:1 Бостон - Брэд Маршанд - 2 , 03:16

1:1 Лос-Анджелес - Кевин Гравел - 1 (Адриан Кемпе - 2, Алек Мартинез - 22), 18:12, в большинстве

2-й период

1:2 Бостон - Дэвид Пастрняк - 26 (Райан Спунер - 22, Патрис Бержерон - 21), 04:43, в большинстве

3-й период

1:3 Бостон - Доминик Мур - 9 (Брэд Маршанд - 35, Адам МакКуэйд - 6), 18:58, в пустые ворота

1:4 Бостон - Давид Крейчи - 15 (Тори Круг - 33), 19:52, в пустые ворота

«Брюинз» по очкам сравнялись с Торонто и Айлендерс, а Лос-Анджелес, проиграв четвертый матч из пяти, на четыре балла отстал от Калгари и зоны плей-офф.









