Во вторник в Лиге были сыграны три встречи.
Флорида - Эдмонтон - 3:4
1-й период
0:1 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 11, 05:18
2-й период
1:1 Флорида - Александр Барков - 15 (Юсси Йокинен - 11, Аарон Экблад - 11), 00:21, в большинстве
1:2 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 5 (Эрик Грайба - 4, Марк Летесту - 17), 10:26
2:2 Флорида - Кольтон Скевьёр - 8 (Юсси Йокинен - 12, Кит Яндл - 27), 15:53
2:3 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 13 (Джордан Эберле - 24, Милан Лючич - 21), 18:59
3:3 Флорида - Джонатан Марчиссо - 18 (Кит Яндл - 28), 19:56, в большинстве
3-й период
3:4 Эдмонтон - Крис Расселл - 1 (Леон Драйзайтль - 31, Коннор Макдэйвид - 48), 12:02
Прервалась пятиматчевая победная серия Флориды. Защитник гостей Крис Расселл, Первая звезда поединка, забил впервые с 11 февраля прошлого года — его голевое «молчание» длилось 60 встреч. Защитник «Пантер» Кит Яндл (Вторая звезда) набрал 400-е очко (75+325) в регулярных чемпионатах в своей 720-й игре. Эдмонтон выиграл четыре матча из последних пяти.
Филадельфия - Вашингтон - 1:4
1-й период
0:1 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 18 (Ти Джей Оши - 19, Александр Овечкин - 26), 06:33
0:2 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 13 (Джон Карлсон - 23, Джастин Уильямс - 15), 16:28, в большинстве
2-й период
1:2 Филадельфия - Брэйден Щенн - 19 (Брэндон Мэннинг - 7), 06:54
1:3 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 14 (Джастин Уильямс - 16, Тэйлор Чорни - 3), 17:59
3-й период
1:4 Вашингтон - Ти Джей Оши - 24 (Александр Овечкин - 27, Никлас Бэкстрем - 45), 14:43
Вашингтон выиграл впервые после перерыва — сразу после 5-дневного «отпуска» столичная команда потерпела два поражения подряд. Филадельфия в шести из последних девяти поединков забросила менее двух шайб. Центрфорвард гостей Ларс Эллер провел свою 500-ю встречу в НХЛ. Первый ассист его одноклубника Джастина Уильямса стал для него 400-м в Лиге. Центрфорвард Никлас Бэкстрем забросил 183-ю шайбу за Вашингтон — это девятый показатель в истории клуба.
Анахайм - Бостон - 5:3
1-й период
0:1 Бостон - Брэндон Карло - 5 (Дэвид Бэкис - 15), 09:02
2-й период
1:1 Анахайм - Ондрей Касе - 5 (Ник Ричи - 10, Райан Гецлаф - 35), 02:03
1:2 Бостон - Здено Хара - 6 (Дэвид Бэкис - 16, Фрэнк Ватрано - 6), 06:55
2:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 23 (Кори Перри - 30), 07:42
3:2 Анахайм - Джош Мэнсон - 3 (Ник Ричи - 11, Ондрей Касе - 9), 13:12
3-й период
3:3 Бостон - Фрэнк Ватрано - 9 (Давид Крейчи - 26, Кеван Миллер - 6), 11:35
4:3 Анахайм - Рикард Ракелл - 24 (Кори Перри - 31, Кевин Биекса - 6), 17:26
5:3 Анахайм - Эндрю Кольяно - 13 (Райан Кеслер - 26, Якоб Силфверберг - 20), 19:11, в пустые ворота
Закончилась четырехматчевая победная серия Бостона под руководством нового тренера Брюса Кэссиди. Первой звездой поединка стал правый крайний хозяев Рикард Ракелл, отметившийся дублем.
Источник — Sport.ua
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