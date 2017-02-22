Во вторник в Лиге были сыграны девять встреч.

Нью-Джерси - Оттава - 1:2

2-й период

0:1 Оттава - Кайл Тёррис - 20 (Райан Дзингель - 17, Жан-Габриэль Пажо - 15), 00:59

3-й период

0:2 Оттава - Эрик Карлссон - 10 (Дион Фанеф - 17, Дерик Брассар - 22), 04:11, в большинстве

1:2 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 12 (Джозеф Бландиси - 1, Кайл Палмьери - 20), 06:37, в большинстве

«Дьяволы» проиграли второй матч подряд и третий из четырех. Оттава осталась в двух очках от Монреаля при двух встречах в запасе, а Нью-Джерси уже на шесть очков отстает от зоны плей-офф.

Рейнджерс - Монреаль - 2:3 (Б)

1-й период

0:1 Монреаль - Эндрю Шо - 8 (Ши Вебер - 20, Алексей Емелин - 6), 03:55

1:1 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 3 (Джеспер Фаст - 14, Брэйди Скей - 26), 10:03

2-й период

1:2 Монреаль - Ши Вебер - 14 (Андрей Марков - 22, Макс Пачиоретти - 24), 01:42, в большинстве

2:2 Рейнджерс - Рик Нэш - 17 (Райан МакДона - 31, Джимми Веси - 9), 09:26

Буллиты

2:3 Монреаль, Пол Байрон

Монреаль лишь в пятом раунде буллитов добыл первую победу с новым тренером Клодом Жюльеном. Голкипер гостей Кэри Прайс, Третья звезда матча, сделал 28 сэйвов и одержал 258-ю победу в составе «Канадиенс», сравнявшись по этому показателю с Кеном Драйденом.

Каролина - Питтсбург - 1:3

1-й период

0:1 Питтсбург - Скотт Уилсон - 6 (Патрик Хорнквист - 18, Мэтт Каллен - 13), 02:15

1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 20 (Ли Стемпняк - 17, Фил Ди Джузеппе - 2), 08:00, в большинстве

2-й период

1:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 33 (Фил Кессел - 35, Кристофер Летанг - 29), 16:21, в большинстве

3-й период

1:3 Питтсбург - Евгений Малкин - 25 (Карл Хагелин - 14), 09:41

Питтсбург избежал третьего поражения подряд благодаря победному голу Сидни Кросби (Второй звезды поединка) и 29 сэйвам Мэтта Мюррея (Первая звезда). С 33 голами Кросби является лучшим снайпером сезона. С 66 очками он уступает один балл лидирующему в споре бомбардиров Коннору Макдэвиду. Каролина проиграла пятый матч подряд.

Торонто - Виннипег - 5:4 (ОТ)

1-й период

1:0 Торонто - Лео Комаров - 9 (Джош Лейво - 6, Никита Зайцев - 25), 01:02

1:1 Виннипег - Патрик Лайне - 29 (Марк Шайфли - 36, Мэтью Перро - 16), 04:25

1:2 Виннипег - Брайан Литтл - 17 (Адам Лоури - 9, Дастин Бафлин - 30), 10:33, в большинстве

2-й период

2:2 Торонто - Назем Кадри - 25 (Джош Лейво - 7, Морган Райлли - 20), 15:52

2:3 Виннипег - Николай Элерс - 20 (Джошуа Морриссей - 13, Блэйк Уилер - 32), 17:24

3:3 Торонто - Лео Комаров - 10 (Вилльям Нюландер - 25, Остон Мэттьюз - 22), 19:28, в большинстве

3:4 Виннипег - Патрик Лайне - 30 (Марк Шайфли - 37, Мэтью Перро - 17), 19:57

3-й период

4:4 Торонто - Вилльям Нюландер - 17 (Остон Мэттьюз - 23, Джэйк Гардинер - 21), 03:30, в большинстве

Овертайм

5:4 Торонто - Джэйк Гардинер - 9 (Остон Мэттьюз - 24), 02:29

Правый крайний гостей Патрик Лайне, Третья звезда встречи, забил 30-й гол в сезоне и вышел на второе место в гонке снайперов, уступая только Кросби. Финн лидирует в споре лучших бомбардиров среди новичков - на его счету которого 54 балла. Лайне стал первым новичком в истории «Джетс», забившим 30 голов за сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Ковальчуку, который в чемпионате-2001/02 забросил 29 шайб.

Детройт - Айлендерс - 1:3

1-й период

0:1 Айлендерс - Джош Бэйли - 12, 15:00

1:1 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 14 (Томаш Ванек - 23, Франс Нильсен - 17), 19:59, в большинстве

2-й период

1:2 Айлендерс - Кэлвин де Хаан - 4 (Брок Нельсон - 19, Алан Кьюин - 10), 10:46, в большинстве

3-й период

1:3 Айлендерс - Джон Таварес - 22 (Джош Бэйли - 29), 03:42

«Островитяне» начали девятиматчевое гостевое турне с победы в Детройте, а «Красные крылья» проиграли впервые за три игры после побед над Питтсбургом и Вашингтоном. Первой звездой встречи стал форвард нью-йоркской команды Джош Бэйли, забивший гол и сделавший голевую передачу.

Тампа-Бэй - Эдмонтон - 4:1

1-й период

1:0 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 12 (Никита Кучеров - 29), 04:26

2-й период

2:0 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 13 (Тайлер Джонсон - 19, Никита Кучеров - 30), 00:16

2:1 Эдмонтон - Ииро Пакаринен - 1 (Оскар Клефбом - 15, Адам Ларссон - 12), 10:17

3-й период

3:1 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 22 (Антон Стролман - 13, Тайлер Джонсон - 20), 00:49

4:1 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 8 (Никита Кучеров - 31), 19:59, в пустые ворота

Четыре очка (1+3) Никиты Кучерова, Второй звезды матча, принесли победу Тампе-Бэй, которая продлила результативную серию до семи игр. Также российский форвард набрал 200-е очко в НХЛ. Эдмонтон проиграл впервые за четыре матча.

Нэшвилл - Калгари - 5:6 (ОТ)

1-й период

0:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 9 (Джонни Гудро - 25, Марк Джордано - 17), 00:46

1:1 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 9 (Остин Ватсон - 9, Маттиас Экхольм - 17), 09:20

1:2 Калгари - Микаэль Бэклунд - 16 (Мэттью Ткачак - 27, Даги Хэмилтон - 27), 11:00

1:3 Калгари - Майкл Фирлэнд - 10 (Джонни Гудро - 26, Шон Монахан - 17), 17:24

2-й период

1:4 Калгари - Даги Хэмилтон - 9 (Джонни Гудро - 27, Шон Монахан - 18), 05:12

2:4 Нэшвилл - Филип Форсберг - 17 (Колин Уилсон - 16, Виктор Арвидссон - 22), 10:50

3:4 Нэшвилл - Колин Уилсон - 9 (Райан Эллис - 16, ПиКей Суббан - 18), 11:47, в большинстве

4:4 Нэшвилл - Филип Форсберг - 18 (Роман Йоси - 21, Джеймс Нил - 13), 16:07

5:4 Нэшвилл - Филип Форсберг - 19 (Райан Джохансен - 32), 19:27

3-й период

5:5 Калгари - Микаэль Бэклунд - 17 (Мэттью Ткачак - 28, Майкл Стоун - 9), 10:50

Овертайм

5:6 Калгари - Марк Джордано - 9 (Шон Монахан - 19, Джонни Гудро - 28), 00:43

Калгари к началу второго периода повел со счетом 4:1, но хет-трик Филипа Форсберга, Первой звезды матча, забившего три гола за 10 минут, позволил Нэшвиллу не только отыграться, но и выйти вперед. Однако на первой минуте овертайма Марк Джордано (Вторая звезда) принес Калгари два очка. Ирония в том, что победная шайба залетела в ворота Нэшвилла от конька Форсберга.

Миннесота - Чикаго - 3:5

2-й период

0:1 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 13 (Брайан Кэмпбелл - 11, Тревор ван Римсдик - 7), 00:58

1:1 Миннесота - Микаель Гранлунд - 18 (Нино Нидеррайтер - 25, Микко Койву - 28), 04:20, в большинстве

1:2 Чикаго - Рихард Паник - 16 (Джонатан Тэйвз - 26), 05:01

3-й период

1:3 Чикаго - Ник Шмалтц - 5 (Джонатан Тэйвз - 27), 00:33

2:3 Миннесота - Зак Паризе - 14 (Марко Сканделла - 6, Джейсон Поминвиль - 28), 06:41

2:4 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 14 (Ник Шмалтц - 8, Рихард Паник - 15), 08:23

3:4 Миннесота - Микаель Гранлунд - 19 (Нино Нидеррайтер - 26, Микко Койву - 29), 13:09, в большинстве

3:5 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 15 (Ник Шмалтц - 9), 18:58, в пустые ворота

Капитан «Блэкхокс» Джонатан Тэйвз, первая звезда встречи, оформил хет-трик и сделал две передачи, чем помог своей команде выиграть седьмой гостевой матч подряд. Чикаго выиграл седьмой из восьми последних матчей. Для тренера Чикаго Джоэла Кенневилля победа стала 400-й на посту тренера «Блэкхокс». «Миннесота», проигравшая всего в шестой раз за последнюю 21 игру, ушла на пятидневный перерыв.

Колорадо - Лос-Анджелес - 1:2

2-й период

1:0 Колорадо - Микко Рантанен - 14, 00:32

1:1 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 10 (Дрю Даути - 25, Адриан Кемпе - 1), 03:18

1:2 Лос-Анджелес - Тревор Льюис - 8 (Тэннер Пирсон - 15), 09:32

Лос-Анджелес прервал серию из трех поражений, одержав волевую победу. Тренер «Королей» Дэррил Саттер одержал 215-ю победу и сравнялся с Энди Мюрреем по числу побед в истории клуба. Вторничная игра стала для него 1262-й в карьере, благодаря чему он сравнялся с Жаком Лемером на 13-м месте в истории Лиги.











