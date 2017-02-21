УХЛ. Кривбасс обыграл Дженералз в Броварах

Основные события поединка, в котором зрители увидели семь заброшенных шайб, развивались во втором периоде. Первые 20 минут завершились без голов.

В дебюте второго периода Сергей Черненко реализовал большинство для «Дженералз», выведя хозяев вперед. «Кривбасс» ответил практически мгновенно, забросив три шайбы за полторы минуты. Поочередно у криворожан отметились Александр Михеенок, Иван Савченко и Алексей Ворона. Еще через пару мгновений Алексей Янишевский сократил разрыв в счете до одной шайбы, но, как оказалось, это был последний гол «Дженералз» в этой игре.

До конца периода все тот же Савченко реализовал большинство «Кривбасса» и оформил дубль, а на последних секундах заключительного периода свою вторую шайбу в матче забросил и Михеенок, поразив пустые ворота.

5:2 – уверенная победа «Кривбасса» в Броварах. «Дженералз» проиграли последний домашний матч в регулярном чемпионате, хотя это уже никак не отразится на турнирном положении команды.

38 тур. «Дженералз» - «Кривбасс» - 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Черненко (Янишевский, Татаренко-больш.), 20:57, 1:1 - Михеенок (Куцевич, Коваленко), 22:26, 1:2 - Савченко (Попов, Рябенко), 23:08, 1:3 -Ворона (Александров, Савченко), 24:01, 2:3 - Янишевский (Черненко, Сирченко), 25:34, 2:4 - Савченко (Рябенко, Афанасьев-больш.), 33:08, 2:5 - Михеёнок (Слюсарь, Алексюк) (гол в пустые ворота), 59:26.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Декало, Афанасьев, Белоусов, Александров, Рябенко, Горлушко, Катрич, Люльчук; Коваленко, Максименко, Савченко, Секирко, Ворона, Попов, Пидгурский, Алексюк, Михеенок, Куцевич, Свищев, Слюсарь.

«Дженералз»: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Привалихин, Порупа Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Черненко, Шиманский, Костюк, Безуглый, А. Дворник, Н. Дворник, И. Дворник.