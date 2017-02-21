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НХЛ. Сент-Луис уступил Флориде, Аризона обыграла Анахайм

Статистика и видеообзоры поединков понедельника

  • 21.02.2017 12:30
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НХЛ. Сент-Луис - Флорида
© НХЛ. Сент-Луис - Флорида
В понедельник в Лиге были сыграны две встречи. 
 
Сент-Луис - Флорида - 1:2 
1-й период
0:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 17 (Ник Бьюгстад - 4), 10:40 
3-й период
1:1 Сент-Луис - Кайл Бродзяк - 7 (Скотти Апшолл - 5, Райан Ривс - 5), 02:54
1:2 Флорида - Винсент Трочек - 21 (Марк Писик - 9, Райлли Смит - 15), 19:55
 
Флорида с идеальным результатом завершила пятиматчевое гостевое турне, одержав пять побед подряд. Никогда в истории клуба такого еще не происходило. Сент-Луис проиграл второй раз подряд, а со вторника уйдет на пятидневный перерыв. 
 
 
Аризона - Анахайм - 3:2 
1-й период
1:0 Аризона - Кристиан Дворак - 10 (Шейн Доун - 15, Брендан Перлини - 5), 02:02 
2:0 Аризона - Джэйкоб Чичран - 4 (Райан Уайт - 6, Тобиаш Ридер - 11), 04:46 
3:0 Аризона - Радим Врбата - 12 (Макс Доми - 16, Люк Щенн - 6), 14:50 
2-й период
3:1 Анахайм - Райан Гецлаф - 10 (Джош Мэнсон - 10, Ник Ричи - 9), 12:26
3-й период
3:2 Анахайм - Райан Гецлаф - 11 (Сами Ватанен - 16, Кэм Фаулер - 20), 19:33
 
За Аризону в НХЛ дебютировал Марек Лангхамер - 22-летний чешский голкипер. В начале третьего периода он заменил Майка Смита, который покинул площадку из-за подозрения на сотрясение мозга. «Койоты» выиграли восьмой матч из 13-ти, «Утки» проиграли пять матчей из девяти последних.  
 




Источник — Sport.ua

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