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Кременчуг, Донбасс, Кривбасс и Дженералз сыграют в плей-офф УХЛ

Определились все участники плей-офф УХЛ

  • 20.02.2017 15:03
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uhl.com.ua
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После матча «Витязь» - «Белый Барс» (3:4 ОТ) определились все участники плей-офф УХЛ.

«Белый Барс» потерял математические шанс догнать «Дженералз». За четыре матча до конца регулярного сезона он отстает на 12 очков, при этом «Дженералз» имеют преимущество по личным встречам.

В плей-офф сыграют «Кременчуг», «Донбасс», «Кривбасс» и «Дженералз». Пока неизвестен только победитель регулярного сезона. Его определят «Кременчуг» и «Донбасс», имеющие равное количество очков.

Турнирная таблица:

1. «Кременчуг» – 90 (37 матчей)
2. «Донбасс» – 90 (37)
3. «Кривбасс» – 64 (36)
4. «Дженералз» – 41 36)
5. «Белый Барс» – 29 (36)
6. «Витязь» – 13 (36)

 

Источник — УХЛ

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