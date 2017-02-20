Кременчуг, Донбасс, Кривбасс и Дженералз сыграют в плей-офф УХЛ

После матча «Витязь» - «Белый Барс» (3:4 ОТ) определились все участники плей-офф УХЛ.

«Белый Барс» потерял математические шанс догнать «Дженералз». За четыре матча до конца регулярного сезона он отстает на 12 очков, при этом «Дженералз» имеют преимущество по личным встречам.

В плей-офф сыграют «Кременчуг», «Донбасс», «Кривбасс» и «Дженералз». Пока неизвестен только победитель регулярного сезона. Его определят «Кременчуг» и «Донбасс», имеющие равное количество очков.

Турнирная таблица:

1. «Кременчуг» – 90 (37 матчей)

2. «Донбасс» – 90 (37)

3. «Кривбасс» – 64 (36)

4. «Дженералз» – 41 36)

5. «Белый Барс» – 29 (36)

6. «Витязь» – 13 (36)