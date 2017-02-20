В воскресенье в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Рейнджерс - Вашингтон - 2:1

1-й период

1:0 Рейнджерс - Райан МакДона - 3 (Рик Нэш - 13, Дерек Степан - 30), 07:49

2-й период

1:1 Вашингтон - Александр Овечкин - 27 (Ларс Эллер - 11, Евгений Кузнецов - 33), 17:24, в большинстве

3-й период

2:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 12 (Крис Крайдер - 18, Мика Зибанежад - 15), 08:37

Вашингтон впервые с конца декабря потерпел второе поражение подряд, а «Рейнджеры» выиграли в пятый раз дома, одержав 10-ю победу в последних 13 матчах. Победу хозяевам принес гол Матса Зуккарелло, Третьей звезды матча. Голкипер нью-йоркской команды Хенрик Лундквист (Первая зведа) отразил 31 бросок, одержал 401-ю победу в карьере и сравнялся с Крисом Осгудом на 11-м месте по числу вратарских побед в истории НХЛ. Ему надо выиграть два матча, чтобы сравняться на 10-м месте с Грантом Фюром.

Питтсбург - Детройт - 2:5

1-й период

0:1 Детройт - Ник Дженсен - 3 (Джастин Абделькадер - 9, Андреас Атанасиу - 6), 08:48

1:1 Питтсбург - Том Кунхакль - 3 (Кристофер Летанг - 28), 14:09, в меньшинстве

1:2 Детройт - Стив Отт - 3 (Райли Шихан - 9), 16:29

3-й период

1:3 Детройт - Томаш Татар - 14 (Хенрик Зеттерберг - 31, Антони Манта - 18), 00:27

1:4 Детройт - Томаш Ванек - 15, 02:16

2:4 Питтсбург - Сидни Кросби - 32 (Джейк Гюнцель - 6), 02:23

2:5 Детройт - Люк Гленденинг - 3 (Стив Отт - 3, Хенрик Зеттерберг - 32), 19:08, в пустые ворота

«Красные крылья» за два последних дня недели переиграли Вашингтон и Питтсбург. «Пингвины» впервые за 10 матчей проиграли в основное время. Центрфорвард хозяев Сидни Кросби, которого перед игрой поздравили с 1000 набранных очков в НХЛ, забил 32-й гол в сезоне. С 65 баллами он занимает второе место в списке бомбардиров, два очка уступая Коннору Макдэвиду.

Оттава - Виннипег - 2:3

1-й период

0:1 Виннипег - Дастин Бафлин - 9 (Марк Шайфли - 34, Патрик Лайне - 23), 01:09

0:2 Виннипег - Мэтью Перро - 6 (Марк Шайфли - 35, Патрик Лайне - 24), 12:28

2-й период

1:2 Оттава - Марк Стоун - 22 (Эрик Карлссон - 41, Дион Фанеф - 16), 05:10, в большинстве

3-й период

1:3 Виннипег - Джошуа Морриссей - 3, 02:33

2:3 Оттава - Зак Смит - 14 (Дерик Брассар - 21, Эрик Карлссон - 42), 05:05

В последних четырех матчах Виннипег набрал семь очков из восьми возможных и на расстояние одного балла приблизился к зоне плей-офф. К поражению «Сенаторов» прибавились серьезные кадровые проблемы. Перед матчем стало известно, что нападающий Бобби Райан выбыл на неопределенный срок, а по ходу воскресной встречи травмы получили сразу три форварда: Майк Хоффман, Марк Стоун и Томми Уингелс.

Баффало - Чикаго - 1:5

1-й период

0:1 Чикаго - Райан Хартмэн - 14 (Таннер Керо - 5, Данкан Кит - 36), 13:34

1:1 Баффало - Эвандер Кейн - 21 (Джек Айкел - 20, Расмус Ристолайнен - 32), 19:54

2-й период

1:2 Чикаго - Мариан Хосса - 21 (Маркус Крюгер - 10, Михал Кемпны - 6), 09:40

1:3 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 12 (Рихард Паник - 14, Ник Шмалтц - 7), 15:26

3-й период

1:4 Чикаго - Артём Анисимов - 21 (Патрик Кейн - 40, Артемий Панарин - 33), 03:29

1:5 Чикаго - Патрик Кейн - 20 (Артемий Панарин - 34), 06:36

Чикаго одержал шестую гостевую победу подряд, а Баффало проиграл впервые за четыре игры. Правый крайний гостей Патрик Кейн, Первая звезда поединка, стал первым американским хоккеистом в истории НХЛ, кто в 10-й раз подряд забросил 20 шайб в сезоне.

Айлендерс - Нью-Джерси - 6:4

1-й период

0:1 Нью-Джерси - Майлс Вуд - 8 (Тэйлор Холл - 25, Кайл Палмьери - 19), 09:15, в большинстве

1:1 Айлендерс - Райан Стром - 10 (Энтони Бювиллье - 9, Деннис Зайденберг - 14), 14:33

2-й период

2:1 Айлендерс - Кэйси Сизикас - 7 (Стивен Джионта - 4), 02:44

3:1 Айлендерс - Райан Стром - 11, 09:32

4:1 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 16 (Джонни Бойчак - 15), 11:59, в меньшинстве

4:2 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 16 (Трэвис Зэйджак - 23, Тэйлор Холл - 26), 13:21

4:3 Нью-Джерси - Джозеф Бландиси - 1 (Стивен Сантини - 4, Стефан Ноусен - 2), 17:55

3-й период

5:3 Айлендерс - Джон Таварес - 21 (Райан Стром - 14, Андерс Ли - 14), 00:26, в большинстве

6:3 Айлендерс - Джейсон Чимера - 15, 01:00

6:4 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 14 (Дэймон Северсон - 23, Кит Кинкэйд - 1), 08:37, в большинстве

«Островитяне» взяли реванш у «Дьяволов» за субботнее поражение. Они на расстояние одного очка подобрались к зоне плей-офф, но теперь им предстоит решающий отрезок сезона из рекордной в истории клуба девятиматчевой выездной серии.

Коламбус - Нэшвилл - 3:4

1-й период

0:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 9 (Роман Йоси - 20, Джеймс Нил - 11), 02:24

2-й период

0:2 Нэшвилл - Кевин Фиала - 7 (Майк Фишер - 20), 09:38

1:2 Коламбус - Брэндон Саад - 18 (Сет Джонс - 23, Зак Веренски - 26), 10:36

1:3 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 12 (Джеймс Нил - 12, ПиКей Суббан - 16), 15:40

2:3 Коламбус - Оливер Бьоркстранд - 2 (Александер Веннберг - 37, Зак Веренски - 27), 17:39

3-й период

3:3 Коламбус - Зак Веренски - 9 (Александер Веннберг - 38, Сет Джонс - 24), 03:41

3:4 Нэшвилл - Маттиас Экхольм - 3 (Филип Форсберг - 20, ПиКей Суббан - 17), 09:09

Нэшвилл на два очка опережает Калгари в борьбе за первую «уайлд-кард» Западной конференции, а Коламбус, проигравший впервые за три матча, на один балл отстает от занимающего второе место в Столичном дивизионе Питтсбурга.

Каролина - Торонто - 0:4

2-й период

0:1 Торонто - Коннор Браун - 13 (Джеймс ван Римсдик - 26, Тайлер Бозак - 24), 01:07

0:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 28 (Джэйк Гардинер - 19), 09:53

3-й период

0:3 Торонто - Джэйк Гардинер - 8 (Назем Кадри - 22, Лео Комаров - 12), 06:10

0:4 Торонто - Коннор Браун - 14 (Джеймс ван Римсдик - 27, Джэйк Гардинер - 20), 08:09

Торонто избежал третьего подряд поражения, а проигрышная серия Каролины достигла четырех игр. Потрясающий гол забил Остон Мэттьюз, Третья звезда встречи: молодой форвард в силовой манере продрался к воротам, срезал угол и в падении с неудобной руки отправил шайбу в ворота.

Колорадо - Тампа-Бэй - 2:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 8 (Александер Киллорн - 14, Виктор Хедман - 38), 18:18

2-й период

0:2 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 7 (Валтери Филппула - 26, Брайан Бойл - 9), 10:09

3-й период

1:2 Колорадо - Микко Рантанен - 13 (Блэйк Комо - 5, Мэтт Дюшен - 20), 02:46

2:2 Колорадо - Мэтт Дюшен - 16 (Тайсон Бэрри - 21, Нэтан Маккиннон - 27), 19:18

Овертайм

2:3 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 17, 02:27

Необходимые два очка гостям принес левый крайний Джонатан Друин, Третья звезда матча, забивший классный гол в овертайме.

Сан-Хосе - Бостон - 1:2 (ОТ)

1-й период

0:1 Бостон - Райан Спунер - 9 (Джимми Хэйс - 3, Адам МакКуэйд - 5), 11:05

2-й период

1:1 Сан-Хосе - Патрик Марло - 21 (Брент Бернс - 37, Дэвид Щлемко - 12), 17:37

Овертайм

1:2 Бостон - Брэд Маршанд - 25 (Тори Круг - 32, Патрис Бержерон - 20), 02:36

Центрфорвард гостей Брэд Маршанд, Первая звезда поединка, забил решающий гол в овертайме и принес Бостону четвертую победу подряд при новом тренере Брюсе Кэссиди. «Брюинз» стали четвертой командой из 20, кто смог победить в первой игре после обязательного перерыва.

Анахайм - Лос-Анджелес - 1:0

2-й период

1:0 Анахайм - Джош Мэнсон - 2 (Райан Гецлаф - 34, Ник Ричи - 8), 01:19 -

В калифорнийском дерби Анахайм выиграл благодаря шайбе защитника Джоша Мэнсона (Второй звезды встречи) и отличной игре вратаря Джона Гибсона (Первой звезды), который отразил все 24 броска. Лос-Анджелес потерпел третье поражение подряд и на два очка отстает от зоны плей-офф.

Ванкувер - Филадельфия - 2:3

1-й период

0:1 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 25 (Шейн Гостисбир - 19, Иван Проворов - 19), 05:45, в большинстве

2-й период

0:2 Филадельфия - Якуб Ворачек - 15 (Шон Кутюрье - 8, Шейн Гостисбир - 20), 01:11

0:3 Филадельфия - Брэйден Щенн - 18 (Шейн Гостисбир - 21), 02:38, в большинстве

1:3 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 15 (Даниэль Седин - 22, Хенрик Седин - 24), 03:43

2:3 Ванкувер - Янник Хансен - 6 (Бо Хорват - 22, Бен Хаттон - 11), 12:42