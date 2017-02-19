В субботу в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Баффало - Сент-Луис - 3:2

1-й период

0:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 28 (Джейден Шварц - 23, Джоэль Эдмундсон - 12), 01:31

1:1 Баффало - Николя Бэптист - 3 (Джек Айкел - 19, Эвандер Кейн - 11), 09:34

2-й период

2:1 Баффало - Эвандер Кейн - 20 (Зак Богосян - 5, Николя Бэптист - 1), 11:58

3:1 Баффало - Райан О'Райлли - 13 (Расмус Ристолайнен - 31, Кайл Окпосо - 21), 19:28, в большинстве

3-й период

3:2 Сент-Луис - Скотти Апшолл - 6, 15:03, в меньшинстве

Баффало одержал третью победу подряд и на расстояние вытянутой руки приблизился к зоне плей-офф. Сент-Луис, в свою очередь, не смог продлить победную серию до семи матчей.

Монреаль - Виннипег - 1:3

1-й период

1:0 Монреаль - Андрей Марков - 4 (Макс Пачиоретти - 23, Алекс Гальченюк - 18), 11:04

2-й период

1:1 Виннипег - Джоэль Армиа - 6, 04:52, в меньшинстве

3-й период

1:2 Виннипег - Мэтью Перро - 5 (Дастин Бафлин - 29, Патрик Лайне - 22), 01:16

1:3 Виннипег - Патрик Лайне - 28 (Бен Чиарот - 7, Мэтью Перро - 15), 18:43, в пустые ворота

Монреаль потерпел поражение в первом матче с Клодом Жюльеном на тренерском посту. «Канадиенс» проиграли седьмой матч из последних восьми. Виннипег набрал пять очков в последних трех играх и на расстояние трех очков приблизился к зоне плей-офф.

Детройт - Вашингтон - 3:2 (ОТ)

1-й период

1:0 Детройт - Франс Нильсен - 11 (Хенрик Зеттерберг - 29, Никлас Кронвалл - 7), 08:13, в большинстве

2-й период

2:0 Детройт - Томаш Татар - 13 (Хенрик Зеттерберг - 30, Антони Манта - 17), 03:33

2:1 Вашингтон - Зак Сэнфорд - 2 (Ларс Эллер - 10), 18:36

3-й период

2:2 Вашингтон - Дэниэл Уинник - 8 (Ти Джей Оши - 18, Никлас Бэкстрем - 44), 15:12

Буллиты

3:2 Детройт, Хенрик Зеттерберг

Левый крайний хозяев Хенрик Зеттерберг, Первая звезда поединка, реализовал буллит в пятом раунде и прервал 14-матчевую победную серию вратаря Вашингтона Брэйдена Холтби. Голкиперу не хватило трех побед, чтобы сравняться с рекордом Жиля Жильбера, который в сезоне 1975-76 в составе Бостона выиграл 17 раз подряд. В субботу также прервалась серия столичной команды из шести побед. Примечательно, что в субботу пять команд проводили первые игры после перерыва и все пять проиграли, в том числе Чикаго, Тампа-Бэй, Нэшвилл и Монреаль. «Красные крылья» одержали первую победу с 4 февраля. В этом сезоне Детройт семь раз исполнял буллиты и все семь раз праздновал успех.

Торонто - Оттава - 3:6

1-й период

0:1 Оттава - Крис Вайдман - 4 (Дерик Брассар - 20, Марк Стоун - 22), 17:26

0:2 Оттава - Райан Дзингель - 12 (Марк Мето - 9, Марк Стоун - 23), 17:46

2-й период

1:2 Торонто - Морган Райлли - 3 (Остон Мэттьюз - 20, Вилльям Нюландер - 24), 14:38

2:2 Торонто - Назем Кадри - 24 (Джош Лейво - 5), 17:52

3-й период

3:2 Торонто - Вилльям Нюландер - 16 (Остон Мэттьюз - 21, Лео Комаров - 11), 02:04, в большинстве

3:3 Оттава - Майк Хоффман - 19 (Кайл Тёррис - 20, Эрик Карлссон - 39), 05:32

3:4 Оттава - Дерик Брассар - 10 (Марк Стоун - 24, Эрик Карлссон - 40), 06:26, в большинстве

3:5 Оттава - Марк Стоун - 21 (Кайл Тёррис - 21), 18:10, в пустые ворота

3:6 Оттава - Дерик Брассар - 11 (Кайл Тёррис - 22, Марк Стоун - 25), 19:15, в пустые ворота

Пять очков (1+4) Марка Стоуна, Первой звезды встречи и три балла (2+1) Дерика Брассара (Второй звезды) принесли Оттаве четвертую победу в пяти матчах. По проценту набранных очков «Сенаторы» вышли в лидеры Атлантического дивизиона. Торонто покинул зону плей-офф, уступив место победившей в субботу Флориде.

Нью-Джерси - Айлендерс - 3:2

1-й период

1:0 Нью-Джерси - Девантэ Смит-Пелли - 3 (Трэвис Зэйджак - 22, Йон Мерилл - 4), 07:10

1:0 Айлендерс - Джон Таварес не реализовал буллит

2-й период

2:0 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 11 (Адам Хенрик - 17), 08:49, в меньшинстве

3-й период

3:0 Нью-Джерси - Павел Заха - 8 (Пьер Паренто - 13, Дэймон Северсон - 22), 06:21, в большинстве

3:1 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 15 (Кэлвин де Хаан - 12), 08:58

3:2 Айлендерс - Энтони Бювиллье - 5 (Алан Кьюин - 9, Джонни Бойчак - 14), 13:48

Нью-Джерси на расстояние четырех очков приблизился к зоне плей-офф, а «Островитяне» упустили возможность сравняться с Бостоном и Флоридой. Нью-йоркская команда из оставшихся 24 матчей 17 проведет в гостях.

Чикаго - Эдмонтон - 1:3

2-й период

0:1 Эдмонтон - Мэттью Беннинг - 3, 05:02, в большинстве

3-й период

0:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 12 (Райан Нюджент-Хопкинс - 17, Джордан Эберле - 23), 09:50

1:2 Чикаго - Рихард Паник - 15 (Джонатан Тэйвз - 25, Тревор ван Римсдик - 6), 15:13

1:3 Эдмонтон - Коннор Макдэйвид - 20 (Марк Летесту - 16, Леон Драйзайтль - 30), 19:33, в пустые ворота

Чикаго не смог продлить победную серию до шести игр, как и многие другие команды неудачно сыграв в первом матче после перерыва. Единственный гол хозяев забил Рихард Паник. Ассистентом выступил Джонатан Тэйвз, набравший 600-е очко в карьере.

Даллас - Тампа-Бэй - 4:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 9 (Брайан Бойл - 8, Джейк Дотчин - 3), 03:07

0:2 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 17 (Брэйден Пойнт - 14, Виктор Хедман - 37), 11:59, в большинстве

1:2 Даллас - Антуан Руссель - 9 (Дэн Хэмьюс - 13, Тайлер Сегин - 36), 12:50

2:2 Даллас - Антуан Руссель - 10 (Тайлер Сегин - 37, Патрик Ивз - 16), 18:50

2-й период

2:3 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 10 (Тайлер Джонсон - 18, Ондржей Палат - 17), 09:46, в большинстве

3-й период

3:3 Даллас - Антуан Руссель - 11 (Тайлер Сегин - 38, Патрик Шарп - 7), 04:40

Овертайм

4:3 Даллас - Джейми Бенн - 20 (Коди Икин - 7), 03:47

Даллас прервал серию из трех поражений благодаря первому хет-трику в карьере Антуана Русселя, Первой звездой матча. Тампа-Бэй пополнила когорту команду, проигравших в первом матче после пятидневного перерыва.

Миннесота - Нэшвилл - 5:2

1-й период

1:0 Миннесота - Микаель Гранлунд - 17 (Нино Нидеррайтер - 24, Микко Койву - 27), 02:38, в большинстве

2-й период

2:0 Миннесота - Джейсон Зукер - 17 (Микаель Гранлунд - 36, Джаред Спёрджин - 20), 17:00

3-й период

3:0 Миннесота - Микко Койву - 17 (Райан Сутер - 24, Джейсон Зукер - 23), 00:35

3:1 Нэшвилл - Колин Уилсон - 8 (Янник Вебер - 7), 08:16

3:2 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 8 (Джеймс Нил - 10, Колин Уилсон - 15), 10:25

4:2 Миннесота - Джейсон Зукер - 18, 16:41

5:2 Миннесота - Эрик Стаал - 17 (Джейсон Поминвиль - 27, Райан Сутер - 25), 18:05, в пустые ворота

Миннесота на расстояние одного очка приблизилась к Вашингтону в борьбе за Президентский кубок. «Дикие» одержали седьмую победу в последних 10 матчах и с большим отрывом лидируют в Западной конференции. Вратарь хозяев Деван Дубник, Третья звезда поединка, обошел Сергея Бобровского из Коламбуса по числу побед в сезоне (32) и вышел на первое место в лиге. Также Дубник лидирует по проценту отраженных бросков (93,4) и числу в среднем пропущенных шайб (1,97). Нападающий Миннесоты Микко Койву (Вторая звезда) забил победный гол, набрав 600-е очко в карьере.

Аризона - Сан-Хосе - 1:4

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 26 (Мелкер Карлссон - 8), 09:01

0:2 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 8 (Майкл Хэйли - 8, Бренден Диллон - 7), 14:26

2-й период

0:3 Сан-Хосе - Майкл Хэйли - 1 (Пол Мартин - 16, Мелкер Карлссон - 9), 02:34

3-й период

1:3 Аризона - Мартин Ханзал - 15 (Алекс Голигоски - 20, Радим Врбата - 29), 00:33

1:4 Сан-Хосе - Брент Бернс - 27 (Логан Кутюр - 20, Джо Торнтон - 34), 16:35, в большинстве

Два гола Брента Бернса, Первой звезды поединка, принесли «Акулам» вторую победу в трех матчах. В этом сезоне Бернс забросил уже 27 шайб, сравнявшись с лучшим результатом среди защитников в истории клуба. С 29 февраля 2016 года Бернс провел 104 матча (включая плей-офф Кубка Стэнли), в которых забил 41 гол и набрал 111 очков. С 63 очками Бернс занимает третье место в списке лучших бомбардиров этого чемпионата, уступая только Коннору Макдэвиду (67) и Сидни Кросби (64). Аризона проиграла в основное время впервые за последние пять матчей.

Ванкувер - Калгари - 2:1 (ОТ)

1-й период

1:0 Ванкувер - Александр Эдлер - 3 (Трой Стечер - 16), 12:44

3-й период

1:1 Калгари - Марк Джордано - 8 (Мэттью Ткачак - 26, Михаэль Фролик - 19), 19:54

Овертайм

2:1 Ванкувер - Крис Танев - 1 (Даниэль Седин - 21), 00:34

В первом периоде запоминающуюся шайбу забросил защитник «Кэнакс» Александр Эдлер (Вторая звезда встречи), поразивший ворота Брайана Эллиотта броском с середины площадки. Калгари сохранил место в зоне плей-офф, а Ванкувер от «Флэймз»", которые занимают место второй «уайлд-кард», отделяют четыре очка.

Лос-Анджелес - Флорида - 2:3

1-й период

0:1 Флорида - Джонатан Юбердо - 4 (Александр Барков - 21, Винсент Трочек - 21), 15:05

2-й период

0:2 Флорида - Юсси Йокинен - 9 (Райлли Смит - 14, Алекс Петровиц - 9), 01:14

1:2 Лос-Анджелес - Двайт Кинг - 8 (Тревор Льюис - 11, Ник Шор - 6), 05:39

2:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 19 (Джефф Картер - 24, Пол Ладю - 2), 11:56

3-й период

2:3 Флорида - Александр Барков - 14 (Яромир Ягр - 23, Аарон Экблад - 10), 00:15