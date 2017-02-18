В пятницу в Лиге были сыграны три встречи.
Коламбус - Питтсбург - 2:1 (ОТ)
2-й период
1:0 Коламбус - Райан Мюррэй - 2 (Вилльям Карлссон - 15, Джош Андерсон - 10), 01:33
1:1 Питтсбург - Йан Коул - 4 (Евгений Малкин - 35), 06:13
Овертайм
2:1 Коламбус - Брендон Дубински - 9 (Кэм Аткинсон - 23, Сет Джонс - 22), 01:04
«Блю Джекетс» впервые за почти месяц смогли выиграть дважды подряд. Питтсбург продлил серию без поражений в основное время до девяти встреч. Центрфорвард гостей Евгений Малкин отдал 500-ю передачу в карьере.
Каролина - Колорадо - 1:2 (ОТ)
1-й период
0:1 Колорадо - Тайсон Бэрри - 4 (Джером Игинла - 9, Джон Митчелл - 1), 13:48
1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 19 (Ли Стемпняк - 16, Бретт Песке - 12), 19:11
Овертайм
1:2 Колорадо - Микко Рантанен - 12 (Мэтт Дюшен - 19), 04:23
Колорадо прервал серию из пяти поражений благодаря голу Микко Рантанена (Первой звезды матча) в овертайме. Также «Лавины» впервые за 12 матчей выиграли в гостях. Колорадо завершил пятиматчевую гостевую серию, которая уложилась в семь дней. Каролина сыграла впервые после пятидневного перерыва и пополнила число команд, потерпевших неудачу после короткого отпуска. «Ураганы» проиграли в третий раз подряд.
Анахайм - Флорида - 1:4
2-й период
1:0 Анахайм - Эндрю Кольяно - 12 (Логан Шо - 3), 02:45, в меньшинстве
1:1 Флорида - Кольтон Скевьёр - 7 (Дерек Маккензи - 9, Шон Торнтон - 2), 04:18
1:2 Флорида - Яромир Ягр - 11, 06:58
1:3 Флорида - Аарон Экблад - 8 (Винсент Трочек - 20, Джонатан Марчиссо - 18), 10:08, в большинстве
3-й период
1:4 Флорида - Дерек Маккензи - 5, 18:02, в меньшинстве, в пустые ворота
Флорида выиграла шестой матч из семи последних, третий подряд и на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф. Первой звездой встречи был признан нападающий «Пантер» Кольтон Скевьёр, который во втором периоде сравнял счет и положил начало успеху своей команды.
Источник — Sport.ua
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