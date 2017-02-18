В пятницу в Лиге были сыграны три встречи.

Коламбус - Питтсбург - 2:1 (ОТ)

2-й период

1:0 Коламбус - Райан Мюррэй - 2 (Вилльям Карлссон - 15, Джош Андерсон - 10), 01:33

1:1 Питтсбург - Йан Коул - 4 (Евгений Малкин - 35), 06:13

Овертайм

2:1 Коламбус - Брендон Дубински - 9 (Кэм Аткинсон - 23, Сет Джонс - 22), 01:04

«Блю Джекетс» впервые за почти месяц смогли выиграть дважды подряд. Питтсбург продлил серию без поражений в основное время до девяти встреч. Центрфорвард гостей Евгений Малкин отдал 500-ю передачу в карьере.

Каролина - Колорадо - 1:2 (ОТ)

1-й период

0:1 Колорадо - Тайсон Бэрри - 4 (Джером Игинла - 9, Джон Митчелл - 1), 13:48

1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 19 (Ли Стемпняк - 16, Бретт Песке - 12), 19:11

Овертайм

1:2 Колорадо - Микко Рантанен - 12 (Мэтт Дюшен - 19), 04:23

Колорадо прервал серию из пяти поражений благодаря голу Микко Рантанена (Первой звезды матча) в овертайме. Также «Лавины» впервые за 12 матчей выиграли в гостях. Колорадо завершил пятиматчевую гостевую серию, которая уложилась в семь дней. Каролина сыграла впервые после пятидневного перерыва и пополнила число команд, потерпевших неудачу после короткого отпуска. «Ураганы» проиграли в третий раз подряд.

Анахайм - Флорида - 1:4

2-й период

1:0 Анахайм - Эндрю Кольяно - 12 (Логан Шо - 3), 02:45, в меньшинстве

1:1 Флорида - Кольтон Скевьёр - 7 (Дерек Маккензи - 9, Шон Торнтон - 2), 04:18

1:2 Флорида - Яромир Ягр - 11, 06:58

1:3 Флорида - Аарон Экблад - 8 (Винсент Трочек - 20, Джонатан Марчиссо - 18), 10:08, в большинстве

3-й период

1:4 Флорида - Дерек Маккензи - 5, 18:02, в меньшинстве, в пустые ворота