В четверг в Лиге были сыграны восемь встреч.

Баффало - Колорадо - 2:0

2-й период

1:0 Баффало - Сэм Рейнхарт - 13 (Расмус Ристолайнен - 30, Райан О'Райлли - 25), 00:48, в большинстве

3-й период

2:0 Баффало - Эвандер Кейн - 19 (Эван Родригез - 2, Джек Айкел - 18), 15:46

23 сэйва Робина Ленера, Первой звезды матча, принесли Баффало третью победу в четырех матчах. Ленер отыграл на ноль во второй раз в сезоне, а «Сэйбрз» на расстояние трех очков приблизились к зоне плей-офф. Для Колорадо поражение стало пятым подряд и 11-м кряду в гостях.

Нью-Джерси - Оттава - 0:3

2-й период

0:1 Оттава - Дион Фанеф - 9 (Крис Вайдман - 11, Бобби Райан - 12), 18:01, в большинстве

3-й период

0:2 Оттава - Эрик Карлссон - 9 (Дерик Брассар - 19, Том Пайатт - 12), 16:02

0:3 Оттава - Кайл Тёррис - 19 (Зак Смит - 15, Майк Хоффман - 20), 18:23, в пустые ворота

Вратарь гостей Майк Кондон, Первая звезда поединка, отразил 21 бросок в створ и пятый раз в сезоне сыграл на ноль. «Дьволы» уступили во втором из трех матчей и на пять очков отстают от Торонто.

Айлендерс - Рейнджерс - 4:2

1-й период

0:1 Рейнджерс - Ник Холден - 9 (Матс Зуккарелло Аасен - 31, Брэйди Скей - 24), 06:23

2-й период

1:1 Айлендерс - Андерс Ли - 22 (Джош Бэйли - 28, Джон Таварес - 27), 02:43

2:1 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 13 (Стивен Джионта - 3), 06:24

3-й период

3:1 Айлендерс - Николай Кулемин - 10 (Джон Таварес - 28), 03:03, в меньшинстве

3:2 Рейнджерс - Джимми Веси - 14 (Рик Нэш - 12, Брэйди Скей - 25), 03:46, в большинстве

4:2 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 14 (Джейсон Чимера - 9), 18:50, в пустые ворота

«Рейнджеры» не смогли продлить победную серию до семи матчей, а «Островитяне» на расстояние одного очка приблизились к зоне плей-офф.

Питтсбург - Виннипег - 4:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Питтсбург - Евгений Малкин - 24 (Скотт Уилсон - 12, Патрик Хорнквист - 17), 00:59

2:0 Питтсбург - Крис Куниц - 9 (Сидни Кросби - 32, Кристофер Летанг - 25), 06:28

2-й период

2:1 Виннипег - Патрик Лайне - 27 (Мэтью Перро - 14, Марк Шайфли - 32), 17:10

3-й период

2:2 Виннипег - Пол Постма - 1 (Адам Лоури - 8), 04:22

2:3 Виннипег - Дастин Бафлин - 8 (Марк Шайфли - 33), 08:24

3:3 Питтсбург - Фил Кессел - 21 (Кристофер Летанг - 26, Сидни Кросби - 33), 13:55, в большинстве

Овертайм

4:3 Питтсбург - Сидни Кросби - 31 (Евгений Малкин - 34, Кристофер Летанг - 27), 04:38

Центрфорвард хозяев Сидни Кросби, Первая звезда встречи, преодолел отметку в 1000 очков, набрав 3 (1+2) балла, в том числе забив победный гол в овертайме. Капитан Питтсбурга стал 86-м игроком в 100-летней истории Лиги, преодолевшим этот рубеж. Кросби занял 12-е место в истории НХЛ по числу игр, понадобившихся для набора 1000 очков (757). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который перешагнул рубеж в 424-м матче в лиге. На второй позиции расположился бывший партнер Кросби по команде и его нынешний босс Марио Лемье (513). Кросби набрал 1000 очков на шесть игр быстрее, чем Яромир Ягр.

Сент-Луис - Ванкувер - 4:3

1-й период

1:0 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 3 (Кевин Шаттенкирк - 29, Иван Барбашев - 1), 04:30

1:1 Ванкувер - Бо Хорват - 18 (Никита Трямкин - 6), 10:15

2:1 Сент-Луис - Йори Лехтеря - 6 (Владимир Тарасенко - 28, Кольтон Парайко - 24), 17:17

2-й период

2:2 Ванкувер - Хенрик Седин - 12 (Даниэль Седин - 20, Маркус Гранлунд - 11), 08:27

3-й период

3:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 27 (Кевин Шаттенкирк - 30, Александр Стин - 27), 00:58, в большинстве

4:2 Сент-Луис - Александр Стин - 12 (Кевин Шаттенкирк - 31), 05:00, в большинстве

4:3 Ванкувер - Брэндон Саттер - 15 (Александр Эдлер - 12, Трой Стечер - 15), 06:49

Сент-Луис одержал шестую победу подряд. С тех пор, как Майк Йео сменил на посту тренера Кена Хичкока, «Блюзмены» выиграли семь из восьми матчей и на пять очков оторвались от Нэшвилла в борьбе за третье место в Центральном дивизионе. «Кэнакс» завершили шестиматчевое гостевое турне, в котором проиграли четыре раза.

Миннесота - Даллас - 3:1

1-й период

1:0 Миннесота - Райан Сутер - 8 (Джейсон Поминвиль - 26, Микко Койву - 25), 19:59, в большинстве

2-й период

2:0 Миннесота - Эрик Хаула - 12 (Джордан Шрёдер - 6, Микко Койву - 26), 04:51

3-й период

2:1 Даллас - Коди Икин - 2 (Антуан Руссель - 14, Патрик Ивз - 15), 05:19

3:1 Миннесота - Джаред Спёрджин - 8 (Эрик Хаула - 8, Микаель Гранлунд - 35), 13:04

Миннесота нанесла Далласу шестое подряд гостевое поражение. Из последних восьми встреч «Звезды» уступили в семи и уже на семь очков отстают от зоны плей-офф. Миннесота не допустила второго поражения подряд, что в этом сезоне с командой случалось лишь однажды.

Эдмонтон - Филадельфия - 6:3

1-й период

1:0 Эдмонтон - Мэтт Хэндрикс - 4 (Марк Летесту - 15, Ииро Пакаринен - 2), 02:14

2:0 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 22 (Мэттью Беннинг - 9, Райан Нюджент-Хопкинс - 16), 15:19

2-й период

2:1 Филадельфия - Радко Гудас - 3 (Шон Кутюрье - 7), 00:31

3:1 Эдмонтон - Джордан Эберле - 12 (Коннор Макдэйвид - 46, Патрик Марун - 9), 07:17

4:1 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 12 (Эрик Грайба - 3, Зак Кэссиан - 12), 08:32

5:1 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 10 (Коннор Макдэйвид - 47, Мэтт Хэндрикс - 3), 16:39

5:2 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 24 (Брэйден Щенн - 20), 19:15

3-й период

5:3 Филадельфия - Брэйден Щенн - 17 (Якуб Ворачек - 34, Клод Жиру - 30), 07:13, в большинстве

6:3 Эдмонтон - Коннор Макдэйвид - 19 (Джордан Эберле - 22, Патрик Марун - 10), 14:50

Центрфорвард хозяев Коннор Макдэйвид, Первая звезда матча, забил гол и сделал две передачи, сохранив первое место в списке бомбардиров с 66 очками. Эдмонтон поднялся на вторую строчку Тихоокеанского дивизиона, потеснив Анахайм. Филадельфия потерпела пятое поражение в шести матчах и уже на два балла отстает от зоны плей-офф.

Лос-Анджелес - Аризона - 3:5

1-й период

0:1 Аризона - Брендан Перлини - 9 (Радим Врбата - 28, Оливер Экман-Ларссон - 23), 04:51, в большинстве

0:2 Аризона - Тобиаш Ридер - 13 (Джордан Мартинук - 11, Алекс Голигоски - 18), 05:07

3-й период

1:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 17 (Джефф Картер - 23, Дастин Браун - 18), 08:38

1:3 Аризона - Брендан Перлини - 10 (Алекс Голигоски - 19), 09:55

2:3 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 9 (Тэннер Пирсон - 14), 11:07

2:4 Аризона - Джордан Мартинук - 9, 14:08, в меньшинстве

2:5 Аризона - Джордан Мартинук - 10 (Кристиан Дворак - 12, Джош Джурис - 3), 18:35, в пустые ворота

3:5 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 18 (Анже Копитар - 27, Джэйк Маззин - 11), 19:37, в большинстве

Аризона одержала четвертую победу в шести матчах, а «Короли» проиграли в третий раз за четыре встречи и не смогли вернуться в зону плей-офф несмотря на существенное преимущество по броскам (44:22). В последних четырех матчах Лос-Анджелес пропустил 18 голов.











