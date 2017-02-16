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Донбасс выиграл в Кременчуге впервые с 2015 года

В результативном матче дончане верх над «горожанами»

  • 16.02.2017 20:13
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Донбасс выиграл в Кременчуге впервые с 2015 года

В центральном матче 36-го тура Украинской хоккейной лиги «Донбасс» на выезде обыгрывает «Кременчук».

Стартовый отрезок для команды Сергея Витера выдался не простым – уже на второй минуте удача подмигнула Кирющенкову, который броском от левого борта каким-то чудом угодил точно в дальний угол ворот – 1:0. Удвоить перевес хозяева могли, получив численное преимущество – «5х3», однако гости с мощным спуртом соперника справились.

Вторая 20-минутка получилась по-настоящему зрелищной, а по результативности превысила семь предыдущих встреч этих команд. У «Донбасса» роль первой скрипки исполнил габаритный защитник Александр Сырей. Сначала он реализовал розыгрыш атаки с участием Кугута и Рамазанова, а затем удачно мощно выстрелил после передачи Победоносева.

Чтобы прийти в себя от двух «хуков» белоруса хозяевам понадобилось чуть больше минуты – Гниденко восстановил равенство в счете, а Гаврик во второй раз в игре вывел «Кременчук» вперед. Еще одну шайбу в ворота команды Пидгурского забил Артем Бондарев, который сильно и точно бросил от синей линии.

На второй перерыв дончане вполне могли уйти в качестве лидера – фантастический по исполнению гол да еще и в меньшинстве забил Никита Буценко. Лучший бомбардир сезона-2015/16 продемонстрировал завидную скорость, прорвавшись к воротам, а затем, уложив на лед Захарченко, с неудобной руки отправил шайбу в сетку ворот – 4:3.

Выручил хозяев Кирющенков, оформивший в матче дубль.

Отметим, что с 33-й минуты ворота «Донбасса» защищал Богдан Дьяченко, заменивший получившего повреждение Евгения Царегородцева.

В третий раз гостей вывел вперед, реализовавший численное преимущество Олег Шафаренко. С броском с острого угла Шамиля Рамазанова голкипер «Кременчука» справился, а вот на добивание Шафаренко уже не успел – 5:4. Как результат, «Донбасс» добыл важные три очка, поравнявшись в турнирной таблице с «Кременчуком».

Украинская хоккейная лига. 36 тур

«Кременчук» Кременчуг – «Донбасс» Донецк – 4:5 (1:0, 3:4, 0:1).
Шайбы: 1:0 Кирющенков (Кича), 01:22, 1:1 Сырей (Кугут, Рамазанов), 20:42-бол, 1:2 Бондарев (Егоров), 22:16, 2:2 Гниденко (Кирющенков), 23:54, 3:2 Гаврик, 30:42, 3:3 Сырей (Победоносцев), 41:07-бол., 3:4 Буценко (Кугут), 32:58-мен, 4:4 Кирющенков (Игнатенко), 36:40, 4:5 Шафаренко (Рамазанов, Кугут), 53:36-бол.

Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Дегтярев; Кича – Гниденко (А) – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Гаврик – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода; Чернышенко – Карпенко – Чорный, Мельников – Андрейкив.
Донбасс: Царегородцев (Дьяченко, 33:23); Рамазанов – Шафаренко – Никифоров, Сырей – Кугут (А); Р.Благой – Захаров – Голденков, Яковлевс – Вл.Алексюк; Лялька (А) – Буценко – Бабинец, Победоносцев (К) – Петрухно, Нименко – Бондарев – Егоров, Автаев – Григорьев.

Источник — ХК Донбасс

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