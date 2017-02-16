В среду в Лиге были сыграны четыре встречи.

Коламбус - Торонто - 5:2

1-й период

1:0 Коламбус - Джош Андерсон - 11 (Вилльям Карлссон - 14, Сет Джонс - 20), 04:30

2:0 Коламбус - Бун Дженнер - 11 (Зак Веренски - 24, Брендон Дубински - 21), 11:15

2-й период

3:0 Коламбус - Оливер Бьоркстранд - 1 (Александер Веннберг - 35, Брэндон Саад - 23), 01:32

4:0 Коламбус - Ник Фолиньо - 20 (Зак Веренски - 25, Александер Веннберг - 36), 09:56, в большинстве

4:1 Торонто - Назем Кадри - 22 (Лео Комаров - 10, Джош Лейво - 3), 17:28

3-й период

4:2 Торонто - Назем Кадри - 23 (Джош Лейво - 4), 06:19

5:2 Коламбус - Мэтт Калверт - 9 (Сет Джонс - 21), 17:39, в пустые ворота

Коламбус набрал 77 очков и сравнялся в турнирной таблице с Питтсбургом. «Кленовые листья» потерпели третье поражение в четырех матчах.

Детройт - Сент-Луис - 0:2

1-й период

0:1 Сент-Луис - Иван Барбашев - 2 (Кенни Агостино - 2, Карл Гуннарссон - 4), 02:06

3-й период

0:2 Сент-Луис - Джейден Шварц - 14, 19:49, в пустые ворота

Сент-Луис одержал пятую победу подряд, а вратарь Картер Хаттон, Первая звезда матча, в третий раз за последние четыре встречи отыграл на ноль. «Красные крылья» проиграли четвертый раз подряд и занимают последнее место в Восточной конференции.

Калгари - Филадельфия - 3:1

1-й период

0:1 Филадельфия - Ник Каусинс - 6 (Мэтт Рид - 6), 01:30

1:1 Калгари - Мэттью Ткачак - 11 (Микаэль Бэклунд - 24, Даги Хэмилтон - 26), 04:28

2-й период

2:1 Калгари - Ти Джей Броди - 4 (Мэттью Ткачак - 25, Дерик Энгелланд - 9), 12:45

3-й период

3:1 Калгари - Марк Джордано - 7, 19:21, в пустые ворота

Гол и передача новичка Мэттью Ткачака, Второй звезды поединка, а также 33 сэйва Брайана Эллиотта (Первой звезды) принесли Калгари пятую победу в последних семи матчах, благодаря чему «Флэймз» обошли Лос-Анджелес и вошли в зону плей-офф. Филадельфия проиграла в третий раз за четыре матча и остается вне зоны участников Кубка Стэнли. В последних пяти встречах «Флайерз» забили только четыре гола.

Сан-Хосе - Флорида - 5:6 (ОТ)

1-й период

0:1 Флорида - Юсси Йокинен - 8 (Райлли Смит - 13, Винсент Трочек - 19), 04:20

1:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 25 (Джо Павелски - 31), 04:51

1:2 Флорида - Ник Бьюгстад - 3 (Аарон Экблад - 9, Марк Писик - 8), 05:35

1:3 Флорида - Александр Барков - 12 (Кит Яндл - 26, Джонатан Юбердо - 4), 07:12

2:3 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 7 (Джо Торнтон - 33, Брент Бернс - 36), 15:25

2-й период

3:3 Сан-Хосе - Марк-Эдуард Власик - 4 (Кевин Лабанк - 11, Джо Павелски - 32), 06:27

3:3 Сан-Хосе - Джо Павелски не реализовал буллит

3-й период

3:4 Флорида - Ник Бьюгстад - 4 (Алекс Петровиц - 7), 02:15

3:5 Флорида - Александр Барков - 13 (Яромир Ягр - 22, Алекс Петровиц - 8), 12:41

4:5 Сан-Хосе - Джо Павелски - 19 (Дэвид Щлемко - 10, Бренден Диллон - 6), 16:39

5:5 Сан-Хосе - Джо Павелски - 20 (Томаш Гертл - 9, Дэвид Щлемко - 11), 19:22

Овертайм

5:6 Флорида - Джонатан Юбердо - 3 (Александр Барков - 20), 01:38

Правый крайний гостей Яромир Ягр в свой 45-й день рождения сделал одну голевую передачу и набрал 1900-е очко в карьере. Чех стал пятым игроком в истории (и третьим полевым), сыгравшим в НХЛ после наступления 45 лет. До него это сделали Горди Хоу, Крис Челиос, Мо Робертс и Джонни Бауэр. В 1684 матчах в НХЛ на счету Ягра 759 голов и 1141 передача. Нападающий Сан-Хосе Патрик Марло сыграл в 600-м матче в карьере подряд. Перед началом встречи «Акулы» поздравили его с 500 голами в НХЛ.











