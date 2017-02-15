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НХЛ. Питтсбург обыграл Ванкувер, Миннесота уступила Анахайму

Статистика и видеообзоры поединков вторника

  • 15.02.2017 08:58
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НХЛ. Питтсбург - Ванкувер
© НХЛ. Питтсбург - Ванкувер
Во вторник в Лиге были сыграны семь встреч. 
 
Нью-Джерси - Колорадо - 3:2 
1-й период
1:0 Нью-Джерси - Павел Заха - 7 (Стефан Ноусен - 1, Якоб Йозефсон - 7), 02:04 
2-й период
1:1 Колорадо - Марк Барберио - 1 (Гэбриэл Ландеског - 12, Микко Рантанен - 15), 06:43, в большинстве
2:1 Нью-Джерси - Энди Грин - 4 (Трэвис Зэйджак - 21), 08:55, в большинстве
3:1 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 15 (Тэйлор Холл - 24), 16:25
3:2 Колорадо - Михаил Григоренко - 6 (Мэтт Дюшен - 18), 18:34
 
Нью-Джерси набирает очки в пятом матче из последних шести, одержав при этом 4 победы. При этом «Дьяволы» прервали серию из шести поражений в очных противостояниях с Колорадо.
 
 
Питтсбург - Ванкувер - 4:0 
2-й период
1:0 Питтсбург - Евгений Малкин - 23 (Олли Мяяття - 6, Тревор Дэйли - 14), 05:16
3-й период
2:0 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 6 (Сидни Кросби - 31, Брайан Думулин - 9), 02:27
3:0 Питтсбург - Фил Кессел - 20 (Евгений Малкин - 33, Скотт Уилсон - 11), 14:03
4:0 Питтсбург - Мэтт Каллен - 9 (Ник Бонино - 14, Кристофер Летанг - 24), 18:03
 
Центрфорвард хозяев  Евгений Малкин вернулся после травмы (он пропустил 7 встреч) — и сразу же стал Первой звездой поединка, набрав 2 очка (1+1). Второй звездой был признан вратарь «Пингвинов» Мэттью Мюррэй, отразивший 29 бросков в створ. Это его третий шатаут в сезоне и четвертый в НХЛ.  Защитник Питтсбурга Тревор Дэйли отдал 200-ю результативную передачу в Лиге. Левый крайний гостей Даниэль Седин провел 1200-ю игру в регулярных чемпионатах.
 
 
Торонто - Айлендерс - 7:1 
1-й период
1:0 Торонто - Джош Лейво - 1, 11:36 
2:0 Торонто - Назем Кадри - 21 (Никита Зайцев - 24, Вилльям Нюландер - 23), 19:28 
2-й период
3:0 Торонто - Вилльям Нюландер - 15 (Назем Кадри - 21, Роман Полак - 3), 09:26
3:1 Айлендерс - Джейсон Чимера - 14, 16:55, буллит
3-й период
4:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 26 (Лео Комаров - 9, Джош Лейво - 1), 05:41, в большинстве
5:1 Торонто - Тайлер Бозак - 14 (Джеймс ван Римсдик - 25, Митчелл Мэрнер - 33), 07:16
6:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 27 (Коннор Браун - 12), 11:51
7:1 Торонто - Мэтт Ханвик - 1 (Джош Лейво - 2, Бен Смит - 2), 15:40
 
Голкипер хозяев Фредерик Андерсен, Вторая звезда матча, одержал 100-ю победу в НХЛ. Гол, ставший победным, забил центрфорвард Торонто Назем Кадри. Канадец выступает в Лиге с сезона-2009/10, и впервые в карьере забросил более 20-ти шайб.
 
 
Оттава - Баффало - 2:3 
1-й период
0:1 Баффало - Райан О'Райлли - 12 (Кайл Окпосо - 20, Джастин Фалк - 7), 00:24 
1:1 Оттава - Бобби Райан - 12 (Эрик Карлссон - 38, Фредрик Классон - 5), 14:45 
2-й период
2:1 Оттава - Дион Фанеф - 8 (Бобби Райан - 11), 14:33
3-й период
2:2 Баффало - Мэтт Моулсон - 12 (Сэм Рейнхарт - 24, Джек Айкел - 17), 00:51
2:3 Баффало - Джастин Бэйли - 2 (Джейк МакКейб - 10, Расмус Ристолайнен - 29), 07:38
 
В этом сезоне команды встречались 5 раз, и во всех этих поединках Баффало набирал очки, одержав 4 победы. Седьмой раз в сезоне «Сэйбрз» победили, уступая в счете после такого же периода. Такие же показатели у Монреаля и Питтсбурга. 
 
 
Миннесота - Анахайм - 0:1 
1-й период
0:1 Анахайм - Джозеф Крамаросса - 4 (Кори Перри - 29, Хампус Линдхольм - 8), 04:38
 
Миннесота третий раз в сезоне не смогла забить гол. У Анахайма завершилась самая длинная в сезоне выездная сессия из 6 игр (2 победы), «Дикие» провели 4-ю встречу из 8 домашних — это самая длинная домашняя серия в истории клуба.
 
 
Виннипег - Даллас - 5:2 
1-й период
1:0 Виннипег - Патрик Лайне - 24 (Эндрю Копп - 6, Марк Шайфли - 29), 15:04 
2-й период
2:0 Виннипег - Джоэль Армиа - 5 (Шон Маттиас - 4, Пол Постма - 11), 07:38
2:1 Даллас - Джейми Бенн - 19 (Джейсон Спецца - 24, Тайлер Сегин - 35), 08:43
2:2 Даллас - Тайлер Сегин - 21 (Джон Клингберг - 24, Джейми Бенн - 34), 13:35, в большинстве
3-й период
3:2 Виннипег - Патрик Лайне - 25 (Марк Шайфли - 30), 14:53
4:2 Виннипег - Блэйк Уилер - 17, 18:12, в пустые ворота
5:2 Виннипег - Патрик Лайне - 26 (Марк Шайфли - 31, Джошуа Морриссей - 12), 18:58, в пустые ворота
 
Первой звездой встречи стал правый крайний хозяев  Патрик Лайне, оформивший третий хет-трик в карьере. Центрфорвард «Джетс» Марк Шайфли отдал три голевых паса и набрал 201-е очков в регулярных чемпионатах (83+118). Левый крайний гостей Джейми Бенн набрал 501-е очко в Лиге (211+290), в последних 13-ти играх он записал на свой счет 18 очков (9+9).
 
 
Эдмонтон - Аризона - 5:2 
1-й период
0:1 Аризона - Джош Джурис - 3 (Джордан Мартинук - 10, Оливер Экман-Ларссон - 22), 10:44 
2-й период
1:1 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 21 (Милан Лючич - 20, Оскар Клефбом - 13), 02:51, в большинстве
2:1 Эдмонтон - Мэтт Хэндрикс - 3 (Ииро Пакаринен - 1, Марк Летесту - 14), 03:22
2:2 Аризона - Мартин Ханзал - 14 (Макс Доми - 15, Радим Врбата - 27), 03:33
3:2 Эдмонтон - Марк Летесту - 11 (Коннор Макдэйвид - 44, Леон Драйзайтль - 28), 10:24, в большинстве
3-й период
4:2 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 9 (Антон Слепышев - 5, Леон Драйзайтль - 29), 02:43
5:2 Эдмонтон - Патрик Марун - 20 (Оскар Клефбом - 14, Коннор Макдэйвид - 45), 06:29
 
Прервалась серия Эдмонтона из трех домашних поражений. Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Леон Драйзайтль, набравший 3 очка (1+2).





Источник — Sport.ua

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