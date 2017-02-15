Чемпионат мира в Киеве: праздник для других? Часть 2

Ниже - участие украинской сборной на чемпионатах мира, начиная с 2007-го. В последний раз Украина играла в элите мирового хоккея в 2007-м году. В 2016-м на чемпионате мира в Хорватии нашей национальной команде удалось вернуться во второй по силе дивизион Д1А.
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Элитный дивизион
|
UA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивизион Д1А
|
|
UA
|
UA
|
UA
|
UA
|
UA
|
|
UA
|
UA
|
|
Дивизион Д1Б
|
|
|
|
|
|
|
UA
|
|
|
UA
Рейтинг IIHF показывает, к сожалению, негативную тенденцию развития:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
15
|
17
|
19
|
18
|
19
|
20
|
20
|
20
|
21
Молодежная лига состоит из шести команд, которые проводят только 11 игр за сезон. Для будущих профессионалов этого однозначно мало.
Этот график показывает динамику рейтинга IIHF команд из дивизиона Д1А за последние 10 лет:
|
|
Украина
|
Корея
|
Польша
|
Венгрия
|
Австрия
|
Казахстан
|
Игроки (всего)
|
6.278
|
2.591
|
3.586
|
4.776
|
9.493
|
5.041
|
Мужчины
|
2.182
|
233
|
978
|
601
|
3.938
|
655
|
Дети и юноши
|
4.045
|
2.089
|
2.248
|
3.637
|
4.884
|
4.191
|
Женщины
|
51
|
259
|
60
|
538
|
671
|
195
|
Судьи
|
55
|
81
|
89
|
131
|
265
|
59
|
Профи-команды
|
6
|
3
|
11
|
8
|
15
|
13
|
Ледовые стадионы
|
25
|
43
|
35
|
41
|
38
|
30
|
Ледовые площадки
|
5
|
4
|
6
|
15
|
35
|
315
|
Население страны, млн
|
44,4
|
49,1
|
38,6
|
9,9
|
8,7
|
18,1
|
Рейтинг (мужчины)
|
22
|
23
|
20
|
19
|
17
|
16
|
Рейтинг (женщины)
|
-
|
23
|
22
|
17
|
11
|
18
|
Учасник IIHF с:
|
1992
|
1960
|
1926
|
1927
|
1912
|
1992
Теперь посмотрим на участие команд в различных чемпионатах мира. С 2009 по 2016 Австрия и Казахстан ежегодно менялись местами. А на официальных турнирах они встречались в последний раз в 2008 году, как и на этот раз, в дивизионе Д1А.
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Элита
|
UA AUT
|
|
HUN AUT
|
KAZ
|
AUT
|
KAZ
|
AUT
|
KAZ
|
AUT
|
HUN KAZ
|
Д1А
|
KAZ PL HUN
|
KOR HUN POL AUT KAZ UA
|
PL KAZ UA
|
KOR HUN PL AUT UA
|
KOR HUN POL KAZ UA
|
HUN AUT UA
|
KOR HUN KAZ
|
KOR HUN AUT UA
|
HUN PL KAZ UA
|
KOR PL AUT
|
Д1Б
|
KOR
|
|
KOR
|
|
|
KOR PL
|
POL UA
|
PL
|
KOR
|
UA
Итак, давайте подведем итог всех этих цифр. По количеству катков Украина занимает последнее место с 25 крытыми аренами. Первой идет Венгрия с 41 ареной. Но самое интересное то, что население Венгрии примерно в четыре раза меньше, чем Украины. По количеству профессиональных команд всех опередила Австрия (третья полупрофессиональная лига не вошла в этот подсчет) с 15 командами. Украина с шестью командами заняла предпоследнюю строчку. По рейтингу IIHF всех опередил Казахстан, который, как и 10 лет назад, остался на 16-м месте в международном рейтинге. Украина же опустилась за десять лет с 15-й строчки на 22-ю... На данный момент мы опережаем только корейцев, если не брать в учет тот факт, что за последние 10 лет Корея поднялась на 9 строчек вверх. Если Южная Корея продолжит свое развитие в таком же темпе, то тогда она обойдет не только Украину, но и другие странны из дивизиона Д1А. По количеству игроков Украина заняла второе место с 2,2 тысячами хоккеистов. Но не будем забывать и тот факт, что население нашей страны по численности уступает только Корее. Так что, к сожалению, все относительно. Но все равно, количество детско-юношеских игроков составляет 4045, что является третьим показателем в этом сравнении. Эта цифра непосредственно очень радует и вселяет оптимизм. Хотя и развитие молодежного первенства оставляет желать лучшего, 11 игр за сезон - это очень мало для профессионального развития. Возможно, поэтому молодежь и вынуждена уезжать из страны, чтобы вырасти в достойных игроков. Многие из них решают принять другое гражданство, чтобы было легче закрепиться в другой стране. К сожалению, наши сборные команды навсегда теряют этих ребят.
По словам президента Федерации хоккея Анатолия Брезвина, Украина выиграла борьбу за ЧМ у Австрии. По словам руководителя организационного комитета Генадия Зубко, проведение недельного чемпионата мира обойдется Украине в 25 миллионов гривен, не считая средств на очередной ремонт Дворца спорта. Другими словами, Украина забрала ЧМ у богатой Австрии с отменной хоккейной инфраструктурой и стабильным хоккейным развитием. При оптимистическом сценарии Украина выходит в элиту. При пессимистическом (или реалистическом?) Украина тратит 1 миллион долларов, чтобы посмотреть на радость казахов и австрийцев от выхода в топ-дивизион. Почему из всех стран-участниц проведением ЧМ занимается страна со слабейшими хоккейными инфраструктурой и развитием, да к тому же ещё и с низкими шансами на повышение в классе? Может, было бы тактически грамотнее, в плане долгосрочного развития и работы на перспективу, вложить эти деньги в СОБСТВЕННОЕ хоккейное развитие, а не устраивать праздник для других?
Стабильное падение нашего рейтинга, состояние взрослого и молодежного чемпионатов наталкивают на размышления. Может, следует заняться долгосрочной работой на перспективу, а не гоняться за скоротечным успехом? Ведь, несмотря на все трудности, у нас есть талантливая молодежь (например U-15 лига), и нужно сейчас начинать работу, чтобы не потерять ее в скором будущем!
Илья УЛЬЯНОВ, для Sport.ua
Источник — Sport.ua
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