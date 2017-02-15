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Чемпионат мира в Киеве: праздник для других? Часть 2

Давайте сравним хоккейную инфраструктуру участников чемпионата мира в дивизионе Д1А

  • 15.02.2017 12:10
  • 436 просмотров
  • 2 комментария
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fhu.com.ua. Юниорская сборная Украины
© fhu.com.ua. Юниорская сборная Украины
После представления наших противников я представлю вашему вниманию цифры из украинского хоккея.
 
Украинская хоккейная лига (УХЛ) состоит из шести команд. В национальном первенстве принимают участие команды из Кременчуга, Донецка, Кривого Рога, Киева, Белой Церкви и Харькова. Только две команды УХЛ показывают стабильное развитие и хорошие финансовые возможности - «Донбасс» и «Кременчуг». Команда из Кривого Рога была создана в начале этого сезона, поэтому пока рано судить о ее развитии и финансовой стабильности. Хотя все предпосылки на благоприятное будущее в Кривом Роге имеются. По моему мнению, самой стабильной командой нашего чемпионата можно назвать белоцерковский «Белый Барс». Команда не имеет такого бюджета, как три вышестоящих конкурента, но показывает стабильное развитие на протяжении многих лет. А что самое приятное, в Белой Церкви довеярют молодым. Киевские «Дженералз» и харьковский «Витязь» испытывают финансовые проблемы. Хотя еще в прошлом сезоне «Генералы» заняли почетное второе место.
 
К сожалению, на сайте хоккейной статистики eliteprospects.com нет представления украинского первенства. Возможно, из-за того, что в нашем чемпионате команды часто появляются и так же быстро исчезают (например, «Рапид» и «Компаньон» в прошлом году)...
 
Представляю вашему вниманию официальные цифры от IIHF, посвященные нашему хоккею:



Ниже - участие украинской сборной на чемпионатах мира, начиная с 2007-го. В последний раз Украина играла в элите мирового хоккея в 2007-м году. В 2016-м на чемпионате мира в Хорватии нашей национальной команде удалось вернуться во второй по силе дивизион Д1А.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Элитный дивизион

UA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивизион Д1А

 

UA

UA

UA

UA

UA

 

UA

UA

 

Дивизион Д1Б

 

 

 

 

 

 

UA

 

 

UA

Рейтинг IIHF показывает, к сожалению, негативную тенденцию развития:
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15

17

19

18

19

20

20

20

21

Молодежная лига состоит из шести команд, которые проводят только 11 игр за сезон. Для будущих профессионалов этого однозначно мало. 
 
В декабре 2016 на чемпионате мира украинская молодежка заняла пятое место и тем самым сохранила прописку в дивизионе Д1Б, третьем по рангу.
 
После представления команд-участниц подведем итоги и сравним команды по рейтингу IIHF, количеству игроков в стране, количеству команд и катков, а так же участиях в чемпионатах мира.

Этот график показывает динамику рейтинга IIHF команд из дивизиона Д1А за последние 10 лет:

 
Сопоставим официальные данные хоккейного развития команд участниц по данным IIHF.

 

Украина

Корея

Польша

Венгрия

Австрия

Казахстан

Игроки (всего)

6.278

2.591

3.586

4.776

9.493

5.041

Мужчины

2.182

233

978

601

3.938

655

Дети и юноши

4.045

2.089

2.248

3.637

4.884

4.191

Женщины

51

259

60

538

671

195

Судьи

55

81

89

131

265

59

Профи-команды

3

11

15 

13

Ледовые стадионы

25

43

35

41

38

30

Ледовые площадки

5

4

6

15

35

315

Население страны, млн

44,4

49,1

38,6

9,9

8,7

18,1

Рейтинг (мужчины)

22

23

20

19

17

16

Рейтинг (женщины)

-

23

22

17

11

18

Учасник IIHF с:

1992

1960

1926

1927

1912

1992

Теперь посмотрим на участие команд в различных чемпионатах мира. С 2009 по 2016 Австрия и Казахстан ежегодно менялись местами. А на официальных турнирах они встречались в последний раз в 2008 году, как и на этот раз, в дивизионе Д1А.
 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Элита

UA AUT

 

HUN AUT

KAZ

AUT

KAZ

AUT

KAZ

AUT

HUN KAZ

Д1А

KAZ PL HUN

KOR HUN POL AUT KAZ UA

PL KAZ UA

KOR HUN PL AUT UA

KOR HUN POL KAZ UA

HUN AUT UA

KOR HUN KAZ

KOR HUN AUT UA

HUN PL KAZ UA

KOR PL AUT

Д1Б

KOR

 

KOR

 

 

KOR PL

POL UA

PL

KOR

UA

Итак, давайте подведем итог всех этих цифр. По количеству катков Украина занимает последнее место с 25 крытыми аренами. Первой идет Венгрия с 41 ареной. Но самое интересное то, что население Венгрии примерно в четыре раза меньше, чем Украины. По количеству профессиональных команд всех опередила Австрия (третья полупрофессиональная лига не вошла в этот подсчет) с 15 командами. Украина с шестью командами заняла предпоследнюю строчку. По рейтингу IIHF всех опередил Казахстан, который, как и 10 лет назад, остался на 16-м месте в международном рейтинге. Украина же опустилась за десять лет с 15-й строчки на 22-ю... На данный момент мы опережаем только корейцев, если не брать в учет тот факт, что за последние 10 лет Корея поднялась на 9 строчек вверх. Если Южная Корея продолжит свое развитие в таком же темпе, то тогда она обойдет не только Украину, но и другие странны из дивизиона Д1А. По количеству игроков Украина заняла второе место с 2,2 тысячами хоккеистов. Но не будем забывать и тот факт, что население нашей страны по численности уступает только Корее. Так что, к сожалению, все относительно. Но все равно, количество детско-юношеских игроков составляет 4045, что является третьим показателем в этом сравнении. Эта цифра непосредственно очень радует и вселяет оптимизм.  Хотя и развитие молодежного первенства оставляет желать лучшего, 11 игр за сезон - это очень мало для профессионального развития. Возможно, поэтому молодежь и вынуждена уезжать из страны, чтобы вырасти в достойных игроков. Многие из них решают принять другое гражданство, чтобы было легче закрепиться в другой стране. К сожалению, наши сборные команды навсегда теряют этих ребят. 
 
Общее количество игроков плюс создание с этого года женской лиги, говорит о популярности хоккея в нашей стране. В Украине достаточно хорошо развит любительский хоккей. Там ребята играют ради удовольствия и любви к спорту. Количество команд и лиг продолжает расти. Там действуют по принципу: сам не организуешь, никто не организует. По неофициальным данным в Украине насчитывается около 300 любительских коллективов. Даже если цифры завышены, даже если у нас их «всего» 100, то это все равно впечатляет. 
 
Так что же произошло с нашим хоккеем за последние 10 лет? Почему наш хоккей оказался там, где он находится сейчас? Ведь разница в инфраструктуре и хоккейном развитии не говорит в пользу нашей державы. Ответы на эти вопросы могут дать лишь наши хоккейные функционеры.
 
Мой вопрос следующий: что принесет Украине проведение апрельского чемпионата мира? Как я уже говорил, у меня нету сомнений, что чемпионат мира будет проведен на высоком уровне. Но будет ли этот турнир триумфом украинской дружины или же другие сборные будут гулять и праздновать, а Украине достанется лишь роль добродушного хозяина? Сколько реальных шансов на выход в элиту имеет страна с шестью командами в национальном первенстве? То, что в элитном дивизионе все команды имеют свои полноценные чемпионаты, это факт. Даже в Латвии есть свое стабильное первенство (есть и вторая лига) ну и, конечно же, команда КХЛ, в которой играют в основном латыши. Предположим, наша команда справляется с задачей и выходит в элиту (если фавориты, Австрия и Казахстан, оступятся... А ведь есть еще и венгры), какие шансы пророчат украинской сборной там наши функционеры?

По словам президента Федерации хоккея Анатолия Брезвина, Украина выиграла борьбу за ЧМ у Австрии. По словам руководителя организационного комитета Генадия Зубко, проведение недельного чемпионата мира обойдется Украине в 25 миллионов гривен, не считая средств на очередной ремонт Дворца спорта. Другими словами, Украина забрала ЧМ у богатой Австрии с отменной хоккейной инфраструктурой и стабильным хоккейным развитием. При оптимистическом сценарии Украина выходит в элиту. При пессимистическом (или реалистическом?) Украина тратит 1 миллион долларов, чтобы посмотреть на радость казахов и австрийцев от выхода в топ-дивизион. Почему из всех стран-участниц проведением ЧМ занимается страна со слабейшими хоккейными инфраструктурой и развитием, да к тому же ещё и с низкими шансами на повышение в классе? Может, было бы тактически грамотнее, в плане долгосрочного развития и работы на перспективу, вложить эти деньги в СОБСТВЕННОЕ хоккейное развитие, а не устраивать праздник для других?

Стабильное падение нашего рейтинга, состояние взрослого и молодежного чемпионатов наталкивают на размышления. Может, следует заняться долгосрочной работой на перспективу, а не гоняться за скоротечным успехом? Ведь, несмотря на все трудности, у нас есть талантливая молодежь (например U-15 лига), и нужно сейчас начинать работу, чтобы не потерять ее в скором будущем!

Илья УЛЬЯНОВ, для Sport.ua

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    chess14
      chess14, 15.02.2017 12:57
    0
    Казахстан - 655 мужиков игроков,Украина - 2182. Теперь два вопроса,откуда эти чудо цифры и в каких дворах пропадают 2000 украинских хоккеистов?
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    yoba_sychev
    online
      yoba_sychev, 15.02.2017 13:19
    0
    Верните в КХЛ хотя бы одну команду. Ну или на крайняк в ВХЛ или МХЛ. Вот и будет стимул к развитию украинского хоккея.
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