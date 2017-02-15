Чемпионат мира в Киеве: праздник для других? Часть 2

После представления наших противников я представлю вашему вниманию цифры из украинского хоккея.

Украинская хоккейная лига (УХЛ) состоит из шести команд. В национальном первенстве принимают участие команды из Кременчуга, Донецка, Кривого Рога, Киева, Белой Церкви и Харькова. Только две команды УХЛ показывают стабильное развитие и хорошие финансовые возможности - «Донбасс» и «Кременчуг». Команда из Кривого Рога была создана в начале этого сезона, поэтому пока рано судить о ее развитии и финансовой стабильности. Хотя все предпосылки на благоприятное будущее в Кривом Роге имеются. По моему мнению, самой стабильной командой нашего чемпионата можно назвать белоцерковский «Белый Барс». Команда не имеет такого бюджета, как три вышестоящих конкурента, но показывает стабильное развитие на протяжении многих лет. А что самое приятное, в Белой Церкви довеярют молодым. Киевские «Дженералз» и харьковский «Витязь» испытывают финансовые проблемы. Хотя еще в прошлом сезоне «Генералы» заняли почетное второе место.

К сожалению, на сайте хоккейной статистики eliteprospects.com нет представления украинского первенства. Возможно, из-за того, что в нашем чемпионате команды часто появляются и так же быстро исчезают (например, «Рапид» и «Компаньон» в прошлом году)...









Ниже - участие украинской сборной на чемпионатах мира, начиная с 2007-го. В последний раз Украина играла в элите мирового хоккея в 2007-м году. В 2016-м на чемпионате мира в Хорватии нашей национальной команде удалось вернуться во второй по силе дивизион Д1А.



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Элитный дивизион UA Дивизион Д1А UA UA UA UA UA UA UA Дивизион Д1Б UA UA Представляю вашему вниманию официальные цифры от IIHF, посвященные нашему хоккею:Ниже - участие украинской сборной на чемпионатах мира, начиная с 2007-го. В последний раз Украина играла в элите мирового хоккея в 2007-м году. В 2016-м на чемпионате мира в Хорватии нашей национальной команде удалось вернуться во второй по силе дивизион Д1А.

Рейтинг IIHF показывает, к сожалению, негативную тенденцию развития:



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15 17 19 18 19 20 20 20 21



Молодежная лига состоит из шести команд, которые проводят только 11 игр за сезон. Для будущих профессионалов этого однозначно мало.

В декабре 2016 на чемпионате мира украинская молодежка заняла пятое место и тем самым сохранила прописку в дивизионе Д1Б, третьем по рангу.





Этот график показывает динамику рейтинга IIHF команд из дивизиона Д1А за последние 10 лет:



После представления команд-участниц подведем итоги и сравним команды по рейтингу IIHF, количеству игроков в стране, количеству команд и катков, а так же участиях в чемпионатах мира.Этот график показывает динамику рейтинга IIHF команд из дивизиона Д1А за последние 10 лет:





Украина Корея Польша Венгрия Австрия Казахстан Игроки (всего) 6.278 2.591 3.586 4.776 9.493 5.041 Мужчины 2.182 233 978 601 3.938 655 Дети и юноши 4.045 2.089 2.248 3.637 4.884 4.191 Женщины 51 259 60 538 671 195 Судьи 55 81 89 131 265 59 Профи-команды 6 3 11 8 15 13 Ледовые стадионы 25 43 35 41 38 30 Ледовые площадки 5 4 6 15 35 315 Население страны, млн 44,4 49,1 38,6 9,9 8,7 18,1 Рейтинг (мужчины) 22 23 20 19 17 16 Рейтинг (женщины) - 23 22 17 11 18 Учасник IIHF с : 1992 1960 1926 1927 1912 1992 Сопоставим официальные данные хоккейного развития команд участниц по данным IIHF.

Теперь посмотрим на участие команд в различных чемпионатах мира. С 2009 по 2016 Австрия и Казахстан ежегодно менялись местами. А на официальных турнирах они встречались в последний раз в 2008 году, как и на этот раз, в дивизионе Д1А.



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Элита UA AUT HUN AUT KAZ AUT KAZ AUT KAZ AUT HUN KAZ Д1А KAZ PL HUN KOR HUN POL AUT KAZ UA PL KAZ UA KOR HUN PL AUT UA KOR HUN POL KAZ UA HUN AUT UA KOR HUN KAZ KOR HUN AUT UA HUN PL KAZ UA KOR PL AUT Д1Б KOR KOR KOR PL POL UA PL KOR UA



Итак, давайте подведем итог всех этих цифр. По количеству катков Украина занимает последнее место с 25 крытыми аренами. Первой идет Венгрия с 41 ареной. Но самое интересное то, что население Венгрии примерно в четыре раза меньше, чем Украины. По количеству профессиональных команд всех опередила Австрия (третья полупрофессиональная лига не вошла в этот подсчет) с 15 командами. Украина с шестью командами заняла предпоследнюю строчку. По рейтингу IIHF всех опередил Казахстан, который, как и 10 лет назад, остался на 16-м месте в международном рейтинге. Украина же опустилась за десять лет с 15-й строчки на 22-ю... На данный момент мы опережаем только корейцев, если не брать в учет тот факт, что за последние 10 лет Корея поднялась на 9 строчек вверх. Если Южная Корея продолжит свое развитие в таком же темпе, то тогда она обойдет не только Украину, но и другие странны из дивизиона Д1А. По количеству игроков Украина заняла второе место с 2,2 тысячами хоккеистов. Но не будем забывать и тот факт, что население нашей страны по численности уступает только Корее. Так что, к сожалению, все относительно. Но все равно, количество детско-юношеских игроков составляет 4045, что является третьим показателем в этом сравнении. Эта цифра непосредственно очень радует и вселяет оптимизм. Хотя и развитие молодежного первенства оставляет желать лучшего, 11 игр за сезон - это очень мало для профессионального развития. Возможно, поэтому молодежь и вынуждена уезжать из страны, чтобы вырасти в достойных игроков. Многие из них решают принять другое гражданство, чтобы было легче закрепиться в другой стране. К сожалению, наши сборные команды навсегда теряют этих ребят.

Общее количество игроков плюс создание с этого года женской лиги, говорит о популярности хоккея в нашей стране. В Украине достаточно хорошо развит любительский хоккей. Там ребята играют ради удовольствия и любви к спорту. Количество команд и лиг продолжает расти. Там действуют по принципу: сам не организуешь, никто не организует. По неофициальным данным в Украине насчитывается около 300 любительских коллективов. Даже если цифры завышены, даже если у нас их «всего» 100, то это все равно впечатляет.

Так что же произошло с нашим хоккеем за последние 10 лет? Почему наш хоккей оказался там, где он находится сейчас? Ведь разница в инфраструктуре и хоккейном развитии не говорит в пользу нашей державы. Ответы на эти вопросы могут дать лишь наши хоккейные функционеры.

Мой вопрос следующий: что принесет Украине проведение апрельского чемпионата мира? Как я уже говорил, у меня нету сомнений, что чемпионат мира будет проведен на высоком уровне. Но будет ли этот турнир триумфом украинской дружины или же другие сборные будут гулять и праздновать, а Украине достанется лишь роль добродушного хозяина? Сколько реальных шансов на выход в элиту имеет страна с шестью командами в национальном первенстве? То, что в элитном дивизионе все команды имеют свои полноценные чемпионаты, это факт. Даже в Латвии есть свое стабильное первенство (есть и вторая лига) ну и, конечно же, команда КХЛ, в которой играют в основном латыши. Предположим, наша команда справляется с задачей и выходит в элиту (если фавориты, Австрия и Казахстан, оступятся... А ведь есть еще и венгры), какие шансы пророчат украинской сборной там наши функционеры?



По словам президента Федерации хоккея Анатолия Брезвина, Украина выиграла борьбу за ЧМ у Австрии. По словам руководителя организационного комитета Генадия Зубко, проведение недельного чемпионата мира обойдется Украине в 25 миллионов гривен, не считая средств на очередной ремонт Дворца спорта. Другими словами, Украина забрала ЧМ у богатой Австрии с отменной хоккейной инфраструктурой и стабильным хоккейным развитием. При оптимистическом сценарии Украина выходит в элиту. При пессимистическом (или реалистическом?) Украина тратит 1 миллион долларов, чтобы посмотреть на радость казахов и австрийцев от выхода в топ-дивизион. Почему из всех стран-участниц проведением ЧМ занимается страна со слабейшими хоккейными инфраструктурой и развитием, да к тому же ещё и с низкими шансами на повышение в классе? Может, было бы тактически грамотнее, в плане долгосрочного развития и работы на перспективу, вложить эти деньги в СОБСТВЕННОЕ хоккейное развитие, а не устраивать праздник для других?



Стабильное падение нашего рейтинга, состояние взрослого и молодежного чемпионатов наталкивают на размышления. Может, следует заняться долгосрочной работой на перспективу, а не гоняться за скоротечным успехом? Ведь, несмотря на все трудности, у нас есть талантливая молодежь (например U-15 лига), и нужно сейчас начинать работу, чтобы не потерять ее в скором будущем!



Илья УЛЬЯНОВ, для Sport.ua